Где в Воскресенской церкви находится «гнездо»

4 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Воскресенской церкви есть не только старинные артефакты и дореволюционные иконы, но и очень необычные места, куда удается попасть далеко не всем желающим.

Сегодня рассказываем о том, что называют «гнездом» в храме и куда ведет скрытый ход.

Ход прямо внутри одно из стен храм Фото: Серафима Кузина

Впечатляющий ход, скрытый от посторонних глаз, расположен прямо в одной из стен храма. Эта небольшая, узкая, полметра в ширину, лестница. Сначала она приводит нас в «гнездо» — именно так называется небольшое помещение, где оборудован класс для звонарей.

Класс для звонарей называется «гнездом» Фото: Серафима Кузина

Далее ход отправляется на колокольню Воскресенской церкви, откуда виден весь город.

Вид на Томск с колокольни Воскресенской церкви Фото: Серафима Кузина

Сейчас на колокольне находится девять колоколов, отлитых в Каменск-Уральском и установленных в 2013 году. Вес самого большого колокола — 1200 кг, а самого маленького — всего 8 кг.

Фото: Серафима Кузина

Еще больше интересных деталей из жизни Воскресенкой церкви найдете по ссылке в нашем спецпроекте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».