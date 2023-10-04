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Где в Воскресенской церкви находится «гнездо»

В Воскресенской церкви есть не только старинные артефакты и дореволюционные иконы, но и очень необычные места, куда удается попасть далеко не всем желающим.

Сегодня рассказываем о том, что называют «гнездом» в храме и куда ведет скрытый ход.

Ход прямо внутри одно из стен храм
Фото: Серафима Кузина

Впечатляющий ход, скрытый от посторонних глаз, расположен прямо в одной из стен храма. Эта небольшая, узкая, полметра в ширину, лестница. Сначала она приводит нас в «гнездо» — именно так называется небольшое помещение, где оборудован класс для звонарей.

Класс для звонарей называется «гнездом»
Фото: Серафима Кузина

Далее ход отправляется на колокольню Воскресенской церкви, откуда виден весь город.

Вид на Томск с колокольни Воскресенской церкви
Фото: Серафима Кузина

Сейчас на колокольне находится девять колоколов, отлитых в Каменск-Уральском и установленных в 2013 году. Вес самого большого колокола — 1200 кг, а самого маленького — всего 8 кг.

Фото: Серафима Кузина

Еще больше интересных деталей из жизни Воскресенкой церкви найдете по ссылке в нашем спецпроекте.

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