Еда. Рецензии.

Ужин в баре событий «Какие люди!»

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Сначала это заведение вызвало раздражение у многих томичей. Его огромная вывеска закрыла сохранившуюся старую надпись на историческом здании, торговом доме купчихи Некрасовой.

Владельцы заведения отреагировали на возмущение горожан и сняли вывеску со стены. А я отправилась посмотреть, как выглядит изнутри бар, расположившийся на месте, где когда-то работал популярный в городе New Yorker.

Где: пр-т Ленина, 123.

Интерьер: в баре осталось прежнее деление на два зала, но в первом пока только бар, столиков нет. В основном зале, как и раньше, барная стойка. Винтажные снимки Нью-Йорка исчезли, а стены по-прежнему естественно-кирпичные. Только теперь на них — зарисовки, напоминающие о прежней жизни здания. В прошлом здесь располагался доходный дом купчихи Некрасовой. Информацию об этом и любопытные факты о здании можно прочитать на плейсматах.

Расположиться в «Каких людях!» можно за высоким барным столом, либо за столиком с диванчиками, либо за барной стойкой.

Меню: их три. Есть сезонные краткие предложения. Зимой это согревающие напитки. Стоят от 500 рублей, можно взять авторский чай, либо фантазийный коктейль вроде «Неправильного глинтвейна» (на белом вине, с облепихой, медом и имбирем) или «Доктора Гиннесса», где пиво сочетается с малиновым пюре, кофейным ликером, шоколадным сиропом желтком и даже «щепоткой магии».

Карту с едой открывают завтраки. Приятно, что их можно заказывать с 3:00 до 17:00, и цены радуют — от 60 до 120 рублей. В меню все базовые варианты — блюда из яиц, каша, гранола, сырники, сэндвичи на французском багете.

Дальше идут салаты (от 190 рублей). Их главные ингредиенты звучат в названии. Разнообразно (найдутся кальмары, язык, ростбиф, курица, овощные блюда), и есть экзотические варианты вроде салата с тунцом и филе апельсина, с лососем и жидким яйцом.

Готовят в баре и супы (от 180 рублей за тарелку). Есть и грибной крем-суп, и домашний куриный, и солянка, и Том-ямы, и норвежская уха.

Горячее (от 270 рублей) начинается с блюда под названием «Путин» (с ударением на второй слог). Это «Телятина-гриль с картофелем фри со вкусной луковой заправкой и перчиком халапеньо под сырным соусом». Также в этом разделе меню — пасты, бургеры и обжаренный муксун.

Стейки и шашлыки (от 250 рублей) собраны в разделе «В огне». Стейки готовят в том числе и из лосося. Также среди блюд из огня — тигровые креветки, язык теленка, филе миньон.

Из гарниров (от 70 рублей) привлекает внимание спаржа и булгур с овощами. Но овощи и кукурузу гриль, а также картофель фри тоже готовят.

Много в баре закусок. Горячие (от 90 рублей) — классика к пиву, сырные палочки, луковые кольца, креветки, чесночные гренки (их не рекомендуют тем, кто думает в этот вечер целоваться). Но есть и запеченные мидии, а также томленые в жгучем соусе куриные сердечки. Холодные варианты (от 160 рублей) предполагают нарезки, в том числе сало и разносолы.

Если сэндвичей вечером уже не застать, то вот брускетты найдутся. Стоят от 140 рублей. Готовят их с запеченными овощами, тартаром из тунца, с ростбифом и с лососем.

Завершают меню соусы (по 30 рублей), их в заведении готовят сами. И почему-то морс (40 рублей за стакан).

Десерты в меню не вошли, но если поинтересоваться, выяснится, что можно взять тирамису, «Красный бархат» и брауни.

В барном меню много коктейлей. В разделе «Авторские» (от 320 рублей) только туманные описания, вроде «Горький, как жизнь маршрутника». Составы скрываются. В части меню Twist, Tiki, Exclusive cocktails (от 300 рублей) действительно неординарные сочетания вроде водки с «Бехеровкой», соком яблока, лимона, сиропом «Груша» и белком, или виски и ликером, корицей, сиропом «Ваниль», соком лимона, имбирем и белком. Классика (от 300 рублей) включает в себя известные варианты вроде «Маргариты», «Манхэттена» и прочих давних барных хитов. Отдельно собраны варианты Collins, Fizz, Spritz (от 280 рублей).

Тем, кто предпочитает не смешивать, можно заказать вермуты, битеры, ликеры и настойки (от 190 рублей). Что приятно, есть не только «Бехеровка», но и «Бехеровка Лемонд». Бренди, коньяк, ром, джин, текила (от 240 рублей) тоже найдутся. Водка (200 рублей) исключительно Absolut, но разных вкусов. Самый большой выбор виски (от 220 рублей) — ирландский, американский, купажированный и односолодовый.

Вина (от 1200 рублей) не так уж многочисленны, зато есть легендарные варианты вроде «Вдовы Клико». В меню этого не написано, но приобрести бокал, а не бутылку, вина тоже можно.

Пива достаточно. Разливное (от 220 рублей) включает и Guinness, и «Бакунина». Бутылочное (от 220 рублей) делится на предложения российских пивоварен и экспорт. Среди пива встречаются несколько вариантов сидра.

Безалкогольные прохладительные напитки — от 100 рублей. Кофе в самых классических вариациях тоже от 100 рублей, чай — от 200.

Еда: я выбрала салат с кальмаром (оказалось, что он сочетается с теплыми овощами), обжаренный муксун и авторский коктейль Alextrubilina. А когда дружеский ужин затянулся, заказала и десерт тирамису.

Салат с кальмаром (240 рублей) подали первым. Выглядел привлекательно. Кальмар сочетался с теплыми баклажанами, очищенными от шкурки томатами черри, кукурузой, сельдереем и щедрым количеством руколлы. Она была без нередко встречающейся у сибирской зелени горечи. Кальмара тоже было немало. Кукуруза оказалась сладкой, томаты — нежными. В целом — сочно, красиво и очень аппетитно.

Затем появился коктейль Alextrubilina (320 рублей). Заказала его отчасти по совету официантки, хотелось не слишком сладкий оригинальный напиток, и чтобы в нем были не только сиропы и соки, но и алкоголь. Состав коктейля — тайна. Но выглядел он по-летнему и на вкус был примерно таким же. Сладости в нем было достаточно, хотя приторным не назовешь. Чувствовался крепкий алкоголь (возможно, это была водка), но фруктовый базовый вкус он не забивал.

Обжаренный муксун с овощами гриль в тыквенном соусе (410 рублей) тоже был хорош, еще и появился на столе, когда я почти доела салат, поэтому остыть не успел. Филе без костей, нежное, обжаренное, но без привкуса масла и не жирное. Овощи гриль — баклажаны, перец, цукини. Тоже понравились — сочные и с яркими вкусами, при этом без обилия специй и соли. Тыквенный соус ничего глобально нового блюду не дал. Еще муксун сопровождался соусом, на вкус похожим на фруктовый.

Тирамису (200 рублей) очень порадовал визуально. Необычное для этого десерта решение. Тонкий слой печенья, на нем — основной десерт, по форме напоминающий эклер, и украшенный морковными чипсами. На вкус действительно кофейный. Горчинка кофе чувствовалась и в нежном креме, и в тесте.

Счет: 1 170 рублей за два блюда, коктейль и десерт.

Итого: бар «Какие люди!» — заведение не из бюджетных, но это тот случай, когда все того стоило. Еда порадовала и визуально, и на вкус. Есть что пробовать и в барной карте, и в меню. Атмосфера ненавязчивая и уютная — и три, и пять часов в хорошей компании пролетят незаметно.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

Тэги/темы: