Около 30 издательств представят свои книги на фестивале «ТОМ III» в Томске

7 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ III» в Томске пройдет традиционная книжная ярмарка. В этом году свои издания на ней представят порядка 30 издательств, часть из которых будет присутствовать на мероприятии впервые, сообщают организаторы из Сибирского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Ярмарка будет работать во все дни фестиваля, с 15 по 18 мая, и традиционно развернется в Университетской роще на пр. Ленина, 36. Свое участие в фестивале подтвердили издательства «Новое литературное обозрение», V–A–C Press, «Альпина Паблишер», «Сибирь на страницах», «Макушин Медиа», «Этерна», «Медленные книги», «Искусство-XXI век», «БуксМАрт». Гости фестиваля смогут приобрести книги Андрея Олеара, Артемия Лебедева. Новинки детской литературы представят издательства «Белая ворона», «Самокат», «Бумба», «Молодая мама», «КомпасГид».

Издательство «Макушин Медиа» представит на ярмарке большое красочное издание «Городское путешествие. Томск», иллюстрированные гиды «Путешествие по Елани», «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе» и «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу», а также покетбук «Жизнь и удивительные путешествия Петра Макушина». Из художественной литературы можно будет приобрести комплект книг исторического романа «Погром».

«КУЧКОВО ПОЛЕ МУЗЕОН» познакомит томских читателей с научно-популярной литературой по истории, искусству и культуре. Свою издательскую продукцию на книжной ярмарке представит Томский областной краеведческий музей. Издательство «Северный паломник» привезет в Томск альбомы серии «Древнерусская живопись в музеях России», монографии и путеводители по древнерусским городам.

В этом году на фестиваль приедет много «новых» издательств, — отметила руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарёва. — Так, например, гости фестиваля познакомятся с «Издательством Ивана Лимбаха», которое в этом году отмечает свое 30-летие. В разные годы в этом издательстве выходили произведения забытых поэтов Серебряного века и представителей «второй культуры»: Михаила Безродного, Леонида Гиршовича, Тимура Кибирова, Льва Рубинштейна, Дмитрия Пригова».

Иллюстрированные книги и альбомы об искусстве представит ГМИИ им. А. С. Пушкина. Кроме того, в павильоне музея можно будет найти каталоги выставок и сувенирную продукцию.

Книги о деканах всех факультетов ТГУ с момента открытия университета в 1888 году представит издательство вуза. Здесь представлены сведения о деятельности 43 руководителей физико-математических факультетов университета: физического, механико-математического, радиофизического и физико-технического.

Кроме того, на фестивале состоятся презентации книг, встречи с писателями, открытые дискуссии о чтении и искусстве, о роли книг в жизни некнижных людей, об истории книг и книжного переплета. В них примут участие сотрудники Пушкинского музея, Томского государственного университета и эксперты из разных городов.

Подробная информация о фестивале на доступна на сайте, в телеграм-канале фестиваля, на странице «ВКонтакте», а также на страницах ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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