Такие свои: из жизни приёмных семей. История четвертая: Сысолины

23 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено фондом

Спецпроект Такие свои

«Томский Обзор» запускает совместный проект с

благотворительным фондом «Томск без сирот». В его рамках мы расскажем 5 коротких историй из жизни семей, которые не побоялись взять приёмных детей и о том, как они стали своими.

История четвертая, Анатолий и Надежда Сысолины. Рассказывает Надя:

«В далеком 1992 году, мы создали новую ячейку общества. Времена были тяжелые, перестроечные, но мы этого почти не замечали. Мы работали, строили свой дом, мечтали о большой семье. Но дети не появлялись. После длительных обследований, которые нарушений никаких не показали и ежедневных слез в подушку, было решено усыновить ребенка! На этот ответственный шаг мы долго не решались.

В 2006 г. мы стали оформлять документы на усыновление! И вот мы попали в роддом, где нам показали двух малышей (девочку и мальчика). Изначально мы хотели девочку, но увидев мальчика, сердце сжалось, губы задрожали и выбирать не пришлось. Мальчика мы назвали Ефимом. Он был маленьким и тоненьким. Очень подвижным и развитым не по годам.

Вскоре после появления в нашей семье сына нам захотелось дочку. И я пошла в дом ребенка за девочкой. Главный врач привела девочку очень похожую на меня. Как потом оказалось не только внешне. Так в 2011 г. в нашу семью попала Снежана, на тот момент ей было почти 2 года. У нее была тяжелая судьба, которая закалила ее характер. Нам было не легко всем. Мама пила таблетки, Ефим из идеального ребенка превратился в хулигана, папа работал на двух работах, почти не бывал дома, это его и спасло. Тяжелее всего было Снежане. Сейчас мы можем этот период адаптации вспоминать только в общих чертах. Память стерла самые тяжелые моменты. Многое вспоминается с юмором. Сейчас Снежана такая же напористая и упрямая, но в рамках. А еще она добрая, заботливая.

Вскоре мы вновь решили пополнить нашу семью... У Снежаны в классе учился мальчик из детского дома и мы решили его принять в свою семью, а у него оказалось есть еще 2 брата и сестра. Так мы стали большой семьей!

Да, в состоянии эйфории мы пребывали не долго. Розовые очки (когда только успели их нацепить?) пришлось снять. Оказалось, что я из мамы превратилась в повара, уборщицу и воспитательницу в одном лице. Это было ужасно. Маленькая Маша (ей было около 2-х лет) плохо ходила, еще не разговаривала и требовала постоянного внимания, Ярик начал заикаться, Саша и Артем постоянно дрались, причем «на смерть». И при этом, я должна была им накрыть на стол и убрать за ними 4 раза в день. Стали ломать вещи и игрушки Снежаны и Ефима. Тут пришлось ввести экономические санкции и вандализм прекратился. Как ложились спать, начинался кошмар. Я по привычке приходила читать сказку на ночь, а им было не интересно, они строили друг другу рожи и хохотали. Только папа с ремнем мог их успокоить, и они засыпали. Это продолжалось 2-3 месяца. Я забыла про сон. Но постепенно мы начали вырабатывать правила большой семьи:

1. Всё, что ты можешь сделать сам, ты делаешь самостоятельно;

2. у каждого старшего ребенка есть подопечный младший. Поэтому малыш сначала просит помощи у своего брата или сестры, а если не справляются, тогда к маме и папе бегут;

3. все вкусное делим поровну на всех;

4. строгая дисциплина, нет слов «Почему я?».

С тех пор прошло 3 года. Теперь мы просто большая и, надеюсь, дружная семья. Дети раскрылись. Каждый — особенный!

Есть люди, которые считают, что мы взяли детей из-за денег, и пусть, не буду разубеждать. Но глядя на ребят, как они легко колют дрова, помогают папе строить курятник и забор, моют полы, готовят завтрак или копают картошку, я понимаю, что они научились жить нормальной жизнью, они не пропадут. Самое трогательное, когда они строят планы на будущее, где фигурируем все мы. А наша поддержка дороже любых денег, когда знаешь, что тебя ждут, любят и верят в тебя!

Еще одним подтверждением, что мы стали настоящей семьей, стала победа в областном фестивале «Подари тепло детям» в 2019 году, в номинации «крепкая семья».

Фото: предоставлено фондом.

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