Как в томском костеле появился орган из Германии

19 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Трудно представить себе католическую службу без духового органа. Он завораживает, и, кажется, что звучит в стенах церкви совсем по-другому.

Сегодня на службах в томском костеле играет старинный немецкий орган с богатой историей. Как и когда он появился в Томске — в нашем материале.

Накануне Рождества, в нашем спецпроекте рассказываем историю первого католического храма в Томске и в Западной Сибири, отметившего в 2023 году свое 190-летие.

Первый орган в томском костеле появился еще в 1862-м благодаря канонику отцу Иосифу Энгельгардту. Второй, более мощный, — в 1902 г. Сейчас в храме на богослужениях и концертах играет уже третий орган — духовой инструмент компании Romanus Seifert & Sohn, приехавший в Томск из немецкого города Кевелар:

— Его нам подарили в 90-е годы прошлого века. Тогда наш настоятель храма, Антон Ксель, он сам немец по национальности, связался с католической общиной в Кельне и они решили этот орган передать нам. Да не просто передать, а даже привести — они потратили свой отпуск, чтобы приехать в Томск и установить инструмент, — рассказывает фандрайзер Томской католической общины Алина Багинская. — Года выпуска на органе нет, но я знаю, что он довольно старый. Недавно орган ломался — во время службы перестал работать. Мы, конечно, его отремонтировали, сейчас уже все в порядке.

Фандрайзер Томской католической общины Алина Багинская Фото: Серафима Кузина

Органное дело Зайфертов ведет свое начало еще с XIX века. С момента открытия филиала в Кевеларе в 1906 году, компания построила более 1000 органов. Роман Зайферт, руководитель Romanus Seifert & Sohn GmbH & Co, потомок основателя компании, рассказал «Томскому Обзору», что малые органы такого типа производились с 1950-х. Заказчиком выступила Кёльнская архиепископия — благодаря таким моделям можно было в короткие сроки обеспечить церковные службы музыкальным сопровождением там, где большие органы еще не были построены или восстановлены. Томский, вероятнее всего, собрали в 1970-х.

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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