Доверительное общение и «Нефтивити». «Томскнефть» приняла участие в «Днях карьеры» в ТПУ

28 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Томскнефть»

Образовательный подход «Школа — вуз — предприятие» уже давно действует в «Томскнефти». Он вовлекает школьников и студентов, планирующих связать свою карьеру с нефтяной отраслью, помогает в обучении начинающих специалистов и способствует развитию молодых сотрудников компании.

В рамках этой программы представители «Томскнефти» традиционно приняли участие в «Днях карьеры» в Томском политехе. Здесь они напрямую пообщались с потенциальными работниками, ответили на их вопросы о профессии и пригласили на практику в компании. О том, как проходили эти встречи, рассказываем в нашем материале.

Дни карьеры-2024

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам «Томскнефть» Сергей Прокопенко на встрече со школьниками Фото: «Томскнефть»

«Дни карьеры» в ТПУ традиционно привлекают большое количество студентов, заинтересованных в трудоустройстве или поиске места для прохождения практики. Выбрать есть из чего — на вузовской площадке представлены десятки работодателей со всей страны, заинтересованных в поиске молодых и перспективных кадров.

В этом году делегация «Томскнефти» провела на ней две встречи со студентами направления «Прикладная геология, нефтегазовое дело» Томского политехнического техникума и «Прикладная геология, нефтегазовое дело, химическая технология» Томского политехнического университета.

О кадровой политике компании студентам рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам «Томскнефти» Сергей Прокопенко.

— Самый большой спрос на кадры сегодня — в промышленности и на производстве. За год прирост вакансий в этих сферах вырос почти в два раза. Это показатель уверенного развития. Поэтому выбрать профессию инженера или мастера сейчас — значит обеспечить стабильное будущее, — отметил Сергей Прокопенко.

На встрече студентам рассказали о повседневной деятельности «Томскнефти», реализуемых в компании системах поддержки и стимулирования персонала, а также условиях работы.

— На практиках вас всему научат, обязательно обо всём расскажут. Главное — заранее готовьте вопросы о том, что вас больше всего интересует и не стесняйтесь их задавать, — обратился к студентам геолог отдела интенсификации добычи «Томскнефти» Владимир Емельянов.

Участники «Дней карьеры» выясняют, что ждет нефтяников в «Томскнефти» Фото: «Томскнефть»

Особый ажиотаж вызвали вопросы прохождения практики на предприятиях компании, дальнейшего трудоустройства и преференциях, которые предоставляются молодым специалистам.

— До этого с компанией «Томскнефть» я уже имела дело на практике в Хакасии — они приезжали к нам на защиту. А сюда я пришла, чтобы узнать непосредственно про практику и будущее трудоустройство, — рассказала студентка Томского политеха Элина Мишукова.

Представители компании охотно отвечали на вопросы участников «Дней карьеры», делились буклетами со всей необходимой информацией о прохождении практики, контактам и, конечно же, сувенирной продукцией с символикой «Томскнефти».

Победить в «Нефтивити»

Для своих будущих коллег молодые специалисты «Томскнефти» провели на Днях карьеры в ТПУ несколько сеансов игры с профессиональным уклоном — «Нефтивити». Её разработали молодые специалисты компании. Игра использует популярную механику «Элиаса» или «Скажи иначе», но заточена на нефтяную тематику.

Игра в «Нефтивити»: геймификация позволяет активно вовлекать студентов Фото: «Томскнефть»

— Благодаря такому формату, молодые люди знакомятся со специализированными терминами, понимают, как их можно объяснить простыми словами, несмотря на то, что они могут быть достаточно сложными. Также мы наблюдаем за тем, как у нас проводится адаптация в плане полученных знаний в университете и тем, как студенты могут их преподнести, — рассказала Алёна Быкова, молодой специалист «Томскнефти».

Сбор «урожая»

Студенты уточняют детали работы и практики в компании Фото: «Томскнефть»

Результаты проведенных во время Дней карьеры встреч не заставили себя долго ждать. Площадка в вузе еще работала, а в отдел кадров «Томскнефти» уже начали поступать резюме для прохождения практики или трудоустройства в компании. Их поток не иссяк и после завершения карьерного форума.

— Это очень важно — привлекать молодых специалистов на работу в «нефтянку», которая является одним из двигателей экономики страны. Поэтому мы ведём такую работу на регулярной основе — встречаемся со студентами ТПУ, политехнического техникума, и конечно, с учащимися «Томскнефть» — классов в Стрежевом, — подчеркнул Сергей Прокопенко.

Система «Школа-вуз-предприятие» является базовым элементом образовательной политики «Томскнефти». Формируя будущие кадры, компания поддерживает работу двух профильных классов в Стрежевом. В результате, замотивированные школьники становятся не менее замотивированными студентами: «Томскнефть» заключает договоры на контрактную подготовку специалистов, организует практики, знакомит с компанией. А затем выпускники, попавшие в ее орбиту, становятся молодыми специалистами и включаются в программу адаптации и наставничества, получают материальную и социальную помощь, продолжают обучение и конечно же, развивают свой лидерский и карьерный потенциал.

Фото: пресс-служба «Томскнефть»

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