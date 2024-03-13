Гибкое реагирование. Губернатор Томской области и лидеры студенческого движения обсудили реализацию нацпроекта «Кадры»

13 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В понедельник, 11 марта, в Кадровом центре работа России губернатор Томской области Владимир Мазур вместе с томскими студентами приняли участие в совещании «Кадры: время возможностей», приуроченном к старту Фестиваля профессий.

В мероприятии под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой приняли участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернаторы Сверловской, Липецкой и Томской областей, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и другие.

Главное — кадры

Фото: Серафима Кузина

Открывая совещание Татьяна Голикова уточнила, что его основной целью является обсуждение ключевых для рынка труда вопросов, которые впоследствии лягут в основу нового формирующегося национального проекта «Кадры», который будет запущен 1 января 2025 года.

— Мы формируем проект вместе с нашими коллегами из профсоюзов, работодателями, регионами и образовательными учреждениями, — отметила Татьяна Голикова. — Организация нашей работы заключается в том, чтобы закрыть дефицит кадров на рынке труда. Такие возможности у нас есть, поскольку контингент обучающихся будет расти. У нас есть возможности переподготовки кадров, которые мы успешно реализовали на протяжении последних четырех лет и на этом опыте вырабатывали необходимые направления, корректировки мер поддержки, чтобы своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда. Прогноз, который мы должны сформировать, будет плотно связан с тем, как будут сформированы контрольные цифры приёма как в средне-специальных, так и в высших учебных заведениях. Целевой приём также будет ориентирован на этот прогноз и очень важно, чтобы и работодатели и профсоюзы приняли здесь самое активное участие. Они знают проблемные зоны, которые на рынке труда сегодня есть. Это же относится и к нашим регионам, мы видим, как открываются новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые также нуждаются в кадрах.

Фото: Серафима Кузина

Участников совещания заинтересовал томский опыт. Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил уникальность региона с его мощным научным потенциалом.

— Нашим приоритетом была и остается работа в системах самоопределения детей и молодежи, что, безусловно, способствует повышению качества трудовых ресурсов Томской области и её экономическому росту. Мы формируем единую систему профессиональной ориентации учащихся с учетом запросов рынка труда, развития новых технологических секторов экономики, внедрения интерактивных форматов и технологий. Самостоятельный, ответственный и профессиональный выбор сегодня молодых людей — центральное звено подготовки кадров для новой экономики. Осознанный выбор профессии, который мы помогаем сделать, существенно увеличивает производительность труда и уменьшает текучесть кадров, — подчеркнул Владимир Мазур.

Он отметил, что сегодня в Томской области успешно реализуются федеральные проекты «Профессионалитет» и «Билет в будущее», а также региональный проект «Первая профессия», который стартовал для 500 школьников в феврале.

Фото: Серафима Кузина

— Одновременно мы формируем региональную систему сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. Она обеспечивает оптимальное использование ресурсов региона на основе межведомственного взаимодействия, — подчеркнул Владимир Мазур. — Драйвером развития системы профориентации в регионе становится разработка собственных практик и проектов региональной службы занятости — кадровые центры «Работы России» превращаются в своего рода лаборатории по созданию уникальных практик карьеропостроения. Мы становимся площадкой по апробации новых подходов в профориентации, трансформируем обычные практики в опережающие проекты. Так, в нашем регионе создана уникальная разработка ТГУ — «Роснавык». В Томске на базе Кадрового центра «Работа России» впервые в стране появилось межвузовское молодежное сообщество, которое работает как единая коммуникационная площадка. Будучи кузницей кадров всероссийского значения, мы продолжаем подготовку специалистов самого высокого класса в масштабах всей страны.

Во время совещания с докладом о кадровой потребности до 2030 года и мерах подготовки соискателей выступил министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков. По его словам, до конца десятилетия в экономике РФ будет на 2,4 млн рабочих мест больше по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что больше всего недостаток рабочей силы будет ощущаться в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, ИТ, научной и исследовательской деятельности, здравоохранении и социальном обслуживании. Кроме того, по словам, Котякова, к 2028 году необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.

В свою очередь председатель правления «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселёв подчеркнул, что движение студотрядов станет общественной опорой для успешной реализации новых нацпроектов.

В рамках совещания глава Свердловской области Евгений Куйвашев представил лучшие региональные практики в сфере реализации программы «Профессионалитет». По его словам, в регионе действует восемь кластеров, объединяющих 57 учреждений СПО и 91 организацию реального сектора экономики. В них проходят подготовку более 7 тыс. человек.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов во время совещания открыл центр молодежной занятости на базе обновленного кадрового центра «Работа России».

Ректор ТГУ с выпускницей образовательной программы, которая стала дата-аналитиком Фото: Серафима Кузина

К совещанию подключился и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский. Он рассказал о том, как вуз в качестве одного из трех операторов участвует в реализации проекта «Содействие занятости». По его словам, с 2021 года ТГУ вместе с подведомственной Минобрнауки сетью университетов обучили более 218 тыс. человек по 2 тыс. программ в 34 тематических направлениях. В итоге 183 тыс. человек, участвовавших в проекте, трудоустроены.

— Наиболее востребованные — это информационные технологии, энергетика, медицина и здоровье, социальная сфера, — подчеркнул Эдуард Галажинский. — Чтобы программы были гибкими, сеть из 150 университетов, участвующих в проекте, работают над созданием современных инструментов. Одни из них является платформа «Роснавык». В ней мы в режиме реального времени анализируем структуру вакансий по региона и отраслям и вместе с коллегами учимся оперативно «пересобирать» программы под текущие задачи. Под это разработаны определенные дидактические средства, современные образовательные технологические инструменты. Мы, как сеть, эту задачу держим по перезагрузке подходов и форматов работы вузов под потребности рынка труда.

Фото: Серафима Кузина

В свою очередь Татьяна Голикова также отметила мощную, современно развивающуюся образовательную инфраструктуру Томской области:

— Очень важно включить в новый проект «Кадры» все аспекты подготовки и создания механизмов гибкого реагирования на ситуацию на рынке труда, учитывая вызовы, которые перед нами сегодня стоят. Сегодня все работодатели и регионы страны вовлечены в работу по подготовке прогноза трудовых ресурсов на ближайшую перспективу. Важно, чтобы и отрасли, и регионы пересмотрели свои подходы к формированию кадровой потребности на ближайшие шесть лет. У нас есть 10-летний запас прочности, чтобы успеть перестроиться. Мы идем на повышающемся демографическом тренде, который сложился в предыдущие годы и будем получать увеличенный выпуск молодых людей в ближайшей перспективе на рынок труда. А это значит, необходимо дать правильную профессиональную ориентацию, не допустить структурной безработицы, которая сложилась на рынке труда и обеспечить именно то профессиональное соответствие, которое нам необходимо.

После окончания совещания губернатор обратился к собравшимся в зале студентам. Он призвал их оставаться в Томской области, работать над развитием региона, «оставив своим имена в истории». Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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