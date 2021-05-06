Такие свои: из жизни приёмных семей.

История пятая: Щербинины

6 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено фондом «Томск без сирот»

Спецпроект Такие свои

В рамках совместного проекта с благотворительным фондом «Томск без сирот» рассказываем короткие истории из жизни семей, которые не побоялись взять приёмных детей и о том, как они стали своими.

История пятая — Александр и Тамара Щербинины.

Рассказывает Тома:

«Появились двое детей, после чего оказалось, что мы бесплодны. Какое-то время спустя, дочь Рита сказала: «Давай возьмем ребенка, раз ты не можешь родить» и муж поддержал. Оказалось, что папа с 2013 года смотрел все сайты по этой теме. Думали четыре месяца, как нам поступить и в итоге подали документы. 14 января 2016 года получили статус, а 17 января узнали, что я беременна, но решили оставить все как есть: если найдем детей, значит возьмем.

26 февраля спросили в приюте, появился ли кто-нибудь, нам сказали, идти брать документы на Артема (5 лет), что можно посмотреть познакомиться, и мы пошли. Его брат, Джамиль (2 года), был в другом приюте, мы ходили четыре раза к ним и приняли решение их взять. Потом нам давали Артема на выходные в течение месяца, Джамиля мы забрали сразу с приюта.

Сначала было тяжеловато, потому что у них свои особенности, черты характера, но мы были очень рады. Оба темпераментные, громкие, звонкие, поэтому дома все время писк, гам и шум. Но самое главное — их все время необходимо чем-нибудь занимать и направлять. Джамиль стал разговаривать, а когда забирали его, он был неговорящий. В сентябре 2016 года у нас родился Шурик. Наших детей нам дал сам Бог».

Текст: Илья Петров

Фото: предоставлено фондом «Томск без сирот»

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