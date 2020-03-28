Восемь детективов, заставляющие забыть обо всем. Даже о коронавирусе

28 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Когда мир захватили сводки о новых жертвах коронавируса, все планы рушатся, экономический кризис крепчает, а многие еще и оказались в карантине, то сложно избавиться от навязчивых и безрадостных мыслей.

Но бесконечная тревожность не поможет сейчас ничего изменить, зато стресс ослабляет иммунитет. Как отвлечься? Почитайте хороший детектив! Увлекательные непредсказуемые истории решительно уводят в свою реальность и переключают сознание. Вот восьмь современных и известных не всем книг, которые отвлекут вас от происходящего.

Жоэль Диккер. «Исчезновение Стефани Мейлер»

Швейцарец Жоэль Диккер стал известен благодаря книге «Правда о деле Гарри Квеберта». Толстенный том читался мгновенно, заставляя забывать обо всем вокруг. В 2014 году роман стал хитом у футболистов «Томи» — они прочли его почти всей командой по рекомендации игрока-книгомана Евгения Башкирова.

Возможность перенестись в прошлое, когда было совершено преступление, стремительное и насыщенное действие, обилие ложных финалов, ненавязчивые размышления о творчестве (главные герои — писатели) и жизнерадостная, несмотря на убийство, общая атмосфера книги действительно оказались очень привлекательными.

Следующий роман Диккера, «Книга Балтиморов», событием не стал. Но в прошлом году швейцарец выпустил «Исчезновение Стефани Мейлер», и эта история уже гораздо ближе к «Правде о деле Гарри Квеберта» по притягательности и по солнечному вопреки всему настроению. Преступления в текстах Диккера удивительным образом не погружают в мир мрачный и зыбкий, а заставляют читать с азартом, пытаясь разгадать загадку и оказываясь словно в вихре безумных событий.

В «Исчезновении Стефани Мейлер» главные события тоже случились в прошлом, в 1994 году, во время открытия театрального фестиваля в Орфеа. Событие захватило весь крошечный город… Только мэр с семьей остались дома. Пока шел спектакль, их расстреляли — также, как и девушку, вышедшую вечером на пробежку. Преступления старые и новые, мир театра и его своеобразие, полицейский и его любовь, бесконечные тайны, тайны, тайны и головокружительные развязки, часто становящиеся обманкой… Такая книга не оставляет времени и сил на мысли о чем-то другом.

Яна Вагнер. «Кто не спрятался. История одной компании»



Российская писательница Яна Вагнер (да-да, это по ее роману снят сериал «Эпидемия») сочинила не только антиутопии, но и герметичный детектив.

Компания из 9 близких друзей отправляется в горы. В уютном отеле — только одни они. Уже в первое же утро выясняется: отпуск идет не по плану. Из-за ледяного дождя путешественники оторваны от внешнего мира и на несколько дней окажутся в добровольном заточении (правда, что-то напоминает?). У них большие запасы вкусной еды и напитков, так что непогода — это не страшно. Хуже, что одна из них найдена на улице, убитая лыжной палкой. И начинается история в духе классического детектива, когда всем ясно — убийца один из них. Конечно, у каждого найдутся свои причины для преступления, и друзьям придется узнать друг о друге много нового. А читатели могут делать ставки, кто все же лишил героиню жизни.

Но эта книга наполнена не только детективной интригой. Многие из друзей размышляют о своем прошлом, где находятся психологические корни обид и сегодняшнего поведения. А еще читателю невольно придется задаться вопросом — все ли можно простить за талант, если он достался не самому прекрасному человеку.

Эуджен Чировици. «Книга зеркал»

Детектив румына Эуджена Чировици неспешен. Он для тех, кто любит погружаться в воспоминания и в тексты. Жизнь здесь смешивается с литературой. Издатель Питер получат рукопись от некоего Ричарда Флинна. В сопроводительном письме тот признается, что когда-то давно изучал филологию, и во время его студенчества в Принстоне случилась трагедия. Вспомнить прошлое Ричарда заставило событие, открывшее правду… Конечно, подробная, наполненная литературными аллюзиями рукопись внезапно оборвется, а встреча с автором окажется невозможной. Питеру придется взяться за расследование. Но не стоит забывать про силу воображения писателя. Всем ли текстам можно верить?

Ю Несбе. Серия романов про инспектора Харри Холе

Если вы еще не читали детективов норвежца Ю Несбе о Харри Холе и начнете сейчас, то есть вероятность, что вы вообще не заметите карантина. Книг об этом полицейском уже 12. А скандинавский маг умеет вытеснять своими книгами реальный мир. Сразу и не поймешь, в Томске ты или в Осло, где очередной серийный убийца совершает преступление за преступлением!

Создать харизматичного и запоминающегося героя — большое искусство, и Несбе оно оказалось подвластным. Харри Холе — совершенно кошмарный тип, он бесконечно курит, часто напивается до беспамятства, делает роковые ошибки, доставляет боль любимым и страдает, страдает, бесконечно страдает! Еще этот колоритный мрачный тип обладает выдающимися способностями распутывать страшные преступления и ловить даже самых опасных маньяков. В романах Несбе Норвегия — не благополучная, а темная, тревожная страна. Кто читает книги этого автора, появлению террориста Брейвика не удивился: Харри Холе и в 2000-е приходилось иметь дело с националистами.

Берясь за тексты Несбе, надо быть готовым к обилию жестких убийств (продумывать зверские и неординарные, в то же время эстетичные механизмы для лишения жизни, кажется, доставляет писателю настоящее удовольствие). Для этого автора вообще нет ничего святого — герои-полицейские переходят из романа в роман и любой рискует быть убитым в любой момент. Некоторых будет жаль до слез… Но это не боевик, в романах Несбе можно найти немало рефлексий от главного героя, отсылки к Достоевскому и отсылки к музыке — любой и героем, и некоторыми убийцами.

Читать серию про Харри Холе, несмотря на сквозных героев, я бы посоветовала не с первого романа «Нетопырь». Этот дебютный текст еще не столь виртуозен и местами даже скучноват. Лучше начать с одного из хитов. К примеру, со «Снеговика». И не страшно, если вы смотрели фильм — по мнению многих Несбеманов, он не слишком передает атмосферу романа, его напряженность и непредсказуемость сюжета, да и некоторые вещи в экранизации серьезно расходятся с книгой). Там времени скучать не будет.

Лив Константин. «Последняя миссис Пэрриш»

Две сестры Линн и Валери Констанин живут в разных штатах Америки и пишут романы вдвоем, обсуждая сюжеты в электронных письмах. «Последняя миссис Пэрриш» — не совсем детектив, здесь не будет убийств или ограблений. Но будет обман и тайные замыслы разной степени коварства.

Первая часть — рассказ бойкой девушки Эмбер. Она точно знает, чего хочет — богатого мужа. И уже выбрала «жертву» — богатого и привлекательного Джексона Пэрриша. Путь к его сердцу она ищет… через дружбу с его супругой Дафной. Все складывается просто прекрасно: ей удается стать своей в богатом доме, при помощи Дафны устроиться к «цели» на работу, соблазнить его и убедить, что она значительно моложе и привлекательнее супруги.

Но почему все идет как по нотам? Эмбер сочинила идеальный план и так неотразима, или у ее успеха есть другие причины? В книге меняется рассказчица, и благодаря Дафне мы узнаем, что у каждой семьи своя тайна. История динамична, в ней немало зарисовок об обычной жизни мира богатых людей. Еще одна важная вещь: в романе есть вдохновляющий пример сильного человека, не опускающего руки даже в самых безысходных на первый взгляд ситуациях. И этот роман, вероятно, будет ближе читательницам, чем читателям.

Маттиас Эдвардссон. «Почти нормальная семья»

У шведского писателя Маттиаса Эдвардссона немало совпадений с другим скандинавом, культовым автором детективов Ю Несбе. Маттиас тоже пел в музыкальной группе и связан с футбольной командой — одно время был тренером. Но его пока единственная переведенная на русский книга «Почти нормальная семья» не пропитана близким мрачным скандинавским нуарам настроением и тяжелой атмосферой. Да и массовых жестких убийств ждать не приходится. Убивают здесь только одного — молодого, обаятельного, богатого Кристофера Ольсена. Вопрос, кто это сделал…

История начинается с эмоциональной сцены — человек готовится давать показания в суде. Его 19-летняя дочь обвиняется в убийстве, а он еще точно не решил, что скажет присяжным. Дальше идет три версии событий. Сначала о семье, своей дочери и случившимся рассказывает отец (колорита его истории добавляет то, что он пастор), затем — сама обвиняемая, находящаяся под арестом в ожидании суда. Она не только вспоминает все события, но и читает книги (заключение заключением, а учебу никто не отменял). Похожий на Винни-Пуха учитель знакомит ее и с Сэлинджером, и с Достоевским. Рассказ, конечно же, обрывается на самом интересном месте. Дальше слово передается матери — и на случившееся приходится взглянуть уже иначе…

«Почти нормальная семья» показывает: каждый воспринимает одно и то же событие по-своему, и даже самые близкие люди — не исключение. Еще Эдвардссон умеет сохранять интригу, причем речь не только об имени убийцы. Какое решение примет пастор? Как поведет себя на судебном процессе дочь? Что задумала мать? Когда читаешь, все ответы хочется узнать немедленно.

Лиана Мориарти. «Тайна моего мужа»

С творчеством австралийской писательницей с детективной фамилией Мориарти многие знакомы благодаря сериалу «Большая маленькая ложь». Его первый сезон снят по одноименному роману. Те, кто его видел, знают, что автор действительно умеет держать интригу до последнего.

В других ее книгах — тоже свои загадки и интересное построение повествования. В «Тайне моего мужа» оно организовано по дням пасхальной недели. Но еще героям придется переноситься в прошлое, поскольку именно тогда погибла Джейни Кроули. Ее смерть повлияла на жизнь многих людей.

Впрочем, какие только мелочи не влияют на нашу жизнь! В «Тайне моего мужа» находят связь между… Берлинской стеной и письмом мужа, изменившим все для одной из героинь, Сесилии. И это не единственный случай, когда Мориарти строит в романе параллельные жизни и рассказывает, из-за каких деталей судьбы сложились бы иначе. Еще роман — повод задаться вопросом, стоит ли раскрывать все тайны.

Дж. П. Делейни. «Предшественница»

На самом деле автор книги — британский писатель Энтони Капелла. Дж. П. Делейни один из его псевдонимов. В «Предшественнице» рассказ идет то о прошлом, то о настоящем. Двух девушек, Эмму и Джейн, объединяет дом. Одна жила в нем несколько лет назад и погибла, упав с лестницы при невыясненных обстоятельствах, другая сняла жилье только что.

Дом не простой, а очень умный. Причем не только открывает дверь по электронному коду и контролирует температуру воды в ванной, но и запоминает распорядок дня хозяев и уточняет, кого из гостей стоит впускать. У дома необычный хозяин — архитектор Эдвард, строивший его. Жильцов он отбирает, задавая им множество неожиданных вопросов. Придется рассказать, готовы ли вы пожертвовать жизнью ради незнакомых людей и грусть или раздражение у вас вызывают толстые люди. Еще оказывается, что обе девушки, снявшие жилье, во вкусе Эдварда, и он проявляет к ним интерес, хотя Эмма снимает дом вместе со своим парнем.

Постепенно Джейн начинает видеть все больше параллелей между собой и Эммой, жившей в доме до нее. Она хочет разобраться, почему же ее предшественница погибла. Но непонятно, кому верить — об Эмме рассказывают разное, и многие утверждают, что девушка любила врать. Джейн понимает — есть несколько кандидатов на роль убийцы. Тревожно, что среди них — те мужчины, что могут угрожать и ее жизни. Этот детектив кроме интересной композиции привлекает и технологиями умного дома. И заставляет задуматься, не слишком ли много мы позволяем нашим гаджетам.

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