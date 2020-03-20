В Томской области нет новых подтвержденных диагнозов COVID-19

Томский Обзор / Фото: 20 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области Иван Деев сообщил об этом журналистам на ежедневном брифинге.

Как говорится в сообщении обладминистрации, на вечер 19 марта в инфекционном отделении больницы № 3 Томска лечение проходят 10 человек: один пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса, ПЦР-тесты остальных показали отрицательный результат. Еще один пациент с предварительным диагнозом ОРВИ сейчас проходит лечение в инфекционном отделении Северской больницы. У него также взяты анализы на коронавирус, результаты будут известны сегодня.



«У всех заболевших состояние удовлетворительное», — отметил Иван Деев.



Еще 121 человек в Томской области находится на самоизоляции. Это те, кто приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и члены их семей. Контроль за соблюдением карантина за ними осуществляют сотрудники Роспотребнадзора.



«Они уполномочены привлекать к ответственности тех, кто нарушает условия соблюдения 14-дневного карантина», — сообщил замгубернатора.



Как подчеркнул Деев, в Томской области достаточно оборудования для лечения тяжелой формы респираторного инфекционного заболевания. Также региону выделена дополнительная субсидия в размере около 8 млн рублей на приобретение еще семи аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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