Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в январе

2 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Театр юного зрителя

АВТОР Мария Симонова

Январь в театрах после насыщенного премьерами декабря обычно месяц неспешный и спокойный. В январе 2020 года немало моноспектаклей, хотя и масштабные полотна тоже есть.

Но главное, что возможностей для новых театральных впечатлений достаточно — и в длинные праздничные выходные, и в будни.

Спектакль «Федя Булкин» от «ОткрытО_kids»

2, 3, 5, 6, 7, 8 января, 18.00. Пространство NEBO (ул. Розы Люксембург 4В, 4 этаж)

Организация творческого процесса «ОткрытО» создает традиции зимних ОткрытО_kids каникул. В эти праздники длинными январскими вечерами (утром есть возможность выспаться!) семьи ждут на очень теплый новый спектакль. Маленькая история для большой семьи «Федя Булкин» — моноспектакль актрисы Ольги Райх, поставленный по роману Александры Николаенко. На эту атмосферную вещь идеально приходить семьями — можно брать родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. После показа в «ОткрытО» желающим обещают чай. Заодно и об увиденном удастся поговорить!

Федя — еще совсем не взрослый мальчишка, но беседы ведет на очень серьезные темы. Он стремится выяснить у бабушки подробности о Боге, о душе, о небесном граде, о справедливости. Текст Александры Николаенко такой живой и насыщенный, что казался зрителям самодостаточным уже на читке, которая была осенью. Но в спектакле будет не только текст, но действие и даже волшебство. Тем более, мансарда «Небо», красивое пространство с большими окнами, располагает к особенному настроению, к предчувствию чудес.

Художник «Феди Булкина» Екатерина Легушева уже занималась визуальным решением спектакля «ОткрытО» «Битва за Мосул». Новую историю она наполнит предметами, навевающими взрослым теплые воспоминания о прошлом. Хотя к конкретной эпохе действие привязывать не будут.

Продолжается и сотрудничество «ОткрытО» с Иваном Легушевым из группы Travvvma, композитором «Битвы за Мосул». Теперь он сочиняет музыку для «Феди Булкина». По стилю треки, конечно, будут очень отличаться, от того, что обычно играет Travvvma. Но также и ничего похожего на песни из популярных мультфильмов ждать не стоит. У «ОткрытО» свои, авторские подходы к историям для детей.

«Геройские анекдоты» от театра «Желтое окошко»

17 января, 19:00. Зрелищный центр Аэлита

Мариинский театр «Желтое окошко» стал чаще появляться в Томске, словно вернулись те времена из 2000-х, когда гастроли Петра Зубарева были почти ежемесячными. В 2020 году Петр впервые в нашем городе сыграет свой самый недавний моноспектакль «Геройские анекдоты». Ему всего год, за это время работа побывала уже на нескольких фестивалях и выиграла гран-при в Екатеринбурге на Открытом театральном фестивале моноспектаклей и дуэтов «СВОЙ».

В новом моноспектакле зрители увидят ветерана войны (абстрактной, какой именно — значения в этом случае не имеет). Бывалый солдат будет рассказывать истории — на первый взгляд в духе тех баек, что звучат во время привала. Ведя речь, будет строгать деревяшки. Потом, конечно, окажется, что все неслучайно, но заранее зрителям всех тайн этого спектакля лучше не знать.

Во время сочинения истории Петр Зубарев во второй раз в жизни от корки до корки прочел словарь Даля (первый раз он погружался в эту книгу ради спектакля «Рассмешить Несмеяну»). Так что речь у героя будет колоритная, насыщенная старинными выразительными словечками, оборотами, поговорками. Впрочем, слова из прошлого вовсе не означают, что история привязана к определенному времени — она вне эпохи.

Некоторые постоянные зрители сравнивают новую работу с другим моноспектаклем Петра Зубарева — с «Суер Выером», где ищутся острова истины. В «Геройских анекдотах» тоже будут попытки ее отыскать.

Еще одна важная вещь — спектакль посвящен Наталье Ивановне Заякиной, актрисе Ленкома, с которой Петр дружил много лет. И в нем можно заметить отсылку к одному из эпизодов ее моноспектакля «Н.З.».

«Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века»

23 января, 19:00. Томский ТЮЗ

Так сложилось, что весенняя премьера «Подлинной истории фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», оказалась последней постановкой Павла Зобнина в качестве главного режиссера театра. В декабре он Томск покинул. А незадолго до этого «Подлинная история…», моноспектакль Ольги Рябовой, стала одним из ярких событий областного театрального фестиваля «Маска». Жюри, куда входили театральные критики из Петербурга, Москвы, Казани, сказали об этой работе много теплых и даже восторженных слов. Ольга Рябова победила в номинации «Лучшая женская роль».

За время, прошедшее с премьеры, моноспектакль набрал силу и охватывающий целую жизнь, а еще и целый век текст современного драматурга Олега Михайлова (да-да, пьесу сочинил вовсе не швед!) звучит еще сильнее. Зрителя ждет впечатляющее превращение. В начале Хильдур кажется совсем старой женщиной, она говорит с очевидным трудом, она явно не здорова. И она очень обижена, в том числе и почти на всех близких людей, которых уже давно не на свете. В странной импровизированной студией с камерой она будет рассказывать о прошлом в мельчайших подробностях. Настоящие трагедии смешаются с деталями из быта. Воспоминания помогут — и преобразиться внешне, и найти силы идти дальше.

… А кого интересует связь фрекен Бок с семьей Малыша, дружившего с Карлсоном, тем тоже стоит посмотреть спектакль.

Кукольный спектакль «Мартынко»

29 января, 15:00. Томский областной театр куклы и актера им. Р. Виндермана «Скоморох»

Пока в декабре театры по давнему обычаю выпускали новые спектакли для детей и новогодние интермедии, «Скоморох» представил еще и премьеру «Мартынко». Сергей Иванников, главный режиссер и художник театра, на сей раз заинтересовался сказкой писателя, фольклориста, сказителя Бориса Шергина.

Ее главный герой, солдат Мартынко оказался в тюрьме — он не просто покинул свой пост, а еще и так «удачно» поиграл в футбол, что попал мячом в благородную даму. Но нет худа без добра — в своей камере Мартынко нашел волшебные карты, с помощью которых можно обыграть всех. И начинается взлет солдата — он выбирается из тюрьмы, сколачивает целое состояние, становится своим в высшем обществе. А потом царь делает его министром. Дальше жизнь Мартынко перестает быть столь безоблачной — влюбленная в него царевна Раиска и недовольные политикой нового политика иностранные агенты чуть было не губят везунчика. Чудес в сказке немало — усыпляющее зелье, яблочки, «выращивающие» у отведавших их рога и молодильные, изводящие рога и вообще возвращающие молодость красоту, счастливый финал со свадьбой и пиром на весь мир… Спектакль получился действительно семейным — дети видят смешную сказку с нелепыми героями и небывалыми чудесами. А взрослые невольно ищут параллели между сказкой и реальной политикой.

Что касается выразительных средств, то этот спектакль Сергей Иванников сделал историей, рассказанной исключительно с помощью кукол (их в спектакле около 70!). Актеры «спрятаны» в «черном кабинете», каждым героем управляет 2-3 человека. Но руки у кукол в «Мартынко», как и в большинстве других спектаклей Иванникова, живые, актерские, благодаря этому персонажи с легкостью совершают множество мелких и четких движений — им придется и яблоки рвать, и усыпленного Мартынко похищать. Интересно, что, несмотря на насыщенный событиями сюжет, атмосфера в спектакле скорее создается неспешно-медитативная.

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