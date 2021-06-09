Большая уборка: сотрудники «Томскнефти» очистили от мусора территорию причала на Оби

9 июня 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Сотрудники «Томскнефти» присоединились к Международному Дню очистки водоемов.

Собственными силами они организовали экологическую акцию, в рамках которой очистили от мусора территорию Колтогорского причала. По итогу на полигон ТБО было вывезено порядка 80 мешков мусора.

Колтогорский причал расположен на правом берегу Оби, в 12 километрах от Стрежевого. В качестве основной «точки приложения сил» участников эко-акции он был выбран неслучайно:

— Это одно из самых популярных мест среди стрежевчан. Но, к сожалению, территория причала не благоустроена и здесь скапливается большое количество несанкционированного мусора. Ну, а Обь — аорта Западной Сибири, очень значимый для нас водоем. Поэтому было принято решение провести акцию именно здесь, — рассказывает Анна Барановская, специалист отдела по обращению с отходами управления по охране окружающей среды «Томскнефти».

Предложение присоединиться к уборке было разослано по всем подразделениями компании. Группа в итоге собралась большая — порядка 30 человек.

— Мы очистили от мусора как береговую зону, так и рядом стоящий лес и расположенный неподалеку водоем — он тоже был достаточно загрязненным. Пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, упаковки от продуктов и даже арматура и покрышки — чего там только не было. Хорошо, что инициативная группа сложилась большая и активная, вместе мы справились с такой серьезной задачей, — отмечает Анна Барановская.

В ходе акции сотрудники «Томскнефти» очистили от бытового мусора более 75 тысяч кв.метров береговой линии. Все мешки с отходами — а их по итогу набралось порядка 80 — были вывезены на полигон ТБО Стрежевого.

— Поддержка или организация собственных различных экологических мероприятий — сложившаяся практика в «Томскнефти». В течение последних трех лет стабильно проходит озеленение территории Стрежевого; сотрудники Общества принимали участие в спортивном состязании по сбору мусора. А этим летом компания выступила партнером первого экологического фестиваля Стрежевого ЁLKA. Получилось здорово, — отмечает Анна Барановская.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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