Такие свои: из жизни приёмных семей. История первая: Кузьменко

25 марта 2021 / Томский Обзор

Спецпроект Такие свои

«Томский Обзор» запускает совместный проект с

благотворительным фондом «Томск без сирот». В его рамках мы расскажем 5 коротких историй из жизни семей, которые не побоялись взять приёмных детей и о том, как они стали своими.

История первая, про Игоря и Татьяну Кузьменко. Рассказывает Таня:

«Наша история усыновления началась давно, когда еще до замужества я познакомилась с семьей, которая приняла детей и ни от кого не скрывала этого. Меня впечатлило то достоинство, с которым люди относились к истории их приемных детей. Когда мы столкнулись с этой возможностью лично, нам нужно было ответить себе на вопрос, берем ли мы детей от недостатка, или от избытка, это было принципиально важно! У нас был избыток любви, и мы хотели дальше дарить любовь — уже детям.

Со ступени избытка и достоинства, наши дети — наша гордость, все в их истории мы любим, потому что любим наших детей. Что особенно нравится, романтическая и чудесная встреча с каждым из них, которая рассказывается как сказка.

Наш первенец — Женя! Он пришел в семью в возрасте двух лет. Мы влюбились с первого взгляда по фотографии, оформляли документы именно на него. Видели в Жене наши черты! Было очень интересно узнавать, какой он: что его радует, чего боится.

Демьян — наш младший сын. Он пришел в семью в два с половиной года. Влюбились мы в него по-настоящему в первый же день пребывания в семье. Сын так жизнерадостно пританцовывал по дому, пел песни, что мы поняли, он — наше благословение, в Демьяне большая радость! Забавляет он нас, когда после удачного дела танцует победный танец, умиляет, как долго перед сном может повторять «мама» или «папа», певуче протягивая слово.

Годы с детьми были волшебными, прекрасными, хорошими, тяжелыми, очень тяжелыми…и невыносимыми! Мы поняли, что нужно подходить к особенностям наших детей грамотно, к тому, что у них сложился особый образ мыслей и поведения, прибегали к помощи друзей и специалистов, и не оставались в одиночестве со сложностями».

Текст: Татьяна Кузьменко

Фото: Алена Цымбалова, Константин Буркин

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