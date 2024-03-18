Лаборатория предпринимательства. Как кадровый центр помог управленцу открыть свой центр косметологии

18 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Решиться и начать собственное дело — сложно. Но в кадровом центре «Работа России» готовы помочь «стартануть» начинающим предпринимателям: научить составлять бизнес-план и выдать поддерживающие 100 тыс. рублей.

В серии наших материалов рассказываем истории наиболее успешных проектов. В новом выпуске — история Екатерины Горустович, запустившей студию косметологии.

Студия косметологии Екатерины Горустович

Фото: Серафима Кузина

Косметологом Екатерина Горустович начала работать с 2015 года. А четыре года назад решила открыть своё дело.

— У меня высшее управленческое образование. Первоначально я работала в центре косметологии управляющей, но захотела быть косметологом и прошла переквалификацию. Мне нравится помогать людям, делать их красивыми, уверенными в себе. Узнавать новое было интересно, поэтому и переучиваться было легко, — вспоминает Екатерина Горустович.

Фото: Серафима Кузина

После обучения будущая предпринимательница поработала в небольшой студии, потом устроилась в клинику побольше. Потом был декрет, после которого Екатерина продолжила свой путь в бьюти-индустрии. На этот раз она устроилась в большую клинику, но уровень зарплаты оставлял желать лучшего. Клиентов почти не было, официально Екатерину не трудоустраивали.

— Так я пошла в кадровый центр «Работа России» — сказала, что мне нужна работа. Найти ничего подходящего мне не смогли. Тогда мне предложили пройти профтестирование на выявление предпринимательского потенциала. И я решила воспользоваться своими знаниями и защитить бизнес-план, — рассказала Екатерина Горустович. — Работать над бизнес-планом было несложно — в центре все помогали.

Успешно защитив проект, Екатерина получила стартовые 100 тыс. рублей. Деньги она направила на аренду помещения, кушетку, холодильник и аппараты для микротоковой терапии.

Фото: Серафима Кузина

— Поначалу было непросто. Основная задача — найти клиентов, это тоже требует вложений сил и денег. К счастью, сейчас услуги косметологов очень востребованы. Не следить за собой немодно, — поясняет Екатерина Горустович.

Сейчас центр переехал в новое помещение. Здесь клиенты могут сделать чистку лица, пилинги, массажи лица, мезотерапию, а еще брови и ресницы. В планах Екатерины продолжать расширение своего бизнеса.

Фото: Серафима Кузина

— Я постоянно обучаюсь. В этом месяце уже была на нескольких семинарах. Также состою в комиссии по аккредитации в колледже косметологов, — отметила Екатерина Горустович. — За все время ни разу не пожалела о выборе. Пожалела только, что сразу не пошла на эту специализацию.

— Бьюти-сфера востребована среди соискателей. Но косметология встречается не так часто. Екатерина открыла свой кабинет в 2019 году и выросла до салона, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Сначала мы давали людям деньги на развитие бизнеса. Потом мы поняли, что предпринимателям не хватало сопровождения на развитие. Тогда появилась идея создать сервис Лаборатория предпринимательства, и организовать на его базе бизнес-сообщество, экспертное сопровождение, бизнес-акселераторы и полезный нетворкинг, когда бизнесмены знакомятся друг с другом и начинают совместную деятельность.

Комментарий представителей Центра

Рассказывают что-то про конкретный бизнес или про саму услугу: сколько человек приняли участие, как получить её, сколько раз в год её выдают. Возможно этот блок оставить идентичным для всех материалов, сверстав в какую-то врезку. А может быть делать разными. А может быть — смотреть по ситуации.

Фото: Серафима Кузина

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