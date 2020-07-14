Надежность и репутация. ТПУ стал лучшим среди российских вузов в международном рейтинге

14 июля 2020 / Партнерский материал / Фото: Юрий Савич, пресс-служба ТПУ

Томский политехнический университет стал лучшим среди российских вузов в новом рейтинге QS в предметной области Engineering — Petroleum (нефтегазовое дело).

ТПУ занял в нем 26-ю позицию среди 76 университетов мира. Рейтинг в 2020 году опубликовали впервые.

В рейтинге QS вузы оценивали по четырем критериям: мнение академического сообщества, мнение работодателей, цитируемость и индекс Хирша. Томский политех набрал 84,1 балла из 100 возможных по критерию «мнение работодателей» и от 61,9 до 66,8 балла по другим показателям. Серьезные баллы и самое высокое среди российских вузов место — это важный для ТПУ результат.

Мы выяснили у экспертов, как ТПУ удается готовить для нефтегазовой отрасли специалистов мирового уровня.

Репутация у работодателей и в научной среде

— Высокое место в рейтинге доказывает, что мы — игроки мирового уровня, своеобразный ориентир для университетов России по нефтегазовому направлению, — полагает Артем Боев, проректор ТПУ по технологическому развитию и предпринимательству. — Позиция ТПУ в рейтинге на порядок выше ряда столичных и профильных университетов — это значит, что мы более эффективно используем ресурсы и грамотно вкладываемся в конечный результат. Огромную роль в успехе играют наши преподаватели, которые в полной мере делятся своими знаниями и профессиональными навыками со студентами.

Больше всего баллов в рейтинге ТПУ удалось получить по таким критериям, как «репутация у работодателей» и «академическая репутация».

— С работодателями у нас тесная связь. Она касается и организации практики студентов, и устройства на работу выпускников, и синхронизации наших образовательных продуктов. Программы ТПУ утверждены и согласованы с индустриальными партнерами вуза, — рассуждает об основах результата Артем Боев. — Если с кем-то не удается достигнуть полной договоренности, то ищем индивидуальные траектории, позволяющие компаниям участвовать в нашем образовательном процессе. Сотрудничаем и с интернациональными компаниями, и с российскими. Наши выпускники своими знаниями и опытом часто превосходят других специалистов. Неудивительно, что компании, поработавшие с нашими ребятами, стремятся и дальше приглашать политехников. Что касается «академической репутации», то не очень понятно, какие вещи учитывали для рейтинга. Наши ученые и сами пишут научные статьи высокого уровня, у нас есть совместные публикации с индустриальными партнерами, мы выполняем большой объем хоздоговорных работ для нефтяной и геологической сферы. Вероятно, значимыми были отзывы университетов и академических институтов, с кем мы работаем совместно. Среди них Российская академия наук. У нас много и международных контактов, уже 19 лет мы сотрудничаем с великобританским университетом Heriot-Watt, наш совместный проект оказался одним из самых успешных и стабильных.

Двойной диплом

Сегодня в ТПУ продумана модель непрерывного образования для специалистов нефтегазовой отрасли. Подготовка бакалавров и магистров ведется по направлению «Нефтегазовое дело», регулярно входящему в топ-5 самых востребованных у абитуриентов. Многих привлекает уже упомянутый вариант с Heriot-Watt — возможность получить диплом одного из известнейших университетов Великобритании (кстати, он в рейтинге QS на 9-м месте). ТПУ и Heriot-Watt предлагает студентам две магистерские программы, имеющие международное признание среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли, а также бакалаврскую программу двойного диплома «Нефтегазовое дело». С 2001 года дипломы Центра Heriot-Watt ТПУ получило более тысячи человек. Такое интернациональное партнерство важно для выхода на мировой уровень:

— Наш британский диплом дает выпускникам право работать в любой точке мира, — напоминает Валерий Рукавишников, директор Центра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела ТПУ (Центр Heriot-Watt в ТПУ). — Обучение идет на английском языке, а вся новая информация в мире обычно появляется именно на нем. Стандарт, принятый в нашей образовательной программе совпадает с ключевым для нефтегазовых компаний критерием: речь идет о командной работе. Для выпускников важны не только профессиональные навыки, но и развитие личных коммуникаций, умение слышать друг друга, общаться со всеми специалистами отрасли, отвечающими за узкие направления. Мы выпускаем ребят-интеграторов, они смогут строить карьеру в любой из областей нефтегазового дела, но при этом сразу знают, как разговаривать со всеми специалистами.

— Стремимся учитывать запросы индустрии и даже в чем-то ее опережать, — дополняет Артем Боев. — Большое значение имеет базовое образование, знание технических дисциплин. Хотя сегодня в любом случае учатся и перепрофилируются в течении всей жизни. Способность принимать новое, быстро меняться — это те компетенции, которые мы прививает нашим ребятам. И, разумеется, всегда уделяем внимание технике безопасности.

Специалистов мирового уровня ждут в компаниях

Нефтегазовое направление предполагает активную работу с индустриальными партнерами. ТПУ с 2017 года в два раза увеличил количество работ, выполняемых в рамках хоздоговоров с компаниями нефтегазовой отрасли. Общая сумма образовательных, грантовых, исследовательских и конструкторских работ, выполняемых Инженерной школой природных ресурсов ТПУ, в 2019 году превысила 358 млн рублей.

— Количество индустриальных партнеров растет с каждым годом, мы расширяем список услуг, «продуктов», технологий и НИОКР, которые можем реализовывать, — рассказывает проректор. — И сейчас мы начали работать над задачами, входящими в стратегические направления компаний. Бывает, вкладываем собственные средства в исследования, чтобы создать определенный задел и заинтересовать индустриальных партнеров. Активно участвуем и в тендерах, количество подобных работ в нашем пакете заказов растет. Если добавить конкретики, то сегодня самым крупным партнером ТПУ можно назвать ПАО «Газпром нефть», открытую и технологически передовую компанию, развиваясь с ней, мы и сами быстро растем. Ее сотрудники ориентированы на долгосрочное партнерство как в области НИОКР, так и в образовательной сфере. Кроме того, у нас есть проекты с «Роснефтью», «Иркутской нефтяной компанией», «Лукойлом» и многими более мелкими недропользователями. В образовательной сфере, есть контакты с всеми значимыми игроками на нефтегазовом рынке. В образовательной сфере есть контакты с всеми значимыми игроками на нефтегазовом рынке.

В ТПУ стремятся к тому, чтобы во всех этих компаниях работали выпускники вуза — это идет на пользу и развитию отрасли, и продвижению университета. Много политехников востребованы в зарубежных компаниях. Компетенции ТПУ позволяют выпускать специалистов мирового уровня, способных конкурировать на международном рынке с интернациональными игроками. В этом году университет проводит масштабный образовательный проект в Сербии, в прошлом — выиграл НИОКР в Казахстане.

— ТПУ может с гордостью заявить, что выпускники университета востребованы, — говорит Артем Боев. — На одного в среднем приходит 3 — 4 заявки на трудоустройство, так что политехники могут выбирать лучший для себя вариант. Многие компании начинают взаимодействовать со студентами на 2 курсе, тогда больше шансов пригласить к себе талантливых ребят.

Все политехники проходят практику на предприятиях, причем начинают с «низов»:

— Часто осваивают рабочие специальности. Специалист, прошедший весь путь, обладает большей ценностью для офиса. Он понимают, как все устроено изнутри, — подчеркивает проректор. — Да, многие выпускники сразу устраиваются на должности инженеров, но еще во время учебы они проходят через поле и месторождение. Наши геологи и нефтяники шесть недель живут на геологическом полигоне в Хакасии, занимаются командной работой, общаются между собой. Это обеспечивает их связь и взаимодействие на долгие годы. Такие шесть недель в плане командной работы, возможно, дают больше, чем вся учеба.

Большое значение для адекватного ответа на потребности предприятий нефтегазовой отрасли имеет диалог. Так полагает Валерий Рукавишников:

— Надо понимать, что происходит внутри компании, для этого нужно быть с нею в диалоге. Знать запросы со стороны партнеров. И речь не только о нефтяных компаниях. Сервисные компании, другие университеты, инновационное окружение — умение слышать, находить партнеров, позволяет эффективнее и быстрее делать проекты. Иногда мы сотрудничаем с другими вузами. Казалось бы, они наши конкуренты. Но если там мы видим людей с другими и нужными нам компетенциями, то понимаем, что вместе сделаем более интересный и полезный продукт.

Объединяться ради проектов

Решать серьезные задачи помогает междисплинарность. За три года политехники смогли развить в этой сфере новые направления: машинное обучение в области геологии и разработки месторождений, нефтепромысловую химию, геохимические исследования, полностью воссоздали цепочку по стандартным и многим специальным исследованиям керна и многое другое.

— Пример интересного междисциплинарного кейса, реализованного в ТПУ — объединение лабораторий из разных подразделений Томского политеха, занимающихся петрофизикой, буровыми и тампонажными растворами, испытанием нефти, в решении общих задач, — считает Артем Боев. — В итоге в ТПУ появился Центр нефтегазовых технологий и промысловой химии, в котором также будут развиваться моделирование ряда химических процессов и машинное обучение. В ТПУ всесторонне поддерживается междисциплинарное взаимодействие, честность и открытость, это позволяет ученым не бояться амбициозных задач. К примеру, сейчас эта группа ученых выходит на новое для России направление по ПАВ-полимерному заводнению (химический метод повышения нефтеотдачи). Уже есть заказчик, собственные инвестиции в данное направление составили примерно 20 млн рублей. Наращиваются компетенции, приобретается все необходимое оборудование, установлено партнерств с иностранными экспертами в этой области. Есть уверенность, что освоение этого направления сделает нас еще более заметными игроками в стране и на мировом уровне.

Сегодня ученые и инженеры ТПУ предлагают решения для оптимизации работы нефтеперерабатывающих заводов, цифровизации производства, в области нефтехимии и геохимии. Недавно политехники разработали прототип томографа для кернов (образцов породы, получаемых из скважины при бурении). Его модель керна качественнее, чем у аналогов, и получить ее удается оперативнее.

— Вуз умеет собирать гибкие мультидисциплинарные команды для решения вызовов индустрии, — подчеркивает Валерий Рукавишников. — В случае с проектом «Цифровой керн» мы поняли, что есть возможность существенно улучшить технологические решения по томографии керна и выйти на новый уровень качества исследований. Создали прототип продукта — томографа, это открыло новое направление технологического бизнеса с отличными возможностями коммерциализации разработки университета. Сейчас разрабатываем готовое решение по томографии для сервисной компании по исследованию керна. В проекте участвует команда специалистов сразу из трех подразделений ТПУ — Инженерной школы природных ресурсов, Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов и Центра Heriot-Watt в ТПУ.

Другой масштабный проект, где ТПУ — один из ключевых участников, это «Палеозой», осуществляемый совместно с ПАО «Газпром нефть», давним и надежным партнером вуза. Его цель— исследование и разработка трудноизвлекаемых запасов нефти в Томской области. Вуз ведет научные работы по трем исследовательским модулям из шести, заложенных в проекте — в области тектоники, методов потенциальных полей, а также геохимии. Так, в рамках модуля «Геохимия» политехниками уже проведены испытания большого количества образцов нефти и кернов, а также осуществлялось сопровождение при разработке четырех скважин. Кроме того, политехники вместе с партнерами из других организаций провели масштабную работу по анализу данных, собранных в Томской области еще с советских времен.

Нефть всегда будет востребована

Как сегодня к профессиям нефтегазовой сферы относятся абитуриенты? Менее привлекательной она в сегодняшнем стремительно меняющемся мире становиться не собирается!

— Когда-то нефтегаз был единственным направлением, гарантирующим, что твоя карьера сложится, ты получишь определенный уровень жизни. Сейчас развивается сфера IT, подтянулась физика. У людей стало больше выбора, — считает Валерий Рукавишников. — Но конкурс на нефтегазовые направления в ТПУ до сих пор один из самых больших. Спрос на специалистов не падает, всем гарантировано трудоустройство до конца учебы.

— У нас в стране нефтегазовая отрасль — «локомотив» для всех остальных, — напоминает Артем Боев. — Здорово, что появился IT-сектор, но это немного виртуальная структура. А нефтяная отрасль — это реальная, традиционная сфера деятельности, которая обрастает цифровыми двойниками, связанными с IT. Я бы сказал, это самая передовая система, включающая в себя все инновационные продукты, которые есть на рынке. Чтобы работать эффективнее, сделать ниже операционные затраты, добыть ту нефть, которую не удавалось несколько лет назад, нужно работать на стыке с другими сферами, вызовы и масштаб новых задач, соизмерим с освоением космоса — это же интересно для молодежи Если в «нефтянке» кризис, то хуже и у всех других. В России эта отрасль дает 60% рынка. Популярность профессии будет сохраняться. Интерес у абитуриентов высокий, у нас есть возможность отобрать себе лучших ребят, это тоже показатель, дающий возможность двигаться вперед.

Рассуждения о том, что нас ждет время безуглеродной энергетики, проректора не пугают:

— Да, есть такая перспектива, но речь не о ближайших десятилетиях. В любом случае, никто пока не придумал ничего лучше, чем нефтехимия. Ни из чего больше полимеры не получаются, кроме как из газа и нефти. Без них мы не обеспечим людям тот уровень жизни, который есть сейчас. Возможно, произойдет перераспределение трат нефтепродуктов, полимеры станут востребованнее бензина. К примеру, дома уже печатают на принтере, для этого нужны полимеры. Объем цемента, производимый в мире, сейчас сопоставим с объемом добываемой нефти. Если будем менять цемент на полимеры, потребуется нефть.

Развитие возобновляемой энергетики даст нефтяной отрасли возможность переключиться на новые возможности:

— На нефтехимию будет тратиться 40% всей добытой нефти, — прогнозирует Артем Боев. — Из газа могут начать делать белки для кормления животных, эта технология известна. Мы не откажемся от нефти, но возможна ее диверсификация. Уйдем от топлива. А о вытеснении газа речи в современных мировых трендах нет. Есть несколько стратегических агентств, делающих прогнозы, и у всех стабильные предположения в плане добычи газа. Он экологичен. Население мира растет, потребляется больше тепла и электроэнергии. Значит, доля газа в численном значении будет расти.

Реализоваться в своей профессии

Примеров состоявшихся карьер и ярких достижений среди выпускников ТПУ так много, что обо всех рассказать нереально. Вот один из относительно недавних выпускников — Грачик Еремян. Его история показывает, что сочетание таланта, серьезного отношения к учебе и вуза, дающего студентам большие возможности, позволяют достичь многого. Грачик окончил школу с золотой медалью и высокими баллами и посчитал перспективным вариантом нефтегазовую сферу:

— Выбрал институт геологии и нефтегазового дела (сейчас это инженерная школа природных ресурсов). Окончил бакалавриат, параллельно выучился на переводчика. Потом поступил на совместную магистерскую программу ТПУ и Heriot-Watt, после окончания которой заключил контракт с «Тюменским нефтяным научным центром», и через год работы получил предложение продолжить карьеру в рамках международного проекта «Сахалин-1». Работал в качестве геолога по сопровождению бурения скважин в составе мультикультурной многоязычной компании. Все дипломы и образования пригодились. После меня повысили до операционного геолога. В офисе в Южно-Сахалинске работаю вахтовым методом. В перерывах между вахтами я инженер-исследователь в Томске в Центре HW, где учился.

Именно ТПУ из многих вузов России Грачик выбрал ради хорошего образования и шанса на достойную работу:

— Я из простой семьи, у меня среди родных нет нефтяников или ученых, ТПУ подарил мне путевку в успешное будущее. Я реализовался как специалист своего направления. Уровень, позволяющий мне общаться на равных с экспертами международных компаний — это заслуга ТПУ.

Ребята, которые сегодня выбирают нефтегазовое направление в ТПУ, знают — все в их руках, у них есть прекрасные возможности для блестящего будущего.

Текст: Мария Симонова

Фото: Юрий Савич, пресс-служба ТПУ

Тэги/темы: