Спрос падает, жизнь продолжается: как томский бизнес справляется с кризисом

28 апреля 2020 / Томский Обзор

Пандемия повлияла на всю нашу жизнь. Этой весной можно только удивляться, глядя, как привычный мир рассыпается, словно карточный домик.Пандемия повлияла на всю нашу жизнь. Этой весной можно только удивляться, глядя, как привычный мир рассыпается, словно карточный домик.

Особенно нелегко в ситуации глобальных перемен пришлось малому и среднему бизнесу.

Как небольшие компании живут в совершенно новых условиях, кто и что помогает им справляться, узнали у томских предпринимателей.

Цветы для себя

Агнесса Скрипкина Фото: Роман Сусленко

Букет цветов – знак роскоши или тот праздник, который поможет поднять настроение в непростой момент самоизоляции? Во время пандемии томичи не прекратили покупать цветы.

- В начале самоизоляции спрос резко упал, продажи снизились примерно в 3 раза, но буквально несколько дней люди поняли: жизнь продолжается, праздники никто не отменял, - поясняет Агнесса Скрипкина, владелица мастерской флориста «Цветочница Агнесса». - Не скажу, что спрос вернулся на прежние обороты, он меньше процентов на 40, но глобального спада я не замечаю. Тем более, у нас большая постоянная клиентская база, многие по-прежнему нам звонят, заказывают доставку букетов. Мы во время пандемии сделали эту услугу бесплатной при покупке от 1000 рублей – хочется, чтобы люди чаще могли делать друг другу приятное, дарить цветы. В пасху многие радовали близких цветами и открытками с добрыми словами. Заметно, что отменились все корпоративные мероприятия, это для нас значимая часть заказов. Но этот сегмент рынка не исчез совсем, есть предприятия, продолжающие работать. Есть компании, перешедшие на удаленную работу, но все равно поздравляющие топ-менеджеров с праздниками – отправляющие им домой букеты.

По наблюдениям Агнессы, в последнее время вырос спрос на цветы домой «для себя» - букеты помогают поднять настроение в самоизоляции. Популярным стало и новое предложение – онлайн-занятия по флористике в Zoom. Все материалы для мастер-класса, включая ножи и перчатки, доставляют до квартиры. Клиенты оплачивают только материалы, а флористы «Цветочницы Агнессы» проводят в онлайне мастер-классы.

Из чего создавать красивые букеты? Пока цветы до Томска, к счастью, добираются.

- Конечно, с поставками стало сложнее – дело в транспортной логистике, сегодня приходится искать другие схемы и дольше ждать заказов, - объясняет Агнесса. - Есть, что выбрать, но раньше мы жили вольготнее и могли привезти почти любой цветок за 3-4 дня. Сейчас не всегда возможно так быстро среагировать, и есть плантации, ставшие совсем недоступными. Многие заказы едут через московскую таможню, где досмотры занимают много времени, из-за этого сроки доставки увеличиваются. Но все равно несколько раз в неделю мы получаем свежие поставки.

Такси в розницу

В таксопарке «Ё-такси», одно из главных направлений которого работа с корпоративными клиентами, заметили серьезный спад.

- В два раза заказов стало меньше, скорее всего, это общая ситуация по стране, - полагает Виктор из таксопарка «ё-такси». - Многие организации перешли на «удалёнку», некоторые увольняют по 170 человек, о чем мы слышали от одного из наших клиентов. Среди тех, с кем мы сотрудничаем - розничные магазины, работающие до позднего часа. Они во время пандемии активно работают и продолжают пользоваться нашими услугами.

Наш таксопарк занимается двумя видами деятельности - обслуживанием корпоративных клиентов и «розницей», мы партнеры «Яндекс-такси», возим по заказам из приложения компании. Заметили, что в «Яндексе» стало больше заказов - люди последние дни стали активнее ездить. Наверное, устали дома сидеть. Такси сегодня один из наиболее безопасных способов передвижения, пользоваться общественным транспортом не все рискнут. Если направление «розницы» активно, то на корпоративном рынке невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация.

Новых услуг для корпоративных клиентов у такси не появилось. Запроса на доставку от заказчиков не было, а вот в обычном такси ей пользуются активно – «Яндекс» недавно ввел отдельную кнопку «курьер».

Обыватели фототехнику сейчас не покупают

Денис Городнев Фото: Данил Шостак

Денис Городнев, владелец магазина фототехники Sibirier, говорит, что заказов от физических лиц в последние недели нет, покупают только юридические лица:

- У людей денег нет, либо есть скромные суммы, которые тратятся на самое необходимое, на продукты, на ипотеку, - поясняет Денис Городнев. – Что будет дальше, неизвестно. Даже просмотров товаров на сайте стало в разы меньше. Физические лица интересуются в последнее время только кредитными покупками (у нас есть опция кредитование от банков). За последний месяц не было одобрено ни одной заявки. Видимо, подают совсем безнадежные в плане доходов клиенты. Обыватели сейчас если и приобретают технику, то в основном подержанную, на Avito. Юридическим лицам такой вариант не подойдет, они обычно покупают на средства, полученные как гранты, им важны документы.

Другое наблюдение Дениса - последние недели совсем нет спроса на дешевые товары, те, что в ценовой категории 10-20 тысяч. Если и продается, то более дорогая техника.

Проблема с заметным снижением покупательной способности – не единственная, с которой пришлось столкнуться магазину во время пандемии. Импортировать товары тоже стало сложнее:

- Я покупаю товары в Киргизии и Казахстане, если последний открыт, то Киргизия закрыта наглухо на неизвестный срок, - говорит Денис.

К сегодняшним мерам поддержки предпринимателей владелец магазина относится скептически. Эффективным он бы посчитал налог 1% от всех входящих платежей, причем отчисляемый автоматически, без заполнения деклараций.

Какое будущее ждет его бизнес? Сейчас Денис в ожидании, что будет завтра, неизвестно. Но он спокоен, поскольку уверен: если окажется в тяжелой ситуации, то его поддержит семья, и огород есть, выжить удастся. Но признается, если был бы один, то очень бы переживал.

Повара на производстве

Комбинат общественного питания Фото из архива предприятия

Как выжить столовым, если работать запрещено? Наталья Папонина, генеральный директор комбината общественного питания, признается, что эмоции из-за нынешней ситуации у нее много и сдерживать их сложно.

Комбинату общественного питания уже 14 лет, с 2006 года он работает на «Томскнефтехиме», располагается на территории предприятия. В прежней нормальной жизни компания кормила более 1000 человек в день - это были работники томских предприятий СИБУРа и подрядных организаций. Как началась пандемия, большинство сотрудников этих предприятий перевели на удаленную работу.

Наталья

Папонина генеральный директор Комбината общественного питания Мы живем за счет выручки, ее обычно четко хватает на наши транспортные расходы, продукты, разовую посуду, хозяйственные нужды и зарплату сотрудников (их у нас 54), - рассказывает Наталья. – Когда остались без части клиентов, то стали задумываться, как будем выполнять указ президента и сохранять зарплаты, если предприятие не может работать. Было очень страшно! И в этот нелегкий момент «СИБУР» организовал вахты. Не могу сдержать эмоций, как мы им благодарны за возможность работать. С другой стороны, не все готовы пойти на вахту, на две недели расстаться с семьей. У нас женский коллектив, есть те, кто один растит ребенка. Спасибо моим девочкам, что быстро сумели собрать первую вахту – некоторые даже вышли ради нее из отпуска.

Вахты несут в Томске – на площадках, созданных «СИБУРом» на время пандемии. Они надежно отгорожены от внешнего мира. На входе – посты, на защищенную территорию допускаются только те, кто прошел медосмотр, в том числе тесты на коронавирус.

- Пропускная система очень строгая, - уточняет Наталья. – У нас только определенные машины могут завезти продукты, мы их бесконтактно передаем, оставляем в специальных местах, эта система налажена.

С экономической точки зрения вахты стали для комбината питания буквальным спасением: сейчас из 6 столовых компании работает одна (она доставляет еду 110 – 120 клиентам). На вахте же кормят завтраком, обедом и ужином около 430 сотрудников.

- У нас в два раза снизилось количество питающихся, но надеемся, мы выживем. Знаю, некоторые из коллег вынуждены закрыть свои компании, сильно им сочувствую, - говорит Наталья.

Якорь для транспорта

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Транспортная компания «ТрансЛайн Томск» (ООО «ТЛТ») тоже не могла не ощутить последствия пандемии, заставившей многих людей буквально не выходить из дома.

- В марте спад был не столь незначителен, тогда как в апреле он весьма ощутим, - констатирует Игорь Товкач, генеральный директор ООО «ТЛТ». – Он касается всех видов услуг, которые мы оказываем, каждый из сегментов рынка просел. Степень спада в разных сегментах разная, но везде одинаково значительная. Мы занимается пассажирскими перевозками автобусным и легковым транспортом, предоставляем услуги грузовой и специальной техники, являемся игроком на рынке транспортного аутсорсинга полного цикла.

Понятно, что работа продолжается, сотрудничество особенно с корпоративными клиентами, в числе которых «ТОМЗЭЛ», «Газпромтрансгаз Томск», группа компаний СИБУР, все равно продолжается, но меняются объемы и это закономерно в существующих реалиях рынка.

- У нас есть контрагенты из разных ниш, сегментов рынка. Например, партнеры из сферы строительства. Мы не ожидаем, что до конца года они выйдут на нас как на поставщиков услуг. Экономика всех отраслей пострадала, думаю, многие проекты будут замораживаться, - прогнозирует Игорь. – Уже понятно, что не будем учитывать потребителей строительной сферы в своем плановом прогнозе на год. Остальные, как мы ожидаем, будут с нами сотрудничать, но пока не совсем прозрачно в каком объеме.

Ситуация с оказанием услуг предприятиям малого и среднего бизнеса, не достаточно прогнозируема. В отношении более крупных заказчиков больше ясности. Есть опасение, что самостоятельные мелкие организации пострадают больше ввиду меньшего запаса прочности, меньших свободных ресурсов.

Наша компания оперативно перестраивается на работу в нынешней ситуации пандемии и ожидаемой последующей ситуации на рынке:

- Мы выстраивали модель бизнеса таким образом, чтобы запас прочности всё-таки присутствовал: не очень ответственно с точки зрения управления, если компания "умирает" сразу при первых проблемах рынка, - считает Игорь Товкач. – Кризис для всех ощутимый, но у нас есть серьезные якорные заказчики, добросовестно относящиеся к своим обязательствам. Не говорю, что мы быстро вернемся на старые позиции, прежние объемы, но есть понимание по путям адаптации к новым реалиям с учётом необходимости сохранения своих сотрудников, так как кризис рано или поздно проходит, а становление и воспитание профессионалов занимает годы, в этом фокус нашей компании. Мероприятия кризис-менеджмента выработаны и последовательно реализуются.

Текст: Мария Симонова

Фото: Томский Обзор, rawpixel.com - www.freepik.com

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