Осетрина первой свежести: Как по требованию Лигачева на «Томскнефтехиме» появился рыбозавод

26 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Корпоративные коммуникации – ООО «Томскнефтехим»

Осетры, стерлядь, сазаны и карпы — когда-то они водились на «Томскнефтехиме». В советские времена здесь был собственный рыбозавод.

Работал он в первой половине 1980-х годов, а располагался в корпусе 1252 ВиК (цех водоснабжения и канализации — прим.ред.). Разведением рыбы занимались два штатных ихтиолога. По воспоминаниям старожилов, рыбное хозяйство завели по требованию Егора Лигачева, которому нравилось, когда предприятия занимаются еще и сельским хозяйством. Кроме рыбозавода, у «Томскнефтехима» было еще подшефное хозяйство в Петропавловке, которому ежегодно помогали с заготовкой кормов.

Мальки жили в ваннах, молодняк растили в заглубленных емкостях. Выращенную рыбу поставляли в столовые, реализовывали сотрудникам предприятия, обменивали на продукцию местных птицефабрики и свинокомплекса. Правда, особенным вкусом рыба не отличалась, вспоминают очевидцы, видимо, чего-то ей в неволе не хватало, несмотря на весь энтузиазм ихтиологов.

Проработал рыбозавод недолго — на складах с рыбьим кормом завелись крысы и стали повреждать кабель и другие коммуникации. Избавиться от них оказалось сложно, поэтому, рыбозавод пришлось закрыть.



Большую часть оставшейся рыбы реализовали и выпустили в пруды создававшихся тогда кооперативных хозяйств; другая часть попала в технический пруд за корпусом 1252. Потомки выпущенных туда сазанов и карпов живут там до сих пор.

Ванны, где разводили рыбу Фото: Корпоративные коммуникации — ООО «Томскнефтехим»в

Фото: Корпоративные коммуникации — ООО «Томскнефтехим»

Фото: Корпоративные коммуникации — ООО «Томскнефтехим»

Корпус 1252 сегодня Фото: Корпоративные коммуникации — ООО «Томскнефтехим»

Технический пруд за корпусом 1252 Фото: Корпоративные коммуникации — ООО «Томскнефтехим»

Фото: Корпоративные коммуникации — ООО «Томскнефтехим»

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