На здании одной из томских кофеен появились знаменитые «чертики» Виталия Ивлева

31 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Виталий Ивлев

В Томске на здании кафе «Территория кофе» (ул.Усова, 9б стр.7) появилось большое яркое граффити Виталия Ивлева с его знаменитыми «чертиками».

«Год назад я влюбился в девушку, которая много времени проводила в „Территории кофе“. Мы стали парой, и я познакомился со многими ребятами оттуда, в том числе и с руководителем заведения, проникся к ним большой симпатией. Так вышло, что некоторое время назад мне срочно нужно было потренировать свои граффити-навыки. Я договорился сделать это на заднем дворе „Территории кофе“. Но со временем необходимость рисовать то, для чего нужна была эта тренировка, отпала, и я решил сделать что-то более персональное и интересное для ставшего любимым заведения. Поскольку стенка располагается на заднем дворе, странно было бы рисовать что-то помпезное. Скорей было интересно сделать своеобразный сюрприз, пасхальное яйцо для случайно забредшего прохожего», — рассказывает художник.

В результате на стене появились давно полюбившиеся томичам персонажи.

«В русской культуре он (черт — прим.ред.) отличен от негативного образа дьявола на Западе. Скорей это озорник, который прячется в чулане. Так и получился этот тайный закуток, где происходит разное милое кофейное озорство. Можно сфотаться и унести часть его в свой инстаграм», — отмечает Виталий Ивлев.

Он также добавил, что в скором времени в заведении могут появиться соответствующие стикеры. И каждый посетитель кофейни сможет унести «чертиков» с собой.

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