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В Алтайском крае появится музей под открытым небом

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В 2022 году в районе села Сентелек Чарышского района появится музей реконструкции под открытым небом «Древний Алтай». Автором проект стало Алтайское археологическое общество, сообщает пресс-служба Алтайтурцентра.

Всего в музее будет отражено четыре эпохи: каменный век, скифский период, время кочевников и этнографический период. Предполагается, что он станет пространством для погружения в культуру и быт древнего мира, изучения культуры древних народов и экспериментальной археологии.

— Алтайские стоянки древнего человека — великие памятники культуры, как Стоунхендж или пирамиды Гизы. И прежде всего мы хотим открыть силу этого места людям, которые живут в непосредственной близости от этого памятника культуры — в Чарышском, Краснощековском, Солонешенском районах, так как отношение всего мира к локальному наследию зависит от отношения живущих там людей, — говорится в описании проекта.

Создатели проекта отмечают, что в первую очередь музей рассчитан на школьников 12-14 лет. Планируется, что он сможет привить интерес к древней культуре Алтая.

«Дети узнают, что хотел выразить орнаментом древний художник, почему самые красивые вещи находят в захоронениях, как собрать юрту без гвоздей, как испечь лепешку на камне и какой путь прошло человечество от лепешки до кондитерского шедевра, от дырочек на пряслах до современного дизайна», — говорится в сообщении.

На реализацию проекта планируют направить более 7,7 млн рублей, в том числе 2,5 млн рублей грантовой поддержки из Президентского Фонда культурных инициатив.

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