Престиж рабочих профессий. Как развивается система среднего профессионального образования в Томской области?

25 февраля 2020 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

2020 год объявлен губернатором Годом рабочих профессий. В Томской области пройдет ряд мероприятий, направленных на повышение престижа среднего профессионального образования. В их числе и несколько отборочных соревнований чемпионата профессионального мастерства WorldSkills.

Система профобразования в Томской области демонстрирует прекрасные показатели. С каждым годом возрастает число абитуриентов, увеличивается проходной балл и контрольные цифры приема. Качество среднего профессионального образования также растет — томские мастера побеждают на мировых чемпионатах профмастерства, а выпускники ссузов и колледжей без проблем находят работу. Чем обусловлен рост интереса к рабочим профессиями и что обеспечило качественный сдвиг в системе среднего профессионального образования, рассказали начальник департамента СПО Томской области Юрий Калинюк и заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Возвращение лидерства

Губернатор Сергей Жвачкин открывает второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Фото: Администрация Томской области

Престиж рабочих профессий был, казалось бы, безвозвратно утерян в «лихие 90-е». Сама система профессионального образования (СПО) в то время отказалась от ряда советских методов, вроде института наставничества, не найдя достойную альтернативу. В условиях новой экономики профессиональное образование на время потеряло связь с работодателями и рынком труда. При этом материально-техническая база образовательных учреждений стремительно устаревала. В результате в мир выходили мастера, которые не могли найти работу по специальности. Но со временем система модернизировалась.

По словам начальника департамента СПО Томской области Юрия Калинюка, интерес к профессиональному образованию растет с 2016 года. Сложно однозначно сказать, с чем это связано. Возможно, дело в демографии, привлечении студентов из других регионов и стран, или постепенно модернизирующаяся система профобразования стала более привлекательной для выпускников. Но факт в том, что в последние годы конкурс СПО в Томской области достигает 16 человек на одно бюджетное место.

Система меняется

Символический старт Года рабочих профессий Фото: Администрация Томской области

Процесс модернизации шел своим чередом до 2019 года, когда СПО перешла на реализацию национального проекта «Образование».

«Перед системой профессионального образования были поставлены амбициозные задачи, мы вынуждены были достигать поставленных результатов, а значит — сами учиться, перестраиваться, учить людей, в общем, принять вызов работодателей, общества, бизнеса, власти, — отметил Юрий Калинюк. — Мы не хотим, чтобы наши выпускники учреждений профессионального образования завтра оказались ненужными, невостребованными».

Одним из ключевых событий для системы СПО в Томской области стала организация координационного совета по обеспечению экономики Томской области. В него вошли губернатор, все его заместители и крупные работодатели региона. Вместе они определили, какие специалисты и в каких количествах нужны рынку труда. Результатом работы совета стало решение увеличить количество бюджетных мест в томских учреждениях профессионального образования.

Разделяй и учи

Студенты Томского базового медицинского колледжа на практических занятиях Фото: Вероника Белецкая

Еще один шаг на пути к совершенствованию СПО в Томской области — использование кластерного подхода. Система профессионального образования региона территориально делится на агропромышленный, промышленный, лесотехнический кластеры и кластер услуг.

«До 2019 года в разных районах готовили одноименные рабочие профессии: повар-кондитер, механизатор сельского хозяйства и другие. Зачем столько поваров-кондитеров, когда у нас пять образовательных учреждений могут с этой задачей справиться? Мы вместе с главами муниципальных образований, с работодателями, бизнесом, посмотрели, а почему бы нам не пойти другим путем? Что мы делаем — мы создаем новую инфраструктуру: у нас есть колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг с аккредитованной площадкой, есть Асино, Мельниково, Колпашево и Стрежевой. На этих площадках у нас новое современное оборудование, которое соответствует мировым требованиям, и студенты уже учатся там не на простых плитах, а на индукционных, пароконвектоматах», — отметил Юрий Калинюк.

Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг Фото: Вероника Белецкая

В департаменте полагают, что такой подход позволит более качественно и комплексно подойти к проблеме обновления материально-технической базы в муниципалитетах. Так в 2019 году полностью оснастили современным оборудованием Томский аграрный колледж, Томский коммунально-строительный техникум, Северский промышленный колледж и Томский базовый медицинский колледж. Таким образом в сентябре 2019 года были запущены 20 современных мастерских. Кроме того, за последний год более 180 мастеров повысили свою квалификацию.

В томском медколледже в 2019 году полностью обновлена учебная база Фото: Вероника Белецкая

«Мне кажется, это хороший подход, и мы надеемся, что инвесторы будут участвовать в работах по увеличению учебных площадей, а мы сегодня в этом нуждаемся. Нужно сказать, что понимание есть. Например, в Стрежевом в этом году расконсервирован корпус СПО и отдан в ремонт под задачи профобразования. В этом году мы получили деньги на выкуп второго здания для техникума водного транспорта, но мы эти площади переоборудуем для педагогического образования. Мы начинаем увеличивать инфраструктуру нашу и наши возможности», — отметила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

В связи с модернизацией системы профобразования изменились и формы итоговой аттестации. По итогам недавно введенного демонстрационного экзамена, который проводится по единым стандартам WorldSkills студенты неплохо показали себя по ряду компетенций. По этому показателю Томская область находится в середине списка среди других регионов РФ.

«Есть над чем работать. Треть участников продемонстрировали соответствие стандартам WorldSkills и пока по России мы занимаем позицию в середине списка. Это означает для нас, что мы должны увеличивать количество мастерских, обучать педагогов, которые могут дать эти компетенции нашим выпускникам. Это надо сделать. Словами, теоретическими занятиями эту задачу не решишь», — отметила Людмила Огородова.

Ближе к работодателю

Учебная мастерская в Кожевниковском техникуме агробизнеса Фото: Вероника Белецкая

Одна из форм взаимодействия, позволяющая студентам стать ближе к работодателям и сохранять кадры — институт наставничества. Забытую когда-то практику решили восстановить. В прошлом году в Томской области 20% выпускников получили своих наставников.

«В прошлом году мы собирались с работодателями и отрабатывали профиль наставника: кто он такой, какими должен обладать компетенциями, человеческими качествами, чтобы после него студент не убежал из профессии, — рассказал Юрий Калинюк. — В 2024 году уже 70% от общего количества наших студентов должны быть охвачены наставниками. Мы разработали единый подход, договор, который должны подписать наставляемый и работодатель, должен появиться приказ на предприятии, что такой-то мастер закреплен наставником. Предприятия должны еще и мотивирующие вещи предусмотреть для наставников. Чтобы это как-то закрепить, в этом году в рамках Года рабочих профессий мы проведем конкурс на лучшего наставника».

Мастер-эксперт в Кожевниковском техникуме агробизнеса Фото: Вероника Белецкая

Один из прорывов профессионального образования в Томской области — появление Центра опережающей профподготовки, в котором разрабатываются программы обучения по запросу работодателей. Еще одно важное нововведение — появление «Фабрики процессов» на базе Томского экономико-промышленного колледжа. Здесь руководителей среднего звена учат бережливому производству (lean production) — уменьшающему трудозатраты и время, но увеличивающему производительность.

Молодые профессионалы

Чемпионат WorldSkills в Томской области Фото: Вероника Белецкая

Одним из следствий долгой и упорной работы в системе профессионального образования стало признание томской школы на мировой арене. В прошлом году трое мастеров из Томской области представляли Россию на международном этапе чемпионата WorldSkills. Два студента техникума информационных технологий и школьник физико-технического лицея, который тоже тренировался на площадке этого учебного заведения, привезли из Казани «золото» и две «бронзы».

В этом году Томская область еще более активно включится в чемпионатное движение. В регионе пройдет два этапа WorlSkills, соревнования «Навыки мудрых» для людей 50+, а также состязание среди профессионалов с ограниченными возможностями здоровья — «Абилимпикс». Кроме того, в Томской области, впервые за историю чемпионатного движения, запустят компетенцию babyslills — для детей дошкольного возраста.

Чемпионат WorldSkills в Томской области Фото: Вероника Белецкая

Но все же один из самых главных критериев качества работы системы — уровень трудоустройства выпускников. По этому показателю Томская область занимает третье место в стране.

«Это при том, что у нас нет техникумов при заводах. У нас малые предприятия и распределение по ним выпускников, ручное управление. Но это только благодаря тому, что департаментом была организована работа с работодателями, появился координационный совет при губернаторе, где контрольные цифры приема на каждый год подписываются руководителем департамента и ключевым бизнесом в этой отрасли и обсуждаются на координационном совете всеми замами», — отметила Людмила Огородова.

Что будет дальше

Практические занятия в Томском базовом медицинском колледже Фото: Вероника Белецкая

На сегодняшний день перед СПО стоит несколько стратегических задач. С одной стороны, специалистам предстоит продолжить работу по развитию механизмов взаимодействия с работодателями по подготовке кадров под запросы регионального рынка труда. С другой — необходимо еще больше повышать качество профессионального образования в соответствии с запросами бизнес-партнеров.

«Это касается как наставничества, заказа на кадры, так и их участия во всех мероприятиях, которые проводит система профессионального образования. Потому что только в этом диалоге рождается понимание, какого уровня образовательные программы и какие специалисты нужны», — считает Людмила Огородова.

«Сегодня СПО имеет новое лицо, инфраструктуру с повышенным качеством образования самих преподавателей — мастеров профобучения. И данные, которые мы получаем по итогам демонстрационного экзамена, итоговой аттестации, показывают, что качество среднего профессионального образования в Томской области очень высокое, — подытожил Юрий Калинюк. — Я считаю, что в системе профобразования за последние три года студенты очень сильно изменились в лучшую сторону. Желающих на одно бюджетное место больше, чем мы способны взять по контрольным цифрам приема. Поэтому студенты знают себе цену, понимают, зачем они сюда идут и уверены, что будут учиться на современном оборудовании и окончат с успехом выбранные учебные заведения».

Текст: Егор Хворенков

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