Будущее университета: в ТПУ обсудили, каким должен быть «умный кампус»

15 июня 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Что такое «умный университетский кампус» и какие проекты реализуются сегодня в российских городах?

Об этом шла речь на круглом столе, состоявшемся в МКЦ ТПУ в рамках Международной научно-практической конференции Future of Human Smart Cities in Europe and Central Asia: challenges and opportunities. Участие в конференции приняли студенты, ученые, урбанисты и архитекторы из России и других стран.

— Этот круглый стол — логический итог всего, что происходило ранее, — отметил проректор по цифровизации ТПУ Александр Фадеев. — Мы уже поговорили и об IT-решениях, и о социальной значимости. И наконец переходим к решению для университетов и университетских кампусов. Любой кампус — это микрогород, микромир со своими правилами, жителями, законами, специфической публикой, которая не живет там всю жизнь, а уезжает и приезжает. Что же такое «умный кампус»?

Фото: Серафима Кузина

О петербургском проекте умного кампуса ИТМО Хайпарк рассказал Михаил Мастин — руководитель проектов акционерного общества «ИТМО ХАЙПАРК». По его словам, существует разница в концептах создания «умного» и «цифрового» кампусов. Подходы к «умному» строительству предполагают оснащение кампуса устройствами и датчиками, которые потом сложно синхронизировать. Для управления такой инфраструктурой, как правило, делается надстройка в виде цифровой платформы, а это достаточно дорого и трудновыполнимо.

— Мы используем другой подход: цифровой город или цифровой кампус. Строительство такой структуры идет от «головы», ядра, поэтому количество конечных устройств не важно — управление всеми ими доступно, — рассказал Михаил Мастин. — В университете ИТМО разработана агрегационная платформа ClariNet, первым поколением которой управляется питерская дамба. Для нас «умный кампус» не только среда IT — это еще и полностью инверсированная цифровая среда, в которой рассматриваются максимальные векторы карьерного, личностного и профессионального роста для всех студентов, аспирантов и так далее. Это среда способна помочь стать лучше, она выделяет более сильные и более слабые стороны. «Умный кампус» — комплекс цифровой среды, способной полностью оснащать как студентов, так и работников ИТМО.

Выход России на международный рынок образования предполагает конкуренцию с ведущими мировыми научно-образовательными центрами. В соответствии с этим университетская среда должна быть конкурентоспособной, отметил в ходе круглого стола доцент кафедры архитектуры НИ МГСУ (Москва) Алексей Попов. Он рассказал о результатах масштабного исследования кампусов зарубежных и российских университетов.

— Два года назад, и в этом году тоже мы занимались пересмотром нормативных документов по проектированию общежитий, сейчас выходят первые изменения, — рассказал Алексей Попов. — Добавление еще полутора метров — уже существенный рост, потому что нормативы не менялись с 1957 года. Сейчас мы сделали шаг вперед и пересмотрели требования к обслуживающим помещениям и так далее.

Фото: Серафима Кузина

В рамках исследования было изучено 445 объектов в РФ — вузы разных категорий и 89 по всему миру (Западная Европа, Азия, США, Австралия и Африка). Было выяснено, что в большинстве университетов есть, например, места для приема гостей, которые нужны для сплочения младших курсов, согласно социологическим исследованиям, объединяющихся в стихийные группы, а также большое количество общественных пространств и кабинеты для преподавателей.

Также в кампусах ведущих университетов распространены различные типы заселения. Для России же характерны всего два типа общежитий, которые созданы по неактуальным сегодня советским образцам. Так, например, в типовом общежитии пространство не отвечает нуждам: в комнатах готовится еда, хранится дополнительная литература и большее количество личных вещей, выполняются домашние задания, для которых есть специализированные помещения. Но практика показывает, что студенты эксплуатируют только свое пространство. Помещения для самостоятельных занятий напоминают большие учебные классы и не соответствуют требованиям современных студентов.

— Общественные пространства зависят от типа кампусов (в России — рассредоточенная модель, в мире — компактная) и в нашей стране развиты слабо, территории выполняют мало функций. В европейских вузах все иначе — это «пространства свободы, пронизывающие всю территорию кампуса», где можно делать что угодно: обедать, лежать на газоне и так далее, — отметил Алексей Попов.

Фото: Серафима Кузина

Представители Новосибирского государственного университета поделились своим опытом реализации проекта умного кампуса. Нынешней весной НГУ посетил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. По итогам встречи с губернатором Новосибирской области и ректором НГУ он одобрил мастер-план развития территории университета, который разработали специалисты КБ «Стрелка».

— Что предложила для развития «Стрелка»? Больше свободных мест, где можно пообщаться и поучиться, «профессорская зона» для преподавателей, различные проекты по ремонту и реставрации, мастерская робототехники в физмат-школе и так далее. «Стрелка» планирует сохранить в целости лес, но обустроить пространство велодорожками. Вариант использования пространства зимой — лыжные трассы, — рассказала Анастасия Пироцкая, старший преподаватель кафедры общей социологии НГУ.

Фото: Серафима Кузина

На данный момент «умный кампус» в НГУ реализуется лишь через различные элементы. По словам Ксении Калашниковой ассистента кафедры общей социологии НГУ, в их числе проекты по доступной среде для малого бизнеса, фиксация посещаемости студентов, а также переход на электронный документооборот.

Доцент кафедры психологии развития Пермского государственного университета Любава Пузырева рассказала, что в ПГНИУ представлена одна из трех существующих ныне моделей кампуса, когда университет расположен на отдельной территории, где находятся учебные корпуса, общежития, культурные центры и музеи.

Название фото Фото: Серафима Кузина

— Обычно когда мы слышим слово «кампус», то ассоциативный ряд, который возникает в нашем сознании, включает скорее такие аспекты как новшества в обучении, цифровое пространство и роботизированная техника. Но с точки зрения психологии здесь речь должна идти в первую очередь о создании и обеспечении технологически безопасной среды для всех участников образовательного процесса: студентов, преподавателей и сотрудников, — подчеркнула Любава Пузырева. — Поэтому здесь центральными словами, которые охарактеризуют ассоциативный ряд, должны выступать понятия «комфортный», «удобный» и «безопасный».

Важность этих аспектов в ПГНИУ связывают с актуализацией проблем психического здоровья студентов. Было отмечено, что лишь 20-30% обучающихся можно отнести к относительной норме. Вопросы психического здоровья сейчас очень актуальны, и именно в студенческом возрасте происходит повышение психического напряжения, связанного с учебной деятельностью.

— Возникает вопрос — каким должен быть кампус? Не так давно ещё считалось, что любые ответвления и новшества, которые приносятся в университет кампуса — это хорошо. Но, с другой стороны, отмечено, что какие-то преобразования в кампусе вызывают неоднозначные реакции. В связи с этим необходимо учитывать пространственные предпочтения, специфические, возрастные особенности, психотипические особенности всех участников образовательного процесса. Кроме того, согласно концепции Абрахама Маслоу, помимо удовлетворения базовых потребностей человека, реализующихся, например за счет столовых и буфетов, требуется удовлетворение социальных потребностей. Важны формы взаимодействия преподавателей со студентами и студентов друг с другом. «Умный кампус» предполагает комфортное пространство, которое позволяет снизить уровень стресса, обусловленный жизнью в мегаполисе. Решением может быть создание небольших зон для снятия нервного психического напряжения. В нашем университете сейчас оборудованы коворкинг-зоны в первом корпусе и библиотеках университета, есть пространства для взаимодействия в университетском дворце культуры.

Название фото Фото: Серафима Кузина

Представители Томского политехнического университета, в свою очередь, рассказали, что концепция «умного кампуса» вуза пока находится на стадии разработки, однако университет планирует реализовать его в ближайшие годы. В настоящее время в университете проходит конкурс проектов «Умный кампус ТПУ: будущее сегодня». Одна из участниц конкурса Дарья Дерусова рассказала о проекте «Умный кампус ТПУ 45.35.2025», цель которого — не только создание умной и комфортной университетской, но и становление ТПУ в качестве ведущего среди технических вузов в РФ к 2030 году. Среди основных задач проект — переоборудование существующих пространств, строительство новых корпусов и общежитий с возможностью организации трансформируемых площадок, создание виртуального помощника на основе IT-ресурсов ТПУ, реализация единой электронной системы управления доступом к ресурсам вуза, идентификация людей в кампусе с использованием единой системы и другие.

— На конференции удалось создать площадку для дискуссии и комплексного междисциплинарного рассмотрения «умного города», была представлена целая палитра способов, форм, инструментов со-создания и реализации моделей Human Smart Сity в городах Италии, Швейцарии, Португалии, РФ, Республики Казахстан, Кыргызской Республики. Такая междисциплинарность является ответом на глобальные социально-экономические вызовы, требующие выхода за рамки традиционной номенклатуры областей знания. Межотраслевой характер «умной» специализации предполагает выработку приоритетов, по-новому соединяющих инженерные, архитектурно-художественные и социально-управленческие компетенции, — говорит руководитель проекта Co-creation of EU Human Smart Cities (CoHuSC), доцент отделения социально-гуманитарных наук ШПИБ ТПУ Наталья Гончарова.

Текст Лилия Валиулина

Фото: Серафим Кузина

