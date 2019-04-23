IT-Старт: Как томские школьники погружаются в мир информационных технологий

23 апреля 2019 / Томский Обзор

В марте в Томске стартовал один из самых интересных этапов проекта «IT-Старт»: школьники отправились с экскурсиями в успешные томские IT-компании.

В нашем материале рассказываем о том, как ребят встречают на реальном цифровом производстве.

Как устроены экскурсии

На экскурсии Фото: Вячеслав Станкевич

В рамках «IT-Старта» школьники посещают офисы компаний-участниц проекта. Для ребят из 8-х и 10-х классов томских школ организуют 25 экскурсий в SibEDGE, ENBISYS, Sidenis, Rubius, Palex, «ТомскАСУпроект», Connective Games, Центр финансовых технологий и I-Link.

Каждая компания готовит свою программу для школьников. Встречи не ограничиваются простой демонстрацией рабочих мест и дежурными фразами об ИТ — обычно это и встречи со специалистами компаний, и возможность пообщаться с ними в неформальной обстановке. Сотрудники рассказывают школьникам о реальных проектах томских компаний и специалистах, которые там работают, объясняя, что в сфере информационных технологий востребованы не только программисты, которые пишут код, но и дизайнеры, копирайтеры, управленцы, юристы и многие другие профессионалы.

Программы экскурсий формируются с учетом специфики, в которой работает принимающая гостей компания. Специально для этого психологи Центра занятости разработали маршрутную карту с рекомендациями для айтишников.

«Сложность в том, что бизнес умеет работать со студентами, потому что это более взрослые ребята, они на одном языке говорят. А для работы со школьниками, их погружения в профессию, нужно адаптировать материал. Чтобы слушатель 14-16 лет понял и уловил суть, и при этом, оставался заинтересован, информация должна быть короткой, с большим количеством иллюстраций», — отметила заместитель председателя комитета содействия занятости департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

Экскурсия на практике

В офисе ИТ-компании Фото: Вячеслав Станкевич

В ходе проекта каждый из 500 его участников-школьников сможет хотя бы раз побывать в ИТ-компании.

«Группы формируются из учеников школ, участвующих в проекте. В этом году это 18 учебных заведений Томска. Ребята приходят вместе с преподавателем — либо школьным куратором проекта, либо учителем информатики к указанному времени и проводят в компании несколько часов», — рассказывает Анна Гомозова.

Отправляемся вместе со школьниками на одну из таких экскурсий. Нас берет с собой группа из 26-й гимназии и 32-й школы, отправившаяся в компанию Sidenis.

На входе гостей встречает офис-менеджер компании — она наш проводник через ресепшн, где встречают посетителей, кухню и зону отдыха, где айтишники разгружают мозг, играя в настольный футбол. После показывают внушительных размеров коворкинг — пространство, которое компания сдает для тех, кто хочет поработать в комфортных условиях. К сожалению, нормы местной информационной безопасности не позволяют показать школьникам непосредственно программистов за работой — зато им рассказывают о том, как создаются программные продукты.

«У нашей компании есть офисы в Санкт-Петербурге, Цюрихе, Калининграде. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения в сфере страхования и перестрахования. Основное наше направление — заказная разработка для швейцарского перестраховочного сообщества Swiss Re и немецкого страхового сообщества Allianz. Есть и собственные продукты», — рассказывает Ольга Осипова Фото: Вячеслав Станкевич

После знакомства с коворкингом, отправляемся в лекторий. Менеджер по персоналу Ольга Осипова рассказывает о компании — когда она появилась, чем занимается и сколько сотрудников в ней трудятся. И поясняет, что такое Академия Sidenis — система стажировок для выявления новых потенциальных работников компании.

Следующий рассказчик — бизнес-аналитик Sidenis Антон Зайцев. Его выступление — это ИТ глазами тех, кто уже работает в сфере. Узнаём, кем можно стать в цифровом мире, как туда попадают и что для этого нужно.

Антон Зайцев: «Я закончил факультет прикладной математики и кибернетики ТГУ. Тогда я слабо представлял, кем могу стать после окончания вуза. Я пытался преподавать, занимался продажами. В прошлом году я попал в Sidenis. Это было моё первое место работы, связанное с ИТ. Я помню, как во время первого созвона по скайпу на меня полились термины из ИТ-сферы — спринты, бэклоги, прод, тесты, QA, DevOPS… Я не понимал о чем речь, но делал вид, что всё понял». Фото: Вячеслав Станкевич

Кроме того, Антон рассказывает об этапах создания практически любого IT-проекта — от планирования до выпуска, и его дальнейшей поддержке. Особое внимание бизнес-аналитик уделяет ролям участников. Чем занимаются технические специалисты — инженеры, системные администраторы и так далее, что делают ответственные за «строительство» продукта, кто занимается обеспечением качества. И конечно, объясняет, какие качества необходимы для специалистов, работающих на этих ролях, как идет распределение в команде и кто за что отвечает — на примере реального проекта компании.

Антон Зайцев: «Никогда не бойтесь задавать вопросы или показаться глупыми. Люди в сфере ИТ отзывчивые и всегда готовы делиться опытом. Также всегда интересуйтесь трендами. ИТ-сфера очень динамична и быстро развивается. Изучайте английский, пока у вас есть возможность и тренируйте ваши soft skills: навыки общения, стрессоустойчивость и скорость обучения» Фото: Вячеслав Станкевич

Баллы за знания

На экскурсии в компании SibEDGE Фото: Александр Мазуров, департамент труда и занятости населения Томской области

Чтобы участники экскурсий усваивали полученные знания о компаниях, многие визиты наполнены игровыми заданиями.

Например, в Sidenis школьников сначала разделили на команды, где каждый участник получил свои роли — как при разработке программного продукта. Так ученики стали аналитиками, дизайнерами, разработчиками и тестировщиками, которым требовалось передавать карты-задачи по производственной цепочке, в процессе проводя с ними требуемые изменения. А после окончательно прошлись по теме с помощью квиза. Вопросы были разные — от истории компании до сферы ИТ в целом.

Кто придумал компьютерную мышь? Логотип какой компании изображен на рисунке? Отвечать нужно быстро!

Но можно предварительно посовещаться:) Фото: Вячеслав Станкевич

В SibEDGE и ENBYSIS школьники проходят реальное собеседования с HR-специалистами. Им объясняют, как нужно правильно себя вести на встрече с «кадровиками»: что и как о себе рассказывать, чего говорить не стоит, какие вещи интересуют потенциальных работодателей.

На HR-собеседовании Фото: Александр Мазуров, департамент труда и занятости населения Томской области

«Мы кое-что изменили в наших экскурсиях по сравнению с прошлым годом, подключили больше людей. Мы более системно задействовали сотрудников. В итоге у нас выступает не только руководитель проекта, но и юрист, аналитик, разработчик, тестировщик, дизайнер. Все они рассказывают о своей работе в рамках производства продукта (работы над проектом) на разных стадиях. После этого, когда ребята понимают, в качестве кого они могут устроиться к нам, проводится ролевая игра — HR-собеседования, где школьники получают оценку своих компетенций, или компетенций одноклассников, soft skills, — рассказала руководитель центра профессиональных компетенций компании „SibEDGE“ Анна Алеутдинова. — Ребятам интересно — это ключевой момент».

На экскурсии в ТомскАСУпроект Фото: Александр Мазуров, департамент труда и занятости населения Томской области

На экскурсии в компании Rubius Фото: Александр Мазуров, департамент труда и занятости населения

На экскурсии в компании Rubius Фото: Александр Мазуров, департамент труда и занятости населения

На экскурсии в компании SibEDGE Фото: Александр Мазуров, департамент труда и занятости населения

Накопленные в ходе участия в проекте баллы станут своеобразным «билетом» на летние стажировки в IT-компаниях и большой хакатон.

Неформальное общение

Пицца — практически непременный атрибут любой экскурсии к айтишникам — пользуется неизменным успехом у участников проекта Фото: Вячеслав Станкевич

Неформальное общение — обязательная часть любой экскурсии. Хотя официоз отсутствует не только во время традиционных разговоров с айтишниками за пиццей. Общую демократичность сферы, которую удалось ощутить во время экскурсий, отмечают практически все опрошенные нами участники:

«Мне понравилось, что все проходило на таком „разговорном“ уровне, довольно расслабленно. Хорошо, что сделали перерыв, он необходим, когда просыпаешься очень рано и весь день находишься на таком мероприятии. И мне очень понравилась презентация: нам ответили на все вопросы, которые задавали люди. Я хотел какую-то творческую профессию выбрать — думаю стать графическим дизайнером после этой экскурсии», — рассказывает нам один из школьников-участников похода в ИТ-компанию.

По словам специалистов IT-компаний, подростки уже сегодня подходят к выбору будущей профессии прагматично. Самые популярные вопросы у ребят: какое у специалистов образование, сколько платят, чем работа в компаниях лучше фриланса.

Пицца — краеугольный камень неформального общения. Фото: Вячеслав Станкевич, Александр Мазуров, департамент труда и занятости населения

«Экскурсии проходили на высоте! — рассказывает преподаватель информатики Гуманитарного Лицея Наталья Балясова, второй год курирующая участие школьников из ТГЛ в проекте, после поездки в офис ENBISYS. — В этом году мне показалось, что айтишники подготовили более понятный для школьников материал, который более наглядно и просто подают. В этом году дети стали задавать больше вопросов — не столько во время лекций, сколько когда нас провели по рабочим местам в компании. Узнавали, на какие языки программирования стоит обратить внимание, стоит ли получать высшее образование в сфере IT, комфортно ли им работается».

Из анкеты обратной связи (такие анкеты школьники заполняют после каждой экскурсии) Круто, хочется быстрее закончить школу, поступить в вуз на программиста или дизайнера и прийти в IT компанию (в Томске, например ЦФТ, и SibEDGE, или SideniS) работать!

Продолжат погружение в ИТ для школьников мастер-классы в компаниях-участницах проекта. На них специалисты SibEDGE, ENBISYS, Sidenis, Rubius, Palex, «ТомскАСУпроекта», Connective Games, Центра финансовых технологий и I-Link`а расскажут и покажут, как создаются современные программные продукты на примере небольших элементов.

Позже у школьников появится возможность применить полученные знания на практике. Ребят ждет хакатон, во время которого они покажут все, чему им удалось научиться за время участия в «IT-Старте». После они отправятся на стажировки, где смогут провести часть школьных каникул, работая непосредственно внутри компаний.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вячеслав Станкевич

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