Где заказать доставку продуктов на дом в Томске

30 марта 2020 / Томский Обзор

Выяснили, где в Томске можно заказать продукты с доставкой на дом.

Обращаем внимание, что везде есть минимальная сумма заказа. Условия, время и территорию доставки также следует уточнять в каждом случае.

Интернет-магазин сыров и молока

tomskmoloko.ru

Интернет-магазин молочной продукции лавки «Сто сыров».

Что заказать: молоко и кисломолочные продукты — йогурты, творог, сметана, сливки, кефир. Производство — Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Тяжин, Ижевск. Томской продукции не заметили.

Основной ассортимент — сыры швейцарского, аргентинского и российского производства. Твердые выдержанные, мягкие, творожные, сливочные, элитные, с плесенью и прочие. Цена на сайте указана за 100 грамм. Также есть мясные деликатесы, оливковое и сливочное масло.

Заказ и доставка: заказать можно оформить на сайте или по телефону. Если каких-то товаров нет в наличии, оператор это уточнит. Доставка — на следующий рабочий день после оформления заказа с 10:00 до 17:00. Доставка бесплатная при заказе от 1 000 рублей (по Томску), от 1 500 — в удаленные районы города, по Томскому району (+20 км) — от 1 500 рублей + платная доставка (200 рублей).

Оплата: наличными при получении заказа.

ЕшьТомское

продукты70.рф

Интернет-магазин продуктов от томских фермеров. Отмечается, что вся продукция проходит проверку Государственной Ветсанлаборатории.

Что заказать: все, что чаще всего покупается на рынке. Есть мясная продукция — баранина, говядина (в том числе мраморная), свинина, птица (курица и утка), кролик. Можно выбрать кусок или куски по вкусу — ребра, мякоть, лопатка, антрекот, или субпродукты. Есть и рыба — соленая, свежая, полуфабрикаты. Минтай, окунь, камбала, судак, карась. Из соленого/копченого — селедка, копченая скумбрия, форель, кета, икра. На сайте указаны цены за килограмм.

В наличии и молочная продукция — молоко, сливки, творог, деревенский сыр. Также можно заказать свежие овощи, яйца.

Доставка: Заказ можно сделать прямо на сайте, заявки принимаются ежедневно, но нужно сформировать не позднее, чем за 12 часов до получения. В связи с карантином, на данный момент продукты доставляют по вторникам и пятницам с 13:00 до 20:00. При оформлении заказа просят указывать данные о состоянии здоровья, а так же писать уточнение, если вы находитесь на карантине или в самоизоляции.

При заказе от 1 500 рублей доставка бесплатная (менее 1 500 рублей — сумма доставки составляет 150 рублей). Окончательная стоимость товара формируется при сборе заказа с учетом его точного веса. Доставляют продукты в пределах Томска, а так же в с. Тимирязево и п. Кисловка (мкр-н «Северный парк»).

Оплата: Оплатить можно наличными или картой. На период карантина предлагают переводить деньги через «Сбербанк Онлайн».

IMilk

imilk.tomsk.ru

Интернет-магазин компании «Деревенское молочко» и компаний-партнеров.

Что заказать: все из ассортимента «ДМ» — молоко, сметану, творог, йогурты, сыр. Также в наличии продукция других томских производителей — хлебопекарного клуба «Зерно» (хлеб, печенье, круассаны) и «Светочъ» (сыры, сделанные вручную из фермерского молока).

Заказа и доставка: заказ оформляется на сайте в любое удобное время. Доставка — бесплатная при заказе от 500 рублей. Если стоимость заказа меньше 500 рублей после примененных скидок, стоимость доставки меняется: 50 рублей — по Северску, 100 рублей — по Томску, 150 рублей — в пригороде. Доставка осуществляется 7 дней в неделю во временные интервалы: 14:00–16:00, 16:00–18:00, 18:00–20:00.

Оплата: безналичный расчет.

* Опробовав доставку на себе, хотим отметить, что продукты привозят свежие, производства, датированного днем доставки или предыдущим (для сыров).

Продуктовая корзина

продуктоваякорзина.рф

Доставка продуктов длительного хранения магазина «Продуктовая корзина».

Что заказать: здесь предлагают «стратегический запас продуктов долгого хранения для домашнего питания, похода на природу, поездки на дачу, работы на стройке и вахте». То есть все, что долго не портится — бутилированную воду разных объемов, кофе, чай, сахар, крупы, консервы (мясные, овощные, рыбные), мороженое, пряности, специи, напитки, кондитерские изделия и прочее.

Заказ и доставка: оформляется на сайте, заявку можно подать в любое время. Оформление заказов и уточнения по ним принимаются с 10:00 до 19:00 в будние дни (с 10:00 до 17:00 — в выходные и праздничные). Доставка по Томску при заказе от 1 500 рублей бесплатная. При заказе на меньшую сумму стоимость доставки составляет 200 рублей, в отдаленные районы города — 300 рублей. Доставляют продукты с 10:00 до 21:00, забрать заказ можно и самостоятельно в магазине (г. Томск, пер. Дербышевский, 22).

Оплата: наличный и безналичный расчет.

Интернет-магазин «КДВ групп»

kdvonline.ru

Фирменный интернет-магазин «КДВ групп».

Что заказать: все, что захочется из продукции «КДВ». Вафли, пряники, батончики, печенье, конфеты, кукурузные палочки, сухарики, снеки и так далее. Также доступны к заказу фирменные соусы, соки, чай, кофе, макароны, оливковое масло, мука, специи и пряности.

Заказ и доставка: оформляется на сайте, минимальная сумма заказа — 300 рублей. Доставка бесплатная в пределах Томска в любой удобный день, включая выходные и праздники, и в любое удобное время с 09:00 до 21:00 по местному времени. Время доставки указывается при оформлении заказа.

Также просят сообщить, о карантине при оформлении заказа, чтобы курьеры могли подготовиться.

Оплата: наличный и безналичный расчет.

«Изобилие»

tomsk.tomskmag.ru

Интернет-магазин продуктов с доставкой на дом.

Что заказать: практически любые продукты российского производства. Есть и томские, но совсем немного. Макароны, крупы, мука, растительное масло, молоко и молочные продукты, соусы, колбасы, полуфабрикаты, консервы, продукты быстрого приготовления, овощи, фрукты — ассортимент представлен широкий. Есть и детское питание — стандартные пюре, соки, каши от «Фрутоняни». В наличии и корма для животных, но выбор невелик — «Феликс», «Вискас», «Чаппи». Зато большой ассортимент товаров для дома — мыло, зубная паста, туалетная бумага, моющие средства.

Заказ и доставка: оформляется на сайте или по телефону. Минимальная сумма заказа — 700 рублей. Заказы принимаются по будням с 9:00 до 17:30, доставка — с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу. Доставляют продукты по Томску, в Северск и ближайшие населенные пункты временно доставки нет.

Оплата: наличный и безналичный расчет.

Сырная коллекция

cheese.tomsk.ru

Интернет-магазин частной сыроварни «Сырная коллекция».

Что заказать: сыры собственного и швейцарского производства. А также рыбные и овощные консервы, колбасы, оливковое масло, пасту ручной работы, хлебцы — прямиком из Италии.

Заказ и доставка: заказы принимаются на сайте или по телефону. Доставка от 1 500 рублей — бесплатно. Привозят заказ на следующий день с 10:00 до 20:00. Время доставки можно выбрать при оформлении заявки.

Есть пометка: ожидание курьера у клиента предполагается не более 15 минут. Каждые дополнительные 15 минут (в том числе и неполные) ожидания оплачиваются по ставке 50 рублей.

Оплата: наличный и безналичный расчет.

Веселый фермер

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Фермерские продукты из собственного хозяйства.

Что заказать: говядина, индюшатина, свежие овощи. Основной ассортимент — молочные продукты, домашние сыры из козьего и коровьего молока.

Заказ и доставка: заявки принимаются в директ в Инстаграме. Доставка — по Томску до подъезда по средам и субботам после 12:00, условия лучше уточнять при оформлении заявки. Также заказ можно забрать самостоятельно в точках продаж на Вершинина, 43б (магазин «Мария»), Фрунзенском рынке (5 ряд, 7 место), в ТЦ «Презент» (ул. 79 Гв. Дивизии, 13г).

Оплата: наличными или переводом на карту.

Соленье варенье

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Консервированные овощи, варенье, овощи из личного хозяйства на юге.

Что заказать: множество всякого варенья — из клубники, вишни, винограда, персика, инжира. Еще есть маринованные виноградные листья, кавказский домашний сыр, квашеная капуста, соленые огурцы, аджика.

Заказ и доставка: заказ принимается по телефону. Минимальная стоимость заказа — 500 рублей. Наличие позиций и все условия доставки необходимо уточнять при заказе. Также продукцию можно приобрести на Центральном рынке (ул. Карла Маркса, 8, ряд 4 место 6).

Оплата: наличный расчет.

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