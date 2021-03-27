Такие свои: из жизни приёмных семей. История третья: Рахимовы

27 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено фондом

Спецпроект Такие свои

«Томский Обзор» запускает совместный проект с

благотворительным фондом «Томск без сирот». В его рамках мы расскажем 5 коротких историй из жизни семей, которые не побоялись взять приёмных детей и о том, как они стали своими.

История третья, Тимур и Ирина Рахимовы. Рассказывает Ира:

«Впервые мы увидели нашу девочку 24 июля 2013 года. Я хорошо это помню, потому что в тот день другой нашей приемной дочери должен был исполниться годик. Микаэллу мы потеряли из-за врачебной ошибки в возрасте одиннадцати месяцев. Вместо Микиного именинного торта в тот день мы впервые держали в руках ее так никогда и не встретившуюся с ней «младшую сестрёнку». Вынесли нам ее, помню, крошечную, в уродливом чепчике. Я из-за этого наряда даже не разглядела сразу, какую красавицу качаю на руках. Домой мы смогли забрать Камиллу почти через месяц, 27 августа.



Дома Камиллочка могла подолгу лежать на животике и просто наблюдать за тем, что происходило вокруг. Была скупа на улыбки, да и в целом на проявление эмоций, нас особо не выделяла среди всех остальных. В 8 месяцев мы забили тревогу и, оказалось, не зря. У Кэми почти не работала щитовидка, что давало сильную задержку в развитии. Она стала принимать лекарство и буквально через несколько дней мы увидели другого ребенка, как будто в доме включили свет. Помню, как близкие сокрушались, бедный ребенок, теперь всю жизнь таблетки пить. А я искренне не понимала (и сейчас не понимаю): ну и что? Зато у нее есть мама, которая каждый день ей эти таблетки дает, а потом, во взрослой жизни будет звонить, и напоминать про них... Наверное, когда теряешь ребенка, на многие вещи начинаешь смотреть совсем иначе и на то, что другим, может казаться чуть ли не трагедией, у тебя вызывает недоумение. Ну, и что? Зато она жива… и она с нами...

Сейчас Кэми почти восемь. Из-за позднего старта и некоторых проблем со здоровьем, которые выявились еще позднее, она все еще отстает в развитии, но уверенно движется вперед. С осени официально начнёт учиться в школе, хотя ходить она туда будет редко, только чтобы сдавать тесты. Как и остальные наши дети, учиться она будет по форме семейного образования. Я со смехом вспоминаю нашу первую встречу — она выросла в изумительную красавицу. Среди нас — высоких, темноволосых и кареглазых наша крошечная блондинка с серыми глазами смотрится очень колоритно. А мы, когда смотрим на нее, думаем, что просто не могли бы любить ее сколько-нибудь сильнее, если бы родили ее сами».

Фото: предоставлено фондом

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