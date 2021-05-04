TikTok в ТПУ: восемь студенческих историй

4 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

У @tpu.house — аккаунта Томского политеха в TikTok — пока чуть более 8 тысяч подписчиков. Контент для него делают сами студенты, занимающиеся в вузовском медиацентре.

Продвижением вуза на платформе коротких видео TikTok, ставшей одной из самых популярных в России, ТПУ занялся в прошлом году. За это время видео, снятые для проекта, успели не только набрать просмотры и лайки, но и победить в номинации «4Future: студенческий проект/мероприятие» премии ST.Petersburg Communications Award LOUD 2021.

Узнали, как политехники попадают в университетский TikTok хаус, как устроена его работа и зачем инженерам творчество, из первых рук.

Максим Огородников

Максим Огородников, 22 года, Кемерово. Студент магистратуры Школы инженерного предпринимательства, направление «Цифровой маркетинг» Фото: Серафима Кузина

— Я хотел связать свою жизнь с творчеством и генерацией идей. И даже в технической специальности нашел направление, куда можно вписать музыку и креатив.

У меня есть диплом бакалавра по направлению «Электроника и наноэлектроника». Проработав по специальности месяц, понял, что творчество и весь креатив, связанный с созданием контента — видео, фото, дизайн — мне гораздо ближе. Еще я занимаюсь звуком, а инженерная специальность максимально граничит с этой сферой. Главное — найти «свое» направление.

Видео для TikTok мы начали снимать в конце ноября 2020 года, и уже пять месяцев успешно этим занимаемся. TikTok — хорошая платформа, где можно создавать контент и без затрат на рекламу продвигать бренд. Мы подумали — а почему бы нам не вкладываться в продакшн? Снимать на камеру, выстраивать свет, режиссировать процесс, прорабатывать сценарий, записывать хорошие фонограммы, то есть вкладываться максимально. Поэтому решили переосмыслить подход к созданию контента в TikToK, и, кажется, у нас неплохо получается. Весь процесс съемок проходит в стенах Медиацентра ТПУ: у нас есть специальное помещение, оборудование, свет.

Чтобы снять видео, недостаточно только взять камеру и пойти снимать. Нужно найти локацию, людей, одежду для них, выставить свет, придумать как будет двигаться камера, договориться, чтобы нас в воскресенье вечером пустили снимать в корпус. Нюансов много, поэтому приходится заниматься всем, но, конечно, есть векторы, куда каждому из нас интереснее двигаться — дизайн, видео, моушн-дизайн или звук.

Сейчас ведем набор новичков, которых будем обучать созданию контента. У нас есть группа «продакшн» из восьми человек, есть кураторы, которые их обучают. Готовим преемников, так как рано или поздно все выпускаются, хочется сохранить то, что есть и передать опыт.

Георгий Абраменко

Георгий Абраменко, 20 лет, Прокопьевск. Студент второго курса программы «Атомной станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Фото: Серафима Кузина

— В детстве я хотел стать архитектором, даже закончил художественную школу. Она многое дала мне в плане дизайна, и в целом, в плане какого-то творческого развития. Но когда я собирался поступать, выяснилось, что на архитектурную специальность очень серьезный конкурс по рисунку. А потом наткнулся на Томский политех, там было направление «Атомной станции...». Я подумал, что, наверное, было бы круто работать на атомной станции, и решил пойти поступать туда.

В Медиацентр ТПУ я попал в этом году — подал заявку, пришел на собрание и сразу влился в команду. Было интересно, мне понравилось снимать видео, захотелось в этом развиваться. Сейчас я принимаю активное участие во всех рабочих процессах, а когда только пришел, выполнял роль оператора, снимал видео.

Я хочу развиваться в операторском искусстве, перейти в монтаж, продвигаться в дизайне. А в перспективе открыть какое-то свое дело, возможно, связанное с производством одежды, создать свой бренд.

Вера Кузина

Вера Кузина, 19 лет, Новокузнецк. Направление «Биотехнология» Фото: Серафима Кузина

— Я очень хотела стать ветеринаром, в школе усиленно учила химию и биологию. Собиралась поступать в аграрный университет в Новосибирске, но передумала. Поступила в Томский политех на биотехнолога. А в Медиацентр попала совсем недавно — узнала о нем от знакомого, и очень захотелось попробовать, потому что я занимаюсь фотографией.

Дмитрий Милашин

Дмитрий Милашин, 24 года, Хакасия. Магистратура Школы инженерного предпринимательства, направление «Инноватика». Фото: Серафима Кузина

— В детстве я мечтал стать космонавтом. Сейчас я заканчиваю магистратуру ШИП по специальности «Инноватика». Здесь дают хорошую базу, которую можно использовать и при работе в медиасреде.

В Медиацентре ТПУ я работал еще до того, как началась история с TikTok. Сейчас я отвечаю за звук, планирую развиваться в этой сфере дальше, а еще веду соцсети и телеграм-канал проекта.

Матвей Морозов

Матвей Морозов, 20 лет, Томск. Студент второго курса направления «Электроника и наноэлектроника» Фото: Серафима Кузина

— Поступив в университет, я сразу начал искать место, где можно было бы заниматься чем-то помимо учебы, развиваться в творческом направлении. Друзья рассказали про Медиацентр. Я подготовил резюме, где указал, что умею и чем хотел бы заниматься — и вот я здесь.

У нас дружная команда, все друг другу помогают. Классно, что решение самых разных вопросов мы всегда находим в процессе дискуссий.

Вероника Штабель

Вероника Штабель, 18 лет, Караганда. Студентка второго курса Инженерной школы производственных технологий, направление «Оптотехника». Фото: Серафима Кузина

— С детства мечтала стать художником. В 7 или 8 классе я узнала про профессию дизайнера и стала задумываться о том, куда пойти учиться. В 10-м классе где-то в соцсетях увидела рекламу ТПУ и была впечатлена — у нас в Казахстане нет таких мощных вузов.

Сейчас учусь на направлении «Оптотехника», там есть специализации «Лазерные технологии» и «Светодизайн». Я хочу заниматься архитектурным освещением, либо проектированием освещения парков, трасс, арен и совмещать это с фотографией. За пределами университета я уже пять лет работаю фотографом, в основном это портретная съемка.



Когда я училась на первом курсе, в Медиацентре политеха проходил конкурс фотографов. Поначалу мы фотографировали разные университетские мероприятия. Так я набралась опыта в репортажной съемке и, в итоге, попала в Медиацентр.

Екатерина Леденева

Екатерина Леденева, 18 лет, Томск. Студентка первого курса Инженерной школы производственных технологий, направление «Оптотехника». Фото: Серафима Кузина

— Я получаю инженерное образование в политехе, а в Медиацентре занимаюсь моушн-дизайном. И даже уже беру небольшие заказы в этой сфере. Сейчас мне кажется, что я хотела бы заниматься моушн-дизайном и в будущем.

Владимир Мейнерт

Владимир Мейнерт, 18 лет, Томск. Студент первого курса направления «Программирование» Фото: Серафима Кузина

— Я всегда хотел стать программистом. У меня мама — программист, поэтому постоянно был пример перед глазами. Но пока я не знаю, буду ли работать по специальности, время покажет.

Прошлой осенью я влился в тусовку нашего Медиацентра, как раз, когда в университете стали развивать тему TikTok. Пока наш аккаунт в целом про атмосферу вуза, по то, что в университете учатся разные люди, которым не чуждо творчество, несмотря на то, что это технический вуз. Сейчас мы хотим начать делать контент про научпоп — мы ведь инженерный вуз, поэтому решили создавать что-то информативное и делать это так же красиво, как делаем сейчас, показывая эстетику университета. Сделали уже несколько заходов, но еще не выбрали подходящий формат.

Текст: Анастасия Калашник

Фото: Серафима Кузина

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