Томская «Лампочка». Как завод пережил 90-е и не выжил в 2010-х

25 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В 1990-е, после развала Советского Союза, томская «Лампочка» оказалась в совершенно новых условиях работы.

Одна из главных проблем — недостаток оборотных средств. Закупка сырья, оборудования, выплата пары десятков разнообразных налогов и заработной платы — сводить концы с концами на предприятии было непросто. Периодически проходили сокращения, менялись планы, шел поиск возможностей для развития.

На заводе с 1958-го года была своя многотиражка — сначала «Лампочка Ильича», а в 90-х — просто «Лампочка». О чем писала заводская газета в 1995 году? О снижении реальных доходов населения, о том, почему не хватает 2-миллиардной прибыли предприятия и сколько уходит на налоги, а также о том, что компьютер теперь — незаменимый помощник человека, а на заводе идет «планомерное внедрение автоматических систем управления». Фото: Первый музей славянской мифологии

Но завод сумел переориентироваться. Тогда же, в начале нулевых, он вошел в созданный в 2002 году Международный светотехнический холдинг «В.А.В.С.». Холдинг контролировал две трети российского рынка электроламповой продукции, который оценивается в 2004 году в $300 млн. Один за одним, В.А.В.С. скупал заводы по стране. Томское предприятие стало одной из опорных точек холдинга за Уралом.

Текст подготовлен в рамках проекта гастрохолла «Лампочка», Первого музея славянской мифологии, художника Ивана Кравченко и «Томского Обзора» по сохранению истории завода.

В 2005 году ТЭЛЗ произвел рекордные 133 млн. электроламп. В мае 2007-го на пресс-конференции в Томске было объявлено о том, что в пилотную программу технического перевооружения в рамках холдинга, в ТЭЛЗ будет вложено три миллиарда инвестиций.

«Утвержденная акционерами и получившая поддержку администрации Томской области стратегия развития ТЭЛЗ, — подчеркнул тогда Президент холдинга „В.А.В.С.“ Виктор Столповских, — включает в себя комплексное обновление производства, в результате которого в центре города на территории завода будет высвобождено 5 га земли. Земельный участок будет использоваться для реализации крупного девелоперского проекта». А генеральный директор ОАО «ТЭЛЗ» Владислав Голубев отметил: «Новой командой менеджеров, пришедших на завод два месяца назад, в короткие сроки была сформирована и утверждена управляющей компанией „В.А.В.С.“ стратегия развития предприятия на пять лет».

Но пятилетке не суждено было реализоваться. Еще до финансового кризиса 2008 года холдинг попал в неприятности. В 2005 году «В.А.В.С.», как сообщало агентство «Интерфакс-Сибирь», привлек семилетний кредит Сбербанка на $150 млн на развитие холдинга, в частности, на приобретение ОАО «Лисма», ОАО «Уфимский электроламповый завод — Свет», а также на погашение долгов предприятия, налоговые выплаты и другие цели. При этом ТЭЛЗ, как и другие предприятия холдинга, выступил поручителем по этому договору и нес солидарную ответственность перед Сбербанком. Так предприятие, не имевшее проблем, стало заложником надвигающегося банкротства всего холдинга. После того как Сбербанк РФ предъявил компаниям холдинга «В.А.В.С.» претензии на общую сумму 4,5 млрд руб., в мае 2008 года на ТЭЛЗ была введена процедура наблюдения.

Уже в декабре 2008 года «Интерфакс-Сибирь» сообщал: «Томский электроламповый завод в условиях финансового кризиса не успевает вовремя рассчитываться с поставщиками электроэнергии, газа и воды». В марте 2009 менеджмент предприятия опасался попыток рейдерского захвата предприятия и надеялся на то, что основной кредитор — Сбербанк — примет компромиссное решение и позволит томскому заводу выйти из процедуры банкротства.

В апреле кредиторы решили ходатайствовать о введении на предприятии конкурсного производства. Позже Сбербанк пошел навстречу предприятию и в 2009 году арбитраж ввел внешнее управление на Томском электроламповом заводе. Кредиторы Томского электролампового завода утвердили вывод активов компании в новое АО.

На «Лампочке» воспряли духом. Уже до конца года там планировали выпустить первую партию компакт-люминесцентных ламп, а в 2010-м выйти на миллионы штук, потратив на перевооружение предприятия 10 млн. рублей. Теперь Томский электроламповый относился к группе компаний «Свет XXI века» и в 2010 году создал компанию «РУСLED», основным направлением работы которой стали организация и развитие производства светодиодных ламп. Планировалось, что по цене лампочки будут соответствовать китайским аналогам, но превосходить их по качеству. В конце 2009 года завод даже изготовил для города 18 тысяч светодиодных ламп для организации праздничного новогоднего освещения. Создать в Томске один из трех базовых центров внедрения светодиодов заявляло и одном из предприятий госкорпорации «Ростехнологии».

Строящиеся корпуса завода в разные годы Фото: из архива ТЭЛЗ





Но в 2011 предприятие снова оказалось перед угрозой закрытия, за долги лишившись большей части своего имущества и производственных площадей. На прошедших в июне 2011 года торгах большую часть имущественного комплекса ТЭЛЗа купило ЗАО «Республиканская топливно-энергетическая компания», учредителем которого являлись оффшорные структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Производством электроламп на оставшихся мощностях ТЭЛЗа занялось ЗАО «Свет XXI века». В феврале 2012 г. Арбитражный суд Томской области завершил конкурсное производство в отношении ОАО «Томский электроламповый завод» (ТЭЛЗ), юрлицо было ликвидировано.

Все станки в 2012 году перенесли в корпус на улице Усова, который еще принадлежал заводу. Здесь без остановки производства сделали ремонт, провели модернизацию, продолжили выпуск светодиодных ламп и попытки реорганизовать работу так, чтобы избежать закрытия. В 2014-м году над предприятием снова нависла угроза банкротства. В 2016 году директор Владимир Голубев в интервью «Томскому Обзору» говорил:

— Когда имущественный комплекс предприятия по процедуре банкротства был продан лицам, не заинтересованным в развитии производства, выбор был прост: либо смириться с ситуацией и распродать остатки активов, либо выкарабкаться и получить шанс для дальнейшего развития. Мы выкарабкались. Жаль, что бывшие корпуса электролампового завода, которые сейчас принадлежат московской компании, простаивают без дела. Организовать бы там чистое высокотехнологичное производство или новый технопарк: ведь инфраструктура вся здесь есть, университеты — через дорогу.

В ноябре 2020 года Владиславу Голубеву было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов предприятия, он был объявлен в розыск. В 2022 году и «Руслед», и «Томский завод светотехники» были признаны банкротами. К 2023 году Томский электроламповый завод окончательно прекратил свое существование.

А в январе 2023 года стало известно, что в бывшем здании электролампового завода по пр. Кирова, 5 стр 12 откроется общественное пространство площадью 2,5 тысячи кв. метров. Концепция подразумевала создание гастропространства с несколькими десятками разнообразных кухонь, а также запуск офисного центра и дальнейшее развитие общественной инфраструктуры. В феврале 2024 года проект заработал — у бывшего заводского здания началась новая жизнь.

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По материалам «Интерфакс-Сибирь», «Томского Обзора»

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