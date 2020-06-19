Что читать детям и советовать подросткам? 12 книг на лето

Томский Обзор / Фото: 7 июля 2020 // Фото: icons8.ru

АВТОР Мария Симонова

Классические книги истрепаны до дыр, а разнообразие современных слишком велико! Что читать детям и советовать подросткам?

Собрали список на лето из разноплановых захватывающих, атмосферных и стоящих внимания текстов, многие из которых хорошо читать всей семьей.

Энн Файн, «Дневник кота-убийцы»

И детям, и взрослым, неравнодушным к кошкам, непременно стоит почитать сборник от британской писательницы Энн Файн «Дневник кота-убийцы. Все истории». Очень уж узнаваем герой кот Таффи, от чьего имени ведется рассказ.

Самодовольный и уверенный в своем великолепии зверь относится к хозяевам в лучшем случае снисходительно. Чаще он явно презирает их за недалекость и неспособность оценить сообразительность своего кота.

Тон, которым пишется дневник, очень подошел бы ко многим домашним питомцам с их высокомерно-стервозным взглядом! Многие коты и кошки легко сказали бы подобные фразы: «Я злобно смотрел на маму Элли. Это все она-а-а виновата. Это она заняла мое любимое местечко на диване. Ну, знаете – ту мягонькую подушку, на которую всегда падает солнце. Я всегда на нее сажусь, чтобы в окно смотреть».

Свои бесконечные проделки Таффи объясняет необходимостью (до чего уютная шляпа, слов нет. И вовсе не виноват я, что лента вокруг тульи спуталась и порвалась). Автор дневника рассказывает и про непростые отношения с хозяевами, и про приключения с другими котами. И кошками – Таффи случается влюбляться! Отношения с хозяевами складываются непросто, и кот готов покинуть дом. Но легко ли расстаться с искренне любящей его хозяйкой, девчонкой Элли? Коту предстоит решить, так ли он независим от хозяев. А им – научиться мириться с его недостатками.

Мони Нильсон, «Цацики»

Книги про Цацики – это целый сериал из 7 частей от шведской писательницы Мони Нильсон. В первой части Цацики идет в школу. Душевная история с яркими героями. Папы у Цацики нет, но он мечтает встретить (и они действительно встретятся в Греции). А мамаша неординарная – не умеет убирать и готовить, зато ходит на руках, готова скандалить с кем угодно в школе, впадает в хандру без музыки (вместе с друзьями она создает группу «Мятежники» и записывает диск). Впрочем, чему удивляться – эта мамаша дала своему ребенку имя в честь своего любимого греческого блюда. В целом же у Цацики обычная жизнь - он считает дни до каникул и ищет общий язык со школьными товарищами. Узнает, что в жизни много сложностей - увлечение танцами чревато тем, что будут обзывать геем. Первые свидания – разорением в макДональдсе. Еще Цацик выясняет, что нельзя встречать сразу с двумя девушками. Зато можно танцевать где угодно и даже без музыки. Не обойдется в душевной и веселой истории без драматизма. В 4 части истории под названием «Цацики и любовь» мальчику придется впервые столкнуться с уходом близкого из жизни и осознается ужасность слов «больше никогда». Но жизнь побеждает горе. Тем более, что в его семье перемены – Мамаша вышла замуж за соседа Йорана, у Цацики родилась младшая сестра. И именно старшему ребенку нужно проявлять талант дипломата, чтобы всех подружить и помирить.

Алки Зеи, «Леопард за стеклом»

ОЧСЧА или ОЧПЕЧА? Такие загадочные на для непосвященных вопросы задавали друг другу перед сном две сестры в романе греческой писательницы Алки Зеи «Леопард за стеклом». У них был свой тайный язык. Но детская идиллия и близкая дружба оказалась под вопросом из-за принципиально разных взглядов на жизнь и политику. Когда в стране ввели диктатуру, то выяснилось, что одной из сестер нравится маршировать и восхвалять власть, а другая не может сомневаться в близких, которым грозит арест и готова их поддерживать. Это яркий, с греческим колоритом, роман о непростом выборе, избежать которого не всегда возможно. Героиням «Леопарда за стеклом» его пришлось сделать уже в детстве.

Михаэль Энде, «Момо»

Время. Его надо беречь, не тратить на пустяки, планировать и использовать рационально. Только люди, предлагающие положить время в их сберкассу для накопления секунд все серые и очень неприятные…

Удивительная девочка Момо живет в развалинах старого театра на окраине города и обладает настоящим даром. Она умеет слушать и раскрывать в людях их сильные стороны. С нею хорошо всем, кто забредает в развалины рассказать и послушать истории, поиграть в игры. Но однажды серым людям удается убедить гостей Момо, что они могли бы быть более продуктивными, если бы бросили бесполезно проводить время в компании друзей.

Каково это, постоянно спешить, как Момо сможет изменить захваченный серыми людьми мир и картинка, напоминающая клип ДДТ на песню «Где мы летим» - в книге немецкого писателя Михаэля Энде «Момо».

Руне Белсвик, книги о Простодурсене

«Простодурсен. Зима от начала до конца» норвежца Руне Белсвика – тот случай, когда не просто книга, а целый мир, куда хочется заглянуть в гости. Выдуманная приречная страна (как тут не вспомнить муми-дол Туве Янссон!) со своей рекой и лесом, колоритными жилищами, и, главное, с характерными героями. Ковригсен потрясающе вкусно готовит, Октава поет и влюбляется, Простодурсену для счастья надо бросать камешки в речку и наслаждаться красивым звуком. Сдобсен чудовищно неаккуратен и все время ноет, но это не мешает ему становиться предметом чьих-то грез. А Пронырсен какой-то неприятный тип, но с ним тоже все не так просто… И много в героях узнаваемого. Ведь так тяжело, когда в тебе совсем нет радости (о чем сетует Сдобсен), да еще если кто и зайдет в гости, то непременно не тот, кого ждешь.

Когда хочется вернуться в счастливый и уютный мир, то берешься за вторую книгу о Простодурсене: «Простодурсен Лето и кое-что еще». А там театр! Октава уверена, им всем не хватает чего-то важного, а театр согреет душу и сердце. Ее желание сыграть спектакль столь велико, что постепенно все включаются в репетиции. Решить проблему с публикой собираются с помощью клея – им зафиксируют на кресле зрителей, заманив на представление коврижкой… Кроме театрального сюжета, в книге еще две истории – про Золотую рыбку (без нее жизнь Ковригсена больше не радует) и великий летний поход, где оказывается, что для отпуска главное не место: куда важнее хорошая компания.

Нина Дашевская, «Я не тормоз»

Солнечная осень – такое ощущение возникает от повести Нины Дашевской «Я не тормоз». Игнату 12 лет, и он постоянно спешит. Ему кажется, что говорят, собираются, идут слишком медленно (и многие, вечно ждущие неспешных друзей и коллег, могут его понять!).

В этой книге - обычная жизнь со своими яркими мгновениями: новый друг в школе, спонтанный кофе с мамой, театральным художником, исчезновение младшего брата, возвращение из экспедиции папы, строчки то ли стихов, то ли нет, но которые хочется записать… Замедлиться Игната заставляет внезапный перелом ноги. Хотя ничего глобального с героем после этого не происходит.

Мари-Од Мюрай, Oh, boy

Oh, boy французской знаменитой писательницы Мари-Од Мюрай книга объемная не в плане количества страниц, а в плане яркости и атмосферности мира, что в ней живет. Трое дружных детей остались сиротами после самоубийства матери, но расставаться одаренный Симеон, серьезная Моргана и образцово-очаровательная малышка Венеция не намерены.

Избежать приюта удастся, только если найти родственника для опеки. Главная надежда детей - сводный брат Барт. Он оказывается обаятельным и не склонным к глубокомысленным размышлениям красавцем. И на роль опекуна не подходит по многим причинам, начиная с того, что встречается с мужчинами. Да и к заботе о других не склонен, вида крови не выносит. Но когда дети начали находить общий язык со старшим братом и пережили нелепые ситуации вроде заверения дружков Барта, что это ребята соседки, на них свалилась новая беда. Оказалось, что Симеон болен лейкемией.

Барту приходится переступить через свои страхи и совершить немало серьезных поступков, чтобы дать брату шанс победить болезнь.

Яна Шерер, «Мой внутренний Элвис»

Длинное путешествие, наполненное приключениями, в жизни в последнее время стало совсем маловозможным. Но можно прочитать увесистый роман немецкой писательницы Яны Шерер «Мой внутренний Элвис». Эта книга в духе фильмов роуд-муви.

15-летняя Антье с родителями и младшей сестрой едет из Германии в Америку и мечтает попасть в Грейсленд на день Элвиса. Она влюблена в Пресли, и ее не беспокоит, что остальные считают его песни устаревшими. Еще она уверена, что король рок-н-ролла жив.

Поездка дается Антье нелегко. Она страдает, что слишком полная, а еще рядом сестра со специфическими привычками и мама психолог, находящая всему своеобразное обоснование. Потом семье еще и навязывают дочку знакомых, успешную красотку.

В итоге обстоятельства складываются так, что девушки сбегают, постепенно находят общий язык, колесят по стране автостопом, приезжают в Грейсленд. И оказывается, что и у успешной красотки, и у странной пухлой девушки немало проблем и поводов для переживания.

Кристина Нёстлингер, «Само собой и вообще»

Если отец троих детей зачастил на рыбалку, но ни разу не принес домой рыбы, это подозрительно! И вскоре дети выслеживают, что он завел роман.

О семейных скандалах, разводе, общении с новой папиной подругой, сложных экзаменах и первых влюбленностей в романе австрийской писательницы Кристине Нёстлингер «Само собой и вообще» рассказывается от лица 3 детей – у каждой главы своя интонация. Хотя семья переживает непростой момент, будет много смешного. Потому что и взрослые, и братья-сестры каждому из рассказчиков часто кажутся нелепыми.

Марк Вейцман, «Обычная драка»

Стихи для школьников – жанр, встречающийся нечасто. Но в школьные годы можно читать не только «безвозрастные» рифмованные строки поэтов-классиков, можно найти сборник о своих сверсниках.

Марк Вейцман, поэт с украинскими корнями, много лет работал учителем физики в школе. И это по стихам из книги «Обычная драка» чувствуется – его лирические герои часто живут в мире класса. Учитель-поэт чувствует, как много важного для взрослеющего ребенка происходит в пространстве школы, как значимы отношения с педагогами и одноклассниками. Мальчишки в стихах Вейцмана сами удивляются, когда всерьез увлекаются решением задач, мечтают на занятиях о спортивных победах и романах с девчонками, мучаются из-за требований учителей «стать другим», радуются весне, грустят из-за переезда друзей, переживают, когда надо писать контрольную. Его лирический герой часто задает себе вопросы, к примру, пытается понять, можно ли наслаждаться свободой сбежав с урока:

- Я знал, что не имею права на этот влажный ветерок,

На облака, цветы и травы – ведь я прогуливал урок.

Герои стихов Вейцмана вполне в духе романтиков драматизируют свою несчастную любовь, но страдания перекладывают в обычную реальность школьника. Получается иронично и то же время вызывает сочувствие, как сон мальчишки о неудачном прыжке с парашютом:

Рыдают верные друзья, слезами завуч обливается.

Увы! Спасти меня нельзя, ведь парашют не раскрывается.

И вот я падаю с небес, а в детском парке у «Столичного»

Марина Д.спокойно ест вторую порцию клубничного.

И я зову ее, зову… Она молчит, не отзывается.

Я просыпаюсь. Я – живу! … А парашют не раскрывается.

Многие стихи написаны еще в 80-ые, в мире тех школьников еще нет гаджетов. Но главные темы не звучат привязанными к эпохе.

Мария Парр, «Тоня Глиммердал»

Многие уже давно влюбились в «Вафельное сердце» Марии Парр. Норвежку часто сравнивают с Астрид Линдгрен. Это неудивительно – ее герои тоже тщательно и живо прописаны. И обладают заметным обаянием.

Рыжая Тоня, единственный ребенок Глиммердала, чем-то напоминает Пеппи. Но, конечно, у нее свой характер. И очень непростой. Девчонка привыкла добиваться своего и ничего не боится. Тоня живет в норвежском Глиммердале – в предгорье на хуторе. Горы и зимние холода переданы в книги так осязаема, что охладят в жаркий летний день. Тоня живет с папой и ждет из экспедиций маму. Она бесконечно ссорится с Клаусом Хагеном (этот владелец кемпинга терпеть не может детей, а фантазерка Тоня придумывает все новые развлечения, часто громкие, ее даже прозвали «Гроза Гриммердала»). А с одиноким похожим на тролля 74-летним Гунвальдом девчонка дружит, хотя и называет его «старым пнем».

Вместе они будут испытывать снегокаты и пить какао. Травма заставит Гунвальда лечь в больницу, и тогда случится удивительная история – окажется, что у тролля есть дочь, очень на него обиженная и желающая продать хутор. Тоне придется найти общий язык с этой колоритной женщиной и научиться поддерживать печального и больного старого друга. И все это на фоне бесконечных приключений - девчонка полна энергии!

Сергей Кузнецов, «Живые и взрослые»

Сергей Кузнецов известен в первую очередь как взрослый писатель – как автор и детективов о Москве 90-х, и внушительного объема романов, попадающих в шорт-листы литературных премий.

Но у него есть и подростковая история в духе фэнтези, местами напоминающая хоррор. Это трилогия «Живые и взрослые». На первый взгляд – обычные школьники, а потом выясняется, что у героев два мира: мир живых и мир мертвых.

Первый связан с чувствами – любовью, дружбой. А у мертвых, обитающих за границей – день, роскошь, мода. Заграничье, где мертвые, напоминает другие страны во времена СССР. Модные и качественные вещи в страну живых достают именно оттуда. Миры не всегда были отдельными, границу возвели после войны, в которой победили живые. Черно-белое деление на живых и мертвых дает трещину, когда школьники идут в дом привидений. И вызывают мальчишку из мира мертвых…

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