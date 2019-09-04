Детская киношкола в Томске: здесь учат снимать кино

4 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Раньше все дети мечтали сниматься в кино, а теперь хотят снимать его сами. Они увлеченно учатся киноремеслу, и вот уже снимают собственные фильмы и даже зарабатывают на этом.

О том, что происходит в детской киношколе при факультете журналистики ТГУ и в томском кинематографе в целом, нам рассказал обладатель международных кинонаград, директор центра документального кино Высшей школы журналистики ТГУ, режиссер, снявший 200 короткометражек, и педагог с четвертьвековым опытом Николай Коновалов.

Делать кино

В киношколе занимаются дети от 15 до 19 лет. Обучение вполне стандартно: теория, подкрепленная практикой. Есть домашние задания, просмотры в аудитории, анализ, тренинги, упражнения, работа на скорость и своеобразные экзамены — кинобитвы.

В первый же год на учеников сваливается огромный объем знаний: от истории кино до операторского искусства.

— Родители жалуются — дети не дают смотреть фильмы: здесь свет неправильно выстроен, здесь по сценарию то-то будет. Анализируют все, что видят, — рассказывает Николай Коновалов. — Дети нисколько не глупее взрослых, просто у них опыта меньше. И если вкладывать теорию грамотно, всё прекрасно впитывают.

Николай Коновалов Фото из архива героя

Проблема в одном: чтобы прогрессировать в кино нужны упорство, высокий интеллект и талант. Не будет одной составляющей — в этом искусстве делать нечего. Тут лучше сразу сказать — не надо тратить родительские деньги, не получается. Жестко, но честно.

Поэтому принципы у Николая, по его собственным словам, очень простые: 1. Никаких упрощений. Надо осваивать киноязык, менять мышление. Кино — это не самодеятельность, это серьезно. Киношколы должны быть такого же уровня, как музыкальные или художественные. 2. Нельзя обещать то, чего не можешь выполнить: московских звезд в преподавателях, диплома, который будет котироваться в Голливуде, гарантии поступления в киновузы. 3. Дети делают всё сами. Очень ведь просто набрать их, показать основы, а на съемках все ключевые роли отдать профессионалам, что красивого результата. Пользы же не будет. 4. Максимальная включенность в киносъемки, которые проходят в Томске. Ни один серьезный фильм, который снимается здесь, не обходится, без учеников киношколы. Ассистенты режиссера, световиков, звуковиков всегда нужны.

Все дети разные, и в киношколе им нравится разное. Одним по душе актерское мастерство, а другие боятся работать на камеру. Кому-то ближе технические аспекты киноремесла или работа над сценарием. Несмотря на это, все ученики школы проходят одинаковую программу. Только так они смогут понять, как устроена работа в съемочной группе, кто и что должен делать.

Кинобитвы и профессионалы



Каждый из учеников — личность и талант, и самое сложное в школе: воспитывать группу одиночек-режиссеров.

— Если бы я хотел просто заработать деньги, как было бы просто: «А сейчас дети, мы будем снимать призрака, раз-раз, смонтировали и получился призрак. Дети поняли, как делать призрака? Молодцы!» Так можно лет десять развлекаться, — говорит Коновалов. — Гораздо важнее научить думать картинками, и картинками рассказывать истории. Вроде бы, ничего особенного, но происходят классные маленькие открытия. Я им даю задание — сделать раскадровку к началу сказки о Красной Шапочке, — о, зашибись! Все делают, и у 20 людей получаются совершенно разные истории, ни одной похожей нет.

На занятиях в киношколе Фото: Максим Ваганов

А чтобы полученные знания хорошенько усвоились, в школе периодически проводятся видеобитвы. Это такой экзамен, ученики должны выполнить 20 заданий за полтора часа. Каждое из них мгновенно оценивается. Может быть съемка статичных кадров, где должен быть определенный цвет, или ряда из пяти кадров, каждый из которых развивал бы историю, или кадра с определенным настроением. В битвах присутствуют совершенно разные задания на скорость, на теорию, на творческий поиск. Детям иногда дают потягаться со студентами-документалистами, и взрослые коллеги не всегда выигрывают.

Особое удовольствие составляют живые сценарии. У каждого из учеников роль, все помещены в определенные обстоятельства и история рождается здесь и сейчас. Три часа на то, чтобы разыграть по ролям историю: снежный завал запирает группу студентов на горнолыжном курорте, утром оказывается, что преподаватель мертв, и разворачивается классический детектив. Другая интересная форма — интенсивы, когда фильм нужно снять за неделю.

В первый день — вытаскиваем идею. Второй — пишем сценарий. Третий — просчитываем, как будем визуализировать историю. Потом — репетиции. Пятый день — съемка. Шестой — монтаж. И в финале — премьера, — раскрывает подробности Николай. — Так в кинопроцесс прекрасно погружаются новенькие, отлично проверяют свои знания опытные. Идеальный вариант быстрого знакомства со всеми этапами работы над фильмом.

Во время интенсива, который проходил прошлым летом, преподаватель контролировал все стадии подготовки, но на съемках дал ученикам полную свободу. И дети сделали очень сложный сценарий о том, как две личности в одном теле потихоньку соображают, что у каждой из них есть теневая сторона. История сложная, но удалось просчитать ее ясно. Но ученики отошли от раскадровки, чуть-чуть по-другому сделали несколько кадров, и история развалилась, на монтаже ничего не собралось. Получилось, что дети пять дней отработали, а результата — нет. Однако Коновалов считает это отличным опытом, потому что ученики сами проанализировали, сказали: вот ошибка, которая была фатальной.

На занятиях в киношколе. Николай Коновалов Фото: Максим Ваганов

А вот зимний интенсив оказался очень хорош, после него вышло две короткометражки: Кристины Залозной про буллинг и Матвея Криволапова про целеустремленную девочку-спортсменку. На фильме про буллинг родители на родительском собрании чуть не плакали, а фильм Матвея получил международную награду. Важно, что работы интенсива очень жестко разобрали ученики Николая, которые прошли ВГИК и СПБГиКиТ и теперь работают в большом кино. Эти рецензии оказались очень полезны для начинающих кинематографистов.

— Этим летом прошло два интенсива, — рассказывает Коновалов. — На первом Диана Костырина и Яна Галямова сняли короткометражку о токсичных отношениях. У них была реальная знакомая пара, где юноша унижал девушку. И эта проблема их волновала. Девчонки сняли игровую короткометражку, где девушка бросала негодяя. На премьеру позвали прототипов. Юноша ушел в гневе, а девушка его бросила после фильма! Это же круто! Кино помогает решать настоящие проблемы.

Короткометражный фильм Toxic

— В Кисловке у меня дети сняли кино, чтобы разобраться во взаимоотношениях в классе, — продолжает Николай. — И фильм помог это сделать. Плюс за него школа получила еще награду международного кинофестиваля. А последний интенсив вообще необычным оказался. Саша Козина, Владислав Алинский и Антон Викторов решили снимать документальное кино. Им захотелось сделать портрет Томска. Насмотрели городских симфоний Кавальканти, Раттмана, Вертова и получилось уникальное произведение: невероятное переплетение историй, нахождение взаимосвязей всего со всем. Слепок жизни...

Фильм о Томске «Видь!»

На этот интенсив приехал председатель Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, сказал участникам хорошие слова. А вообще, профессионалы в гостях у киношколы — не редкость.

Коллектив и учащиеся детской киношколы с председателем Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрием Якуниным Фото из архива детской киношколы ТГУ

В Томске второй год проводится фестиваль кино стран Европейского союза и все приглашенные мастера специально делают лекции и мастер-классы для учащихся. Например, директор Фестиваля ирландского кино Анна Грязнова читала лекцию о кинематографе этой страны, актриса Фанни Луиз Бернт и журналистка Лизе Стенбексгорд из Дании рассказывали о движении «Догма-95», голландские продюсеры Марк Феркерк и Игнас ван Схайк проводили мастер-класс по съемке городской жизни и так далее.

Все экс-томичи, которые пошли в кино, во время своих визитов в Томск обязательно приходили в киношколу в гости и с рассказами. Режиссер-документалист Андрей Ананин провел мастер-классы о режиссуре в кино, продюсер Юлия Март прочла лекцию об организации съемочного процесса, кинооператор Сергей Савченко раскрыл секреты операторской постановки, а режиссер Михаил Семичев научил коррекции операторских и режиссерских решений.

В этом году ученики киношколы напрямую общались с мастерами, которые приехали в Томск судить международный фестиваль студенческого документального кино PEREPRAVA. Доцент ВГИКа Дмитрий Кабаков очень вдумчиво разбирал их фильмы. Виталий Манский обстоятельно беседовал с каждым из детей.

Постоянно преподают лучшие специалисты, доступные в Томске: Ада Бернатоните, Сергей Захаренко, Евгений Зимин, Александр Синкин. С сентября появятся новые мастера.

Место режиссера

Николай Коновалов говорит, что за награды его ученики не работают, они как-то сами достаются. В самый первый год работы киношколы Даша Чудук, Даниил Вершинин и компания стали единственными школьниками, получившими награду на Всероссийском студенческом фестивале социальной рекламы «Недетская реклама».

Матвей Криволапов с фильмом «Гранич, плыви!» взял тяжеленную статуэтку «Бронзового витязя» на Международного детско-юношеского фестиваля доброго кино. «Он удивительно видит картинку и делает монтажные соединения. Как он держит ритм истории!» — говорит о своем воспитаннике учитель.

Короткометражный фильм «Гранич, плыви!»

Кира Азаренко сняла очень жесткий фильм про подростковые самоубийства «Гады». Она достоверно воссоздала атмосферу в классе, подталкивающую героев к смерти. Фильм вошел в шорт-лист международного фестиваля PEREPRAVA, и режиссерский талант школьницы вызвал восхищение мастеров.

В производстве сейчас две короткометражки. Даша Одышева работает психологическую драму о девочке, которая мечтает стать актрисой, и ее конфликте с окружающим миром. Кристина Залозная снимает антивоенную фантастику. Это для души и для опыта.

Другое направление — заработок. Знания вполне монетизируются. Ярослав Волков нашел во время учебы в киношколе работу — снимать заказное видео для фирмы. Даниил Вершинин снимает мероприятия за деньги вполне себе на рыночном уровне.

— Мечта, которая будет кормить — что лучше-то? — уверен Николай Коновалов. — Если ученики будут сумасшедшими, им после выпуска дорога в Москву и Питер. Много моих уже там обосновались. В этом году еще один поступил во ВГИК.

На занятиях в киношколе Фото: Максим Ваганов

Сейчас те, кто учатся в киношколе не первый год, уходят на две траектории: стандартная программа или индивидуальная подготовка: история мировой культуры и особенно кино, режиссура, операторское искусство, монтаж. В процессе обучения каждый ученик снимает два короткометражных фильма для своего портфолио. А с этого года руководитель поставил новую цель — готовить к европейским киношколам, там вполне есть возможность поступить на бюджет и полностью изменить жизнь. У тех, кто не захочет уезжать из Томска, есть возможность найти себя на родной земле и развивать региональное кино. Ведь наш город постепенно становится более «киношным».

Кино в Томске

На Стратегической сессии развития Томской области — 2035 продюсеру Равилю Давлятшину пришлось доказывать, что он не мечтатель, и региональное кино в Томске будет серьезной отраслью.

Да, еще некоторое время назад Томск с трудом можно было назвать городом, где есть кино. Делались попытки что-то снять, но без значимого результата. Тогда как в Якутии за счет самобытного любительского кино эту сферу вытащили на общемировой уровень. Да и фильмы из соседнего Новосибирска показывают на Каннском кинофестивале. В Томске в последние два года тоже происходят заметные события в сфере кино: Международный фестиваль студенческого документального кино PEREPRAVA, и Фестиваль кино стран Европейского союза.

А из тех, кто снимает игровое кино в Томске, Николай Коновалов выделяет три группы.

Прежде всего, это CAST production. Евгений Жуков — ученик Николая, который побеждал в международном кинофестивале EMPIRE, возглавил отделение молодежного центра союза кинематографистов. Проект CAST Женя с друзьями продвигает давно. Начинали с того, что делали актерские конкурсы, собиравшие сотни участников. Потом привезли в Томск известного актера Дениса Шведова и сняли с ним короткометражку «Купон на измену». Они проводят в Томске фестивали уличного кино, выиграли грант на развитие регионального кино.

Короткометражный фильм «Купон на измену»

Еще один ученик и друг Николая — Евгений Зимин. Он организовал киностудию White Raven, снял первый томский фильм ужасов «Тонкий человек». Показа финальной версии пока не было, но, по словам Коновалова, продукт получился: дети на предпоказах в восторге, профессионалы оценили.

Александр Нерадовский, северский кинематографист — третий центр томского кино по версии Коновалова. Вместе с Денисом Егоровым он снимает уже второй фильм. Это такое полноценно авторское кино, соединение театральных традиций и языка кинематографа. Первый фильм «Вера» прокатывается по фестивалям.

— На деле, в большинстве провинциальных городов процесс идет одинаково. Телевизионщики, театралы, свадебщики получают очень доступную технику в руки и снимают, как умеют, — говорит Николай Коновалов. — Почему-то, очень много выпускают фильмов про гопников, будто это и есть настоящая городская жизнь. И делается это совершенно без понятия, что такое киноязык. Нельзя иным языком рассказывать киноистории, получится что угодно — только не кино.

"Почему я имею право судить? Да после меня поступают в киновузы и делают профессиональную карьеру. Почему я учу детей? Потому что кино — это дико сложно, и, если они пробуют этот путь — я могу и обязан показать им азбуку, на которой всё строится".

Текст: Егор Хворенков, Катерина Кайгородова

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