В память о великих: чьи имена сегодня носят месторождения «Томскнефти»

29 октября 2020 / Партнерский материал / Фото: Осип Лазарев

«Томскнефть» готовится к серьезному юбилею — в следующем году компании исполнится 55 лет.

Большой праздник — это всегда повод поговорить о своих достижениях и вспомнить тех, без кого они были бы невозможны. Сегодня в активе компании есть несколько особенных месторождений, названных в честь великих людей, первооткрывателей. Это дань памяти тем, кто всю жизнь посвятил служению своему делу.

Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Томской области, получило свое имя в честь Ивана Петровича Лугинца — первопроходца Заполярья и Нарымского края. Выпускник Московского нефтяного института Иван Лунигец начинал свой трудовой путь в Казахстане, в тресте «Эмбанефть». Через полтора года получил вызов из отдела кадров Горного геологического управления Главного управления Северного морского пути. Работал на Таймыре в составе Нордвикской нефтеразведочной экспедиции, и в 1939 году получил значок «Почетный полярник». Принимал участие в геологических исследованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, начатых в 1943 году. А в 1945 году был удостоен ордена «Знак Почета».

После ликвидации в 1953 году Главсевморпути Лугинец поступил в Академию нефтяной промышленности, а после ее окончания попал в Западную Сибирь — здесь он получил назначение главным геологом Колпашевской геофизической конторы. Без отрыва от производства занимался наукой и в 1959 году защитил кандидатскую диссертацию. Это был первый в истории Колпашева случай, когда кандидат геолого-минералогических наук сумел защититься без отрыва от производства.

Человек с активной жизненной позицией, твердый, умеющий настоять на своем — так говорили об Иване Лугинце коллеги. Он всегда настаивал на предварительном тщательнейшем изучении местности, где предполагались запасы нефти, чтобы избежать излишних денежных и временных трат — и в конечном итоге оказывался прав.

В феврале 1960 года Иван Петрович получил новое назначение — в Красноярский край, начальником Северной комплексной нефтеразведочной экспедиции. Условия труда были очень тяжелыми, самому Лугинцу тогда было уже 52 года, начались проблемы со здоровьем. Как профессионалу с уникальным опытом, ему предлагали работу «поспокойнее» в московских НИИ. Но он рвался назад, в Сибирь. И сумел настоять на своем — вернулся в Колпашево на должность старшего геолога Среднеобской комплексной геофизической экспедиции. Работы велись на севере Томской области, Лугинец участвовал в открытии Екыльчакской структуры на границе Каргасокского и Парабельского районов. Со здоровьем было все хуже: Иван Петрович перенес инсульт, но продолжил ходить на работу. В один из выходных дней ему стало плохо, врачи помочь ему не смогли. Иван Лугинец ушел из жизни 25 мая 1966 года.

Екыльчакская структура была названа в честь своего первооткрывателя — геолога с большой буквы Ивана Лугинца. 25 октября 1966 года на этой структуре была забурена первая скважина №152, в 1967 году началась промышленная разработка. 13 сентября 1985 года было создано нефтегазодобывающее управление «Лугинецкнефть», положившее начало добыче в новом нефтяном районе Томской области. А в июне 2002 года была введена в строй Лугинецкая газокомпрессорная станция, одна из крупнейших в России.

Заслуженный геолог РСФСР, удостоенный всех отраслевых и областных знаков отличия. Один из основателей современной томской школы нефти и газа. Автор методики корреляции юрских пластов по углям, ставшей классической. Человек добрый и отзывчивый, но жесткий и принципиальный, если речь идет о деле. Все это — о Евгении Даненберге, «геологе от бога», чье имя сегодня носит еще одно месторождение «Томскнефти», расположенное в Александровском районе.

Евгений Даненберг родился в 1926 году в Виннице в семье военного, а по материнской линии происходил из дворянства. Отец в 1937 году был расстрелян, старшего брата сослали. А 17-летний Евгений в 1944 году добровольцем ушел на фронт. После завершения войны оставался на кадровой службе еще пять лет. Затем окончил вечернюю школу и в 1951 году поступил в Московский нефтяной институт на специальность «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». После выпуска получил направление в Томскую область — в трест «Запсибнефтегеология», на должность старшего техника-геолога Колпашевской конторы разведочного бурения. Через год Даненберга перевели в село Назино Александровского района — старшим геологом Александровской нефтеразведки. После открытия в 1962 году Советского — первого томского нефтяного месторождения — работы было много, требовались большие объемы бурения. И Александровская нефтеразведка получила статус первой в Томской области Нефтеразведочной экспедиции, а Евгений Даненберг стал главным геологом.

В 1967 году его ждало очередное назначение — Даненберг стал главным геологом образованного в Томске нефтеразведочного треста «Томскнефтегазразведка». К этому времени он уже — член КПСС и кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

«Работать с Даненбергом было одно удовольствие: ответственность он всегда брал на себя, много знал и делился своими знаниями в полной мере. Постоянно повторял, что выполнять работу в рабочее время не успевают только бездельник и лентяи. Он был требователен к себе и к подчиненным. Он был интересный собеседник, хороший рассказчик, его всегда увлеченно слушали».

Нина Подрезова, в разное время — геолог, старший геолог, геолог-экономист в тресте «Томснефтегазразведка» (1967–2006 гг.)//Главные геологи нефтегазового комплекса Томской области. Том 1 (Геологоразведочные предприятия). Редактор-составитель: В.И. Биджаков. — Новосибирск: Издательство «Приобские ведомости», 2010. — 688с., илл.

Еще через полтора года он перешел в Томское территориальное геологическое отделение — руководителем его геологического отделения по нефти и газу Даненберг оставался до 1973 года. Основал в Томском отделении СНИИГГиМСа нефтяное направление, защитил кандидатскую и до конца жизни руководил отделением нефти и газа. Евгений Даненберг ушел из жизни в 73 года в 1998 году.

В ноябре 2019 года «Томскнефть» поставила на баланс месторождение, расположенное в ста километрах от села Новый Васюган. Оно было названо в честь Юрия Александровича Чикишева. И это первый случай, когда месторождение получило свое имя еще при жизни героя. Чикишева называют «живой историей Васюгана» — при участии геолога было освоено и введено в разработку 14 месторождений.

Юрий Чикишев проработал в нефтяной отрасли более 40 лет, при этом 28 из них — в «Томскнефти». Родом Чикишев из небольшого города Ялуторовска, расположенного на берегу реки Тобол. Окончил геолого-географический факультет недавно созданного индустриального института в Тюмени — геологии тогда пророчили великое будущее. Практику Чикишев проходил на Крайнем Севере. Но работать в Заполярье не остался — уже был женат, имел сына. Устроился в открывшийся в 1964 году институт «Гидротюменнефтегаз», ставший научно-техническим центром для крупнейших нефтяных месторождений Западной Сибири. А в 1970-х Чикишевы перебрались в Томскую область, в Стрежевой.

В 1978 году Юрий Александрович получил предложение перейти в только что созданное НГДУ «Васюганнефть» — здесь в качестве начальника отдела геологии и разработки он проработал почти 12 лет, вплоть до расформирования управления. С 1990 по 1999 год Чикишев был главным геологом НГДУ, совмещая эту работу (1998–2000 гг.) с должностью главного геолога «Томскнефти». По сути дела, все это время именно он отвечал за весь геологический блок региона, все скважины на месторождениях Васюгана (кроме разведочных) были пробурены при Юрии Александровиче.

В 57 лет Чикишев вышел на пенсию, переехал в Томск, но продолжил работу в нефтяной отрасли — возглавил департамент геологоразведочных работ «ТомскНИПИнефть».

В советские времена существовала традиция называть населенные пункты, улицы, новые объекты в честь героев страны. Так, еще одно месторождение «Томскнефти» получило свое имя в честь героя СССР — Валерия Чкалова, летчика-испытателя, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс. Газонефтяное месторождение было открыто в 1977 году, в промышленную эксплуатацию его ввели в 1986-м. По величине начальных извлекаемых запасов Чкаловское относится к группе мелких месторождений, а по сложности геологического строения — к сложным.

Текст: Анна Мацковская

Фото: Осип Лазарев, предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

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