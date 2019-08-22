Команда «Томскнефти» приняла участие в XV конкурсе «Лучший по профессии»

22 августа 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Команда «Томскнефти» в этом году вновь приняла участие в XV конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» и вернулась с победами.

Пусть это не первые места, как в предыдущие годы, но серебро в двух номинациях для такого серьезного конкурса тоже стоит немало. Как проходили испытания и кто принес «Томскнефти» призовые места, в нашем материале.

Компания «Роснефть» ежегодно проводит конкурс «Лучший по профессии». В этом году в нем участвовало свыше тысячи человек со всей России, сотрудники организаций, входящих в состав «Роснефти». Среди них — и команда «Томскнефти» из города Стрежевого.

В сборную «Томскнефти» вошли сотрудники, которые наилучшим образом показали себя в ходе внутренних состязаний. Это машинист ЗРАП Андрей Новоселов, слесарь по ремонту технологических установок Александр Пахомов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Булат Тукаев, оператор товарный Вячеслав Примак, лаборант химического анализа Елена Сидорова, технолог Алексей Иванов, геолог Ольга Санина, слесарь-ремонтник Виталий Перевалов, трубопроводчик линейный Павел Чумаченко, оператор по добыче нефти и газа Андрей Татаринов, электрогазосварщик Андрей Дудкин.

Финал конкурса впервые прошёл в столице Башкирии Уфе, на ее главном промышленном предприятии АНК «Башнефть».

— Всем очень понравилась организация конкурсов, подготовка объектов, транспортная доступность, — поделился впечатлениями руководитель стрежевской делегации Сергей Фомичёв. — Рабочие места отлично оборудованы и сделано так, чтобы зрители не мешали работе конкурсантов и комиссии. С одной стороны, это правильно, с другой — вживую посмотреть выступления коллег не удалось.

Кстати, начальник управления по подготовке нефти и газа «Томскнефти» около двадцати лет участвует в финале «Лучший по профессии» в качестве члена жюри и сопровождающего команды из Томской области.

Испытания продолжались четыре дня и включали в себя тест на знание теории и демонстрацию практических навыков. Сначала конкурсанты за час должны были ответить на сорок вопросов по своей специальности, производственной безопасности, нормам охраны труда и оказанию первой медицинской помощи.

Практическая часть соревнований блока «Нефтегазодобыча» проходила на трёх объектах ООО «Башнефть-Добыча». В напряженных состязаниях второе место среди операторов по добыче нефти и газа занял сотрудник седьмого цеха добычи Андрей Татаринов. Ещё одно серебро — у оператора ООУ Булата Тукаева, работника ЦППН-6. Он же вместе с геологом Ольгой Саниной одержал победу в номинации «Безопасный труд», которую инициировал профсоюз нефтяников.

— Конечно, в предыдущем году результаты были лучше, в этом году не удалось занять ни одного первого места. Тем не менее, я считаю, что мы сработали хорошо: команда способная, и если в следующем году в конкурсе будут участвовать эти же сотрудники, то можно ожидать больших успехов. — подытожил Сергей Фомичёв.

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