Лаборатория предпринимательства. От частной практики к центру передовой косметологии с помощью субсидии

14 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Начать свой бизнес — дело сложное и рискованное.

Но в кадровом центре «Работа России» готовы помочь «стартануть» начинающим предпринимателям: научить составлять бизнес-план и выдать субсидию в 100 тыс. рублей. За годы существования этой меры поддержки ею воспользовались десятки начинающих предпринимателей.

В серии наших материалов рассказываем об опыте наиболее успешных проектов. В этом выпуске — история Екатерины Орловой, открывшей центр передовой косметологии.

Центр передовой косметологии Orlova

Фото: Серафима Кузина

С косметологией Екатерину Орлову свело случайно совпадение обстоятельств. Когда девушка работала в дистрибуторской организации, коллега пригласила ее в качестве модели на презентацию новой линейки косметики. Несмотря на занятость, Екатерина нашла для этого время и оказалась приятно удивлена увиденным:

— Сначала одна модель легла на кушетку, над ней там поколдовали — масочки, пилинги. Она встала счастливая. Потом вторая… Тут я легла и думаю: «Масочки, пилинг — это же так легко! Я что ли так не смогу?! Они все такие красивые и клиенты благодарные. Я тоже так хочу». Что-то у меня щёлкнуло, — вспоминает Екатерина. — Я стала узнавать, как и где поучиться на косметолога. Но оказалось, что для этого нужно медицинское образование, а я тогда только диплом психолога имела… Пришлось отправиться в медколлеж, потому что эта мечта — стать косметологом — прочно засела у меня в голове.

Екатерина Орлова Фото: Серафима Кузина

После поступления в Томский медицинский колледж жизнь Орловой изменилась — времени ни на что не хватало. Поэтому Екатерина оставила свою основную работу и погрузилась в изучение анатомии, фармакологии и латыни. Параллельно освоила профессию мастера по маникюру, депиляции и наращиванию ресниц. Это позволило ей начать зарабатывать в бьюти-сфере.

— Все эти годы, пока училась в колледже, в голове держала свою мечту. И когда наконец-то у меня появился диплом, я пошла работать сразу по своей специальности. Сначала в том же салоне, где делала маникюр, педикюр, ресницы, а потом ушла в 2022 году в свою студию на Иркутском, — рассказывает наша собеседница.

Фото: Серафима Кузина

Дела шли в гору, Екатерине хотелось развивать свою частную практику. Изучая информацию в интернете о том, как правильно оформить свой бизнес, предпринимательница наткнулась на томский Центр занятости:

— Я туда пришла и мне сразу начали рассказывать о программе, пригласили на семинар о том, какую выбрать форму налогообложения, — вспоминает Екатерина. — Там я поняла, что раньше у меня не было особого понимания, как строить бизнес и с чего начинать, а в центре мне в голове все по полочкам разложили. Теперь я знаю, как правильно платить налоги, как составлять отчетность и планировать работу, — вспоминает Екатерина.

Фото: Серафима Кузина

— Во время обучения преподаватель обучающего курса «Бизнес-старт» отмечал Екатерину, её высокую мотивацию: она всегда сидела на первой парте, выполняла все задания, ответственно подходила к учебе, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Екатерина продолжает активно сотрудничать с Кадровым центром, всегда с радостью откликается на наши приглашения, принимает участие, как спикер на площадке женского клуба «PrоДвиЖЕНие». Мы рады, когда наши соискатели откликаются и помогают в нашей работе.

Полученные знания помогли Екатерине успешно защитить свой бизнес-проект и получить поддержку в 100 тысяч рублей в Кадровом центре. На эти деньги томичка приобрела аппарат для ультразвуковой чистки и ноутбук для работы, необходимость которого пришлось доказать членам комиссии на защите.

— Поначалу я вела бумажную картотеку клиентов. Это, конечно, было тяжело — приходилось каждый раз искать нужную бумажку, — объясняет Екатерина. — У меня многие коллеги уже использовали компьютеры, ноутбуки в своей работе, а я все еще зарывалась в бумажных карточках. При составлении бизнес-плана решила, что в первую очередь, мне нужно разобраться с этим, плюс я понимала, что дальше у меня появятся отчеты, таблицы, которые я уже не могу вести просто в блокноте. Конечно, на защите мне пришлось доказать, зачем косметологу нужен ноутбук, но я привела аргументы, и по сей день он помогает мне в работе.

В центре можно купить сопутствующие товары — средства для ухода и ароматические свечи Фото: Серафима Кузина

В июне прошлого года «студия» передовой косметологии превратилась в «центр» и переехала в более просторное и уютное помещение. Сейчас в списке услуг большой выбор — от консультаций и эпиляции до пилинга и коррекции. Помогают Екатерине в ее работе врач-лазеротерапии и косметолог-эстетист, а также два массажиста, которые работают в рамках субаренды.

Массажный кабинет Фото: Серафима Кузина

В планах у предпринимательницы открыть еще несколько кабинетов по всему городу и приобрести собственное пространство. Помимо работы в центре, в прошлом году Екатерина поступила на 1 курс СибГМУ, чтобы повысить уровень своей компетенции и еще больше людей «делать счастливыми» с помощью косметологии.

— Всегда страшно начинать что-то новое. Думаете, мне было не страшно открывать свое дело, нанимать людей, брать на себя ответственность?! Но, мне кажется, надо идти туда, где твой страх. Если человек любит учиться, если он горит своим делом, его затянет. Надо развиваться, чтобы твой бизнес шел в гору и дальше, а не затормозил на полпути.

Фото: Серафима Кузина

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