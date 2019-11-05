Опрос томичей: как ваша семья попала в Сибирь, советское детство, история повседневности или «Как я был студентом»?

5 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ТОКМ

Как ваша семья попала в Сибирь, советское детство, история повседневности, родной улицы или «Как я был студентом»?

Выясняем самые интересные для вас темы.

Перед стартом конкурса локальной и семейной истории «ИсториЯ» Центр прикладной истории «Со-Действие» ТОКМ и Макушин Медиа Лаб проводят опрос жителей Томска и Томской области. В анкете всего 8 вопросов, вам понадобится лишь поставить «галочку» напротив нужного пункта.

Ваше мнение очень важно для подготовки тематической и образовательной программы конкурса. По всем вопросам можно обратиться к куратору проекта, Назаренко Татьяне Юрьевне по почте markele@mail.ru или телефону 8-913-885-7048.

Напомним, I Региональный краеведческий конкурс в области локальной и семейной истории «ИсториЯ» от Центра прикладной истории «Со-действие» ТОКМ им. М.Б. Шатилова и проекта «Сибиряки вольные и невольные» прошел в Томске в 2019 году. В нем приняли участие 59 жителей региона, подготовившие 51 краеведческую работу.

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