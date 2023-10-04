Где в Воскресенской церкви находится «гнездо»
В Воскресенской церкви есть не только старинные артефакты и дореволюционные иконы, но и очень необычные места, куда удается попасть далеко не всем желающим.
Сегодня рассказываем о том, что называют «гнездом» в храме и куда ведет скрытый ход.
Впечатляющий ход, скрытый от посторонних глаз, расположен прямо в одной из стен храма. Эта небольшая, узкая, полметра в ширину, лестница. Сначала она приводит нас в «гнездо» — именно так называется небольшое помещение, где оборудован класс для звонарей.
Далее ход отправляется на колокольню Воскресенской церкви, откуда виден весь город.
Сейчас на колокольне находится девять колоколов, отлитых в Каменск-Уральском и установленных в 2013 году. Вес самого большого колокола — 1200 кг, а самого маленького — всего 8 кг.
Фото: Серафима Кузина
Еще больше интересных деталей из жизни Воскресенкой церкви найдете по ссылке в нашем спецпроекте.
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