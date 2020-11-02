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Томскую журналистку Светлану Сырову наградили знаком «Милосердие и благотворительность»

Награды и назначения, Томские новости, Сырова награда знак милосердие Томскую журналистку Светлану Сырову наградили знаком «Милосердие и благотворительность»

Редактор газеты «Область здоровья», журналист с 20-летним стажем Светлана Сырова, благодаря которой более 250 детей покинули стены детских госучреждений, награждена знаком «Милосердие и благотворительность». Соответствующее решение на прошедшем собрании приняли депутаты Законодательной Думы Томской области.

Как уточняют в региональном департаменте здравоохранения, в 2015 году Светлана Сырова инициировала проект «Наши дети», в рамках которого каждый месяц на страницах газеты «Область здоровья» публикуются истории малышей, оставшихся без попечения родителей.

Материалы дублируются автором в социальных сетях и на специализированных форумах приемных родителей. За несколько лет работы опубликовано более тысячи авторских материалов, рассказывающих о детях, оставшихся без попечения родителей, о трудном пути их встречи с потенциальными усыновителями и о дальнейшей жизни героев в приемных семьях.

Благодаря работе Светланы Сыровой собрана целевая аудитория и налажена сеть волонтеров, которые ведут собственные страницы и тематические группы. Проект помогает томским детям находить родителей по всей стране — от Сахалина до Калининграда. Более 90% детей, о которых были сделаны публикации, устраивается в приемные семьи.

В 2018 году проект «Наши дети» стал победителем Всероссийского конкурса «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры» в номинации «За социально-культурную значимость».

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