14-летний сварщик: как в Томске соревнуются юниоры Worldskills и создаются рабочие династии

23 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба "Томскнефтехима"

Ярославу Фидосенко — 14 лет. Он участник VI регионального Чемпионата юниоров Worldskills Juniors, который проходит сейчас в Томске.

В «Молодых профессионалах» WorldSkills Russia в этом году заявлена 71 компетенция, это самые разные рабочие профессии, от агрономов и мебельщиков до веб-дизайнеров и фотографов. Ярослав — один из немногих отобранных к участию подростков-сварщиков. По мнению преподавателей, у парня большой потенциал и шансы на победу. Ярослав и сам нацелен на нее, сказывается навык и характер, сформированный спортом — Ярослав занимается кикбоксингом. А еще говорит, что электрогазосварка для него не только интересное дело, но и будущая профессия:

— Мне нравится работать с металлом. Смотреть, что же потом получается. Сварщик — это важная профессия, здесь учиться надо хорошо, чтобы все было правильно и без ошибок. И это интересно, — рассказывает он.

В успех сына верит и отец, Александр Фидосенко — электрогазосварщик 6 разряда на «Томскнефтехиме». Именно он предложил Ярославу опробовать себя в новом деле. Предложил, попробовали, и стало понятно — интерес у мальчишки есть, а значит, надо готовиться к конкурсу.

В СИБУРе за будущую трудовую династию тоже болеют — снарядили парня амуницией и сварочным оборудованием для тренировок и участия в испытаниях.

Александр Фидосенко даже не представлял, что профессия электрогазосварщика станет для него делом жизни, и, возможно, основой для появления новой рабочей династии.

Просто поступил, как и многие, в техникум, а после окончания ссуза пошел работать сварщиком — оказалось, что профессия востребована на рынке труда. Из четырнадцати лет трудового стажа десять лет — на «Томскнефтехиме».

А в 2015 году в Екатеринбурге Александр стал серебряным призером Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Для участия в нем Александр сначала прошел отбор на корпоративных соревнованиях СИБУРа:

— Я знал, что там съедутся суперпрофессионалы со всей страны, и даже из-за границы. Конкуренция серьезная. Но на этапе аргонодуговой сварки я уже понял, что есть все шансы на призовое место. За плечами — усиленная подготовка, опыт и поддержка коллег, — рассказал Александр.

(аргонодуговая сварка — это сварка в инертной среде, где газ аргон служит защитой и изолирует рабочую зону от внешней среды. Основная его функция — вытеснять кислород, так как аргон тяжелее атмосферного воздуха. Это помогает сваривать сплавы разных металлов — прим. ред.)

И вот спустя пять лет его четырнадцатилетний сын Ярослав принимает участие в Чемпионате юниоров Worldskills в Томске.

Сейчас отец и сын Фидосенко максимально готовы к непростому испытанию. Ведь не будем забывать, что Ярославу всего четырнадцать, а показывать свои навыки ему придется во вполне взрослой профессии.

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