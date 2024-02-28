Лаборатория предпринимательства. Как получить субсидию и открыть детскую развивающую студию

28 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Начинать собственное дело — ответственное, сложное и порой довольно рискованное занятие.

Но в кадровом центре «Работа России» готовы помочь «стартануть» начинающим предпринимателям: научить составлять бизнес-план и выдать поддерживающие 100 тыс. рублей. За годы существования этой меры поддержки ею воспользовались десятки начинающих предпринимателей.

В серии наших материалов рассказываем об опыте наиболее успешных проектов. В этом выпуске — история томички Ирины Осиповой, которая умеет и любит работать с детьми.

Студия развития интеллекта «УМНИЧКИ»

Студия ждет своих подопечных Фото: Серафима Кузина

Ирина Осипова — основатель и единственный работник студии развития интеллекта «Умнички» — воспользовалась услугой кадрового центра «Работа России» «по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан» осенью прошлого года. Результатом стало открытие собственного дела, в основу которого положена работа с детьми.

— По первому образованию я документовед: 11 лет проработала секретарем. Потом устроилась в детский сад воспитателем, чтобы получить место для своего ребенка. Прошла курсы профессиональной переподготовки, — рассказала Ирина Осипова. Когда я зарегистрировалась в кадровом центре «Работа России» как безработная, спросила, можно ли пройти переобучение, курсы повышения квалификации, мне ответили, что можно сделать это бесплатно. Я выбрала коррекционно-развивающие технологии в работе педагога дошкольного образования, чтобы работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Теперь применяю полученный опыт.

После детского сада Ирину пригласили в другое образовательное учреждение для дошколят. Со временем она стала в нем управляющей. Поработав в найме, Осипова дозрела до открытия собственного дела. После обращения в Кадровый центр за содействием, она прошла обучение по составлению бизнес-плана и получению финансовой поддержки.

— Работать с Кадровым центром было очень комфортно, девчонки — молодцы. Все рассказывают, напоминают, помогают. В итоге я составила свой проект, защитила его и получила сто тысяч рублей. На них купила часть необходимого для будущего центра оборудования — ноутбук, принтер и «умную» колонку, — отметила Ирина Осипова.

Свою студию предпринимательница открыла в одном из спальных районов Томска, на улице Герасименко. Здесь проходят занятия у дошкольников разных возрастных групп, подготовка к школе, занятия по скорочтению, рисованию и каллиграфии для учеников «началки».

Фото: Серафима Кузина

— Мой центр отличает то, что здесь есть занятия для детей с ОВЗ, художественная студия. Занятия проходят в малочисленных группах — до 6 человек — где внимание уделяется каждому ребенку, — отметила Ирина Осипова. — В дальнейшем я хочу получить статус социального предпринимателя и получить субсидию в 500 тыс. рублей. На эти деньги планирую приобрести оборудование для физической подготовки. Его я уже присмотрела.

По словам Ирины, несмотря на обилие разного рода учреждений для дошколят, спрос на подобные услуги в этом районе остается колоссальным.

— Ирина была одна из лучшей в группе, которая училась на курсе «Бизнес-старт». Она достаточно быстро написала свой бизнес-план и начала помогать другим обучающимся. После открытия бизнеса Ирина продолжала получать экспертное сопровождение, принимая участие в наших мероприятиях, которые помогали развивать ей свой бизнес, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

Фото: Серафима Кузина

— На обучении нам рассказывали, как себя вести, в частности, объясняли, что не нужно бояться повышать ценник. У меня долго был самый маленький прайс в нашей сфере. Но с нового года я подняла цену на 400 рублей во всех группах — и никто от меня не ушел! Среди клиентов моего центра есть одна мамочка-фотограф. Она тоже подала заявку на субсидию, я помогла ей написать бизнес-план и недавно она поделилась радостной новостью — ей дали 350 тыс. рублей на развитие собственного дела. Я всем рекомендую пробовать свои силы и участвовать в программе Кадрового центра! — считает Ирина Осипова.

Фото: Серафима Кузина

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