Санатории Алтайского края: отдохнуть и поправить здоровье с комфортом

7 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Радоновые ванны и пантолечение — два столпа бальнеологического курорта Белокуриха. Во всех здешних санаториях предлагают услуги, связанные с этими видами лечения. А под Барнаулом отдыхающим готовят ванны с хлореллой и аппликации с торфяными грязями.

В конце марта Алтайтурцентр организовал инфотур по знаковым здравницам Алтайского края. Представителям СМИ и туроператорам представили номерной фонд и лечебную базу шести санаториев Белокурихи и Барнаула.

«Сосновый бор»

Санаторий «Сосновый бор», расположенный в деревне Зудилово рядом с Барнаулом, имеет весьма интересную историю. Во второй половине XIX века один из виднейших купцов Алтайского края Константин Платонов облюбовал это место для своей дачи, на базе которой позднее и вырос санаторий. Сосновый бор, река — местная природа настолько понравилась гостям купца, что они регулярно приезжали сюда и устраивали спортивные игры, скачки на лошадях и даже верблюдах! А также купались и обедали на свежем воздухе.

Главный дом Платоновых сохранился по сей день и находится в отличном состоянии. Сейчас там оборудованы апартаменты, арендовать которые может любой желающий.

Профиль лечения мало чем отличается от других алтайских санаториев — это все те же опорно-двигательный аппарат, органы дыхания и кровообращения, реабилитация после COVID-19. Но есть тут и свои особенности. Например, серьезный акцент делается на лечение торфяными грязями, минеральной водой и голубыми глинами, которыми богаты окрестности курорта. Торфяные обертывания повышают кровоснабжение за счет медленного обогрева организма. Такой эффект уменьшает боль и снимает напряжение. Кстати, все тесты торф проходит в томском НИИ Курортологии. «Сосновый бор» тесно сотрудничает с этим учреждением.

А еще в «Сосновом бору» выращивают водоросли — хлореллы, с которыми потом делают лечебные ванны в сочетании с торфом.

«Родник Алтая»

«Родник Алтая» считается самым семейным санаторием в Белокурихе. Он расположен несколько обособлено от основных заведений курортной зоны и окружена сосновым бором. Одновременно учреждение может принять до 530 гостей. Недавно санаторий прошел сертификацию и получил «три звезды».

В своей работе санаторий делает акцент на семейный отдых — все номера подходят для семейного размещения, на территории запрещено курение и не продается алкоголь, отбой — всегда в 23:00.

Здесь занимаются лечением опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, гинекологических заболеваний, реабилитацией после COVID-19 и других. Все процедуры входят в стоимость путевки.

За две недели до посещения врачи санатория проводят онлайн-консультацию и расписывают программу лечения пациента исходя из показаний.

На территории санатория находится один из крупнейший открытых бассейнов за Уралом. Одна только пляжная зона занимает 700 кв метров! На зимний период пляж, конечно закрывается, но в стоимость каждой путевки включено бесплатное посещение обычного бассейнов в одном из корпусов санатория. Вода в них, кстати, не хлорированная.

У санатория много постоянных гостей, а все путевки на лето уже распроданы.

Алтай West

Санаторию Алтай West уже более полувека. Он расположен в центре курортной зоны с самой большой парковой территорией в Белокурихе. Здесь тоже и лечат, и оздоравливают — у санатория есть даже собственный МРТ-аппарат.

Отправляясь на водные процедуры, местные постояльцы могут даже не брать полотенце — все выдадут на месте. Кстати, весь текстиль в санатории — от занавесок до простыней — сшит в собственном швейном цехе.

Развлекают гостей регулярными играми в «Мафию» и караоке. Местный клуб, который работает до четырех утра, популярен за пределами санатория. Здесь регулярно проводятся концерты и творческие вечера. Рядом — бильярдный зал.

А еще отметим, что в санатории отличный номерной фонд.

«Катунь»

В санатории «Катунь» все номера имеют либо три, либо четыре звезды. Одновременно здесь могут разместиться до 315 человек. Лечение и оздоровительные процедуры проводятся по 10 направлениям, но главный профиль «Катуни» — гастроэнтерология, в том числе и детская. В санатории работают ученые Томского НИИ курортологии и физиотерапии и Новосибирского Научного Центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН.

В «Катуни» занимаются реабилитацией больных после операций на органах желудочно-кишечного тракта. По приезду для каждого постояльца составляется индивидуальная оздоровительная программа. Например, если пациенту поставлен диагноз «описторхоз» или «лямблиоз», то в санатории возьмут дополнительные анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть его. И только потом начнут лечить. Есть здесь и центр восточной медицины, и гирудотерапия. Но все строго по показаниям.

А еще на завтрак здесь всегда можно получить горячие блинчики!

«Россия»

Санаторий «Россия» считается одним из крупнейших в Белокурихе. Одновременно он может принять более 700 посетителей. Санаторий располагается в центре курорта, а инфраструктура выстроена таким образом, чтобы не было потребностей выходить за его пределы: большая парковая зона, концертный зал, где регулярно показывают фильмы и выступают артисты, спортзал, детские клубы. В SPA-зоне работают косметологи — здесь можно сделать чистку лица, инъекции ботокса и другие процедуры, вплоть до установки филлеров.

Комплекс услуг стандартный, но отдельный акцент делается на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Россия» — единственный санаторий на курорте, где применяется уникальный кинезиотерапевтический комплекс «Экзарта». Это специальная подвесная система, назначение которой — быстрое устранение боли и восстановление подвижности позвоночника и суставов. «Экзарта» используется при детском церебральном параличе, для реабилитации после инсульта, после заболеваний и травм спинного мозга и других.

Главный врач «России» настаивает на том, что санаторно-курортная путевка должна быть не менее 21 дня, чтобы добиться максимального эффекта от лечения. Но есть варианты и от 14 дней. Кстати, те же радоновые ванны входят в путевку только от двух недель и не меньше.

«Аврора»

Санаторий «Аврора» — один из новейший в Белокурихе, введен в эксплуатацию в 2009 году. Рядом находится знаковое прогулочное место курортной зоны — Ореховая аллея. Санаторий состоит из двух корпусов. Номерной фонд «Авроры» скромнее вышеперечисленных санаториев — он рассчитан всего на 120 гостей. Но зато в каждом номере, независимо от категории, есть халаты и сейф. А еще в санатории есть минипрачечная, где пациенты сами могут постирать свои вещи. Летом на территории работает открытый бассейн, посещать который могут только постояльцы.

Комплекс услуг стандартный, но в приоритете грязелечение и радоновые ванны. Какие именно процедуры будут назначены — решает врач после обязательного осмотра и на основе уже существующих показаний.

Еще в 1867 году на территории Белокурихи были открыты источники азотнокремнистых термальных вод с содержанием радиоактивного газа радона. Тогда здесь и был построен первый лечебный корпус будущего курорта. Исследование пользы радоносодержащей воды началось намного позднее — только в 1907 году в Томском технологическом институте. Было установлено, что через радоносодержащие воды человек получает слабую дозу радиации. Главные врачи санаториев утверждают, что такие ванны дают стойкий противовоспалительный эффект и способны приостановить дегенеративные процессы в суставах и позвоночнике.

В основе пантолечения лежат панты — молодые рога самцов маралов. Исследованием пользы которых занялись в СССР в 1933 году. Тогда в Москве был создан Всероссийский научно-исследовательский институт пантового оленеводства. С тех пор учреждением проведено множество исследований и опубликовано свыше 650 научных работ, доказывающих пользу лечения пантами.

В пантах маралов содержится масса аминокислот, витаминов и макро- и микроэлементов, а также коллаген. По заявлениям врачей, показаний к пантолечению множество — от заболеваний опорно-двигательного аппарата до болезней кожи и нервной системы.

Важный момент, который отмечают врачи санаториев Белокурихи — это сроки лечения. Для достижения стойкого эффекта необходимо брать путевку минимум от 12 дней. Особенно это касается грязелечения и радоновых ванн. Первые процедуры могут вызвать обострение, после продолжения лечения оно снимается и достигается ремиссия. Именно за это время можно наблюдать улучшение своего состояния и эффективность полученного лечения. За меньший срок просто невозможно добиться этого эффекта. Человек уедет с обострением и стойким ощущением от непрофессионализма врачей.

Необходимо понимать, что пребывание в санаториях — это не просто отдых и развлечения, а именно лечение. Поэтому перед поездкой необходимо получить от своего врача санаторно-курортную карту. А во многих санаториях пациентам проводятся мероприятия для уточнения его диагноза и, соответственно, подбору правильного и корректного лечения. Где-то получить карту можно и на месте, например, в санатории «Россия» есть такая услуга. Но это займет несколько дней, во время которых человек не будет получать лечение, поэтому лучше все же приезжать с готовой.

А еще до 15 июня 2021 года все, купившие путевки в санатории (и не только), могут получить возврат 20% от суммы, но не более 20 тыс. рублей. Подробнее о программе кэшбека можно почитать здесь.

На данный момент в Алтайском крае отменены практически все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, даже для пожилых людей. Для посещения санаториев требуется только справка об эпидокружении. Но и ее в ближайшее время планируют отменить. Также здесь обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции по возможности.

Текст, фото: Василина Фаткулина

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