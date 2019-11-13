Школа предпринимательства в креативных индустриях. Как начать бизнес на креативе и получить поддержку?

13 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В конце октября в Томске прошел ежегодный форум «Творческие индустрии», где участникам удалось познакомиться с томскими бизнесменами и заглянуть в их рабочие пространства.

В этом году форум проводился в шестой раз, и основным нововведением стало появление практической части — Школы предпринимательствав креативных индустриях. Фонд развития бизнеса стал партнером школы.

В рамках школы участники прослушали лекции известных в Томске деятелей креативной индустрии: среди них Максим Костенко, автор бренда Kostenko uniform и бренда Around, Лена Котикова, предприниматель и блогер, Владлена Пчелинцева, руководитель и создатель smm-агентства Wave, и другие.

Анна Бокова, программный директор форума Фото: Данил Шостак

«Мы разработали специальную программу вместе с Фондом развития бизнеса, пригласили творческих предпринимателей и поставили им задачу рассказать о своем творческом пути, о создании творческого бизнеса. Конечно, создавать свой бизнес всегда сложно, но в творческой сфере есть своя специфика: творческие люди некоторые вещи тяжелее воспринимают, может быть, порой отсутствует рациональный подход», — рассказывает Анна Бокова, программный директор форума «Творческие индустрии».

Изменилась и аудитория мероприятия. Раньше основными участниками форума были студенты, которые присматривались и приценивались к потенциальным работодателям в сфере творческих индустрий. В этом году к ним присоединились участники из районов Томской области.

Ольга Нужная заместитель директора Фонда развития бизнеса В районах мы перезапускаем работу Центров поддержки предпринимательства. В декабре предстоит запуск центра «Мой бизнес» в Томске, где начинающие и действующие предприниматели могут получить необходимую информацию об образовательных мероприятиях, региональных и федеральных мерах поддержки. Для молодежи в возрасте от 16 до 30 лет действует программа «Томск — месторождение успеха». Она включает образовательные программы, консультации и стажировки, семинары и тренинги, имиджевые мероприятия. Участники программы могут принять участие в региональных и межрегиональных мероприятиях. У нас нет такого понятия, как «условие входа». Для каждой целевой аудитории — молодежь или старшее поколение, начинающий или действующий бизнес — Фонд реализует свои мероприятия. Поэтому для начала вам нужно четко сформулировать свой запрос, чтобы эксперты могли понять, какая именно помощь нужна — консультационная, менторская или ресурсная.

Работа на форуме Фото: Данил Шостак

Среди слушателей были учащиеся из шести средне-специальных учебных заведений, студенты Томского государственного университета, школьники. География участников — Томск, Асино, Колпашево, Бакчар, Кривошеино и Молчаново. Кто-то рисует, создает берестяные шкатулки, кто-то занимается дизайном одежды или резьбой по дереву. А кто-то — плетением из лозы.

«Изделия из лозы — наш первый проект. Мы участвовали в разных мероприятиях, есть опыт продаж, — рассказывает мама одной из участниц, Марина Владимировна. — Лиза делает украшения, она хотела бы продвигать их и как-то развиваться дальше. Надеемся, что найдем ответы на какие-то вопросы, надеемся, что мастерские нам помогут. Потому что мы живем в районе, и нам трудно войти в эту культурную и экономическую среду. Для нас это, может быть, будет каким-то стартом, ручейком в большую речку».

Лиза и Марина Владимировна Тумановы из Молчановского района Фото: Данил Шостак

Работа школы началась с ток-шоу с Еленой Трофимовой, создательницей вязальной мастерской «Свитерама», и Андреем Галичем, томским предпринимателем. Они рассказали участникам о внутренней кухне творческого бизнеса и работе с клиентами и заказами. А также о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели в своем деле.

«Когда мы начали работать, я поняла, что люди не готовы носить яркие вещи. — рассказывает Елена Трофимова. — Конечно же, я думала: если этого не хватает мне, наверное, этого не хватает кому-то ещё. Но на деле это оказалось совсем не так. И в повседневной жизни далеко не все люди готовы носить что-то яркое. Не то, что яркие рисунки, а яркие цвета. Большинство носят серые, песочные, коричневые. Особенно сочетание желтого, фиолетового и зелёного, скорее всего, не каждому подойдёт. Это, по большей части, конечно, касается готовых вещей. Потому что когда это что-то на заказ, вопрос решается сам собой».

Елена Трофимова, основательница «Свитерамы» Фото: Данил Шостак

«Я сформулирую это как необходимость проверки своей гипотезы. Вот у вас есть какая-то гипотеза и вам нужно заранее подумать о том, как ее проверить наименее затратно. У Елены все хорошо получилось, потому что они работали на заказ. А вот если бы они сделали тираж этих ярких свитеров, неизвестно, насколько бы они продавались. Этот этап проверки своей идеи, он очень важен для всех», — добавляет Анна Бокова.

«Самая большая для меня сложность — это доверие. Я долго прицениваюсь, подозрительно отношусь к людям. Чтобы войти ко мне в доверие, нужно очень сильно постараться. И поэтому сформировать костяк команды — это был достаточно трудоемкий процесс. Смотрели чтобы человек не опаздывал, ни по дедлайнам, ни вообще. Потому что когда в проекте заняты человек пять-семь, нужно, чтобы все четко работали. Например, вам сказали, что к среде должен быть четко материал готов: либо текст, либо звук, либо графика. И самый большой труд — довериться людям, хотя, по факту, все люди прекрасны, все люди чудесны», — добавляет Андрей Галич.

Доверие в разработке своего дела необходимо не только по отношению к участникам вашей команды, но и к тем, кто может помочь в развитии молодому бренду.

Предприниматель Андрей Галич Фото: Данил Шостак

О возможностях начинающих предпринимателей рассказал и Максим Костенко, заведующий лабораторией Fashion lab Сибирского центра дизайна. Он также сообщил, как Сибирский центр дизайна может помочь вырастить из идеи готовый бизнес-проект.

Нужно отправить свою идею. Если есть готовый продукт — например, сделали сайт — вы просто приносите и показываете его нам, делаете презентацию. Представьте, что мы любой другой бренд, который будет общаться с вами на языке презентаций, представления портфолио. А если вы принесли просто идею — она, во-первых, может нас не заинтересовать, если вы подали ее не очень хорошо. Либо просто ещё ничего не готово — чем мы можем помочь? Конструктив должен быть всегда.

Он также отметил, что ограничений в деятельности нет никаких:

«Если мы не можем что-то сделать своими силами, тогда начнем искать способы как это реализовать. Главное — зацепиться за идею. Если такого никто не делает, мы должны это развивать. Если, допустим, девушка плетёт, но у нас нет оборудования, мы купим это оборудование, чтобы она могла плести. Работай, создавай продукт, мы его будем за тебя продавать», — подчеркнул Костенко.

Максим Костенко, заведующий лабораторией Fashion lab Сибирского центра дизайна Фото: Данил Шостак

Вообще, дружеские наставления и настраивание на положительный результат стали лейтмотивом всей школы. Хобби и мечты могут стать чем-то большим, но для этого нужно бросить себе вызов, возможно, где-то пойти на риск. Об этом говорили все без исключений творческие предприниматели, с которыми общались участники.

Во второй день школы ребята посетили действующие пространства — мастерскую Юлии Борисовой @cat_color_drive, мастерскую лазерной гравировки "да Винчи", а также пространство «Золотой воробей», объединившее необычную кофейню "КуКу Кофе", мастерскую LILA дизайнера-фельтмейкера Лилии Трофимской и галерею художницы Надежды Кириковой. Увидели масштаб проектов лабораторий Сибирского центра дизайна. Вместе с экспертом ГК "ЕТИС" Татьяной Зыковой обсудили, почему творческие прикладные проекты тесно связаны с туристическими брендами.

Стас Артемьев Фото: Данил Шостак

«Сейчас сидел слушал, возникли свои какие-то идеи, поэтому мне кажется, это полезное мероприятие. — поделился один из томских участников, Стас Артемьев. Он пишет музыку, но пока что не продвигает себя в интернете. — Я никакие усилия не прикладывал, для того чтобы продвигать как-то свою музыку, как-то все спонтанно получалось. И вот я сейчас как раз магистратуру заканчиваю, и Анна Бокова меня позвала. И я подумал, почему бы не заняться тем что мне нравится, что я умею? Поэтому такой форум — предпринимательство в творческой среде — для меня это идеально».

Для молодых предпринимателей, особенно творческой направленности, порой необходимо, помимо полезных советов, услышать слова поддержки. Блогер Лена Котикова, которая развивает свое вязательное дело, проводит бесплатные мастер-классы и делится полезными знаниями в социальных сетях, провела небольшой воркшоп по созданию собственного магазина на различных маркетплейсах.

Лена Котикова, творческий предприниматель Фото: Данил Шостак

«Сейчас творческие люди все еще осуждаются и не принимаются обществом до конца. Каждого блогера призывают пойти работать на завод и все в таком духе. Часто люди сдаются и идут работать в офис. Я сама была таким человеком, но я не получила ничего кроме нервного срыва и нежелания жить вообще. Сейчас мое творчество востребовано, я зарабатываю этим деньги на жизнь. Я счастлива и делаю счастливыми людей вокруг».

По мнению девушки, зарабатывать на хобби — это отличная возможность развиваться и при этом обеспечивать себя и свою семью.

«Если мы хотим иметь здоровое счастливое общество, поддерживать творческих профессионалов просто необходимо, так как они составляют большую его часть» — подчеркнула она.

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