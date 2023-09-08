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Как Воскресенская церковь дала название горе?

Изначально Воскресенская церковь в Томске была деревянной. Она относилась к Свято-Успенскому мужскому монастырю, находившемуся в северо-восточной части Томского кремля и основанному в 1622 году, вскоре после появления города.

Фото: Серафима Кузина

Продолжаем рассказывать интересные детали из жизни Воскресенкой церкви по случаю ее юбилея тут.

Тогда церковь называлась Успенской и выполняла функции не приходского, а монастырского храма. Но спустя четыре года, когда монастырь отделился от крепости, его деревянная церковь стала обычной приходской. Тогда ее и переименовали в Воскресенскую.

— Наш храм освящен и назван не в честь Пасхи (праздника Воскресения Христа — прим. ред.), а в честь события, которое отмечается в сентябре, — рассказывает настоятель Воскресенской церкви, иерей Дионисий Мелентьев. — Это престольный праздник нашего храма — день полного Обновления (освящения) Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, который был построен в IV веке на месте, где похоронен Господь. В принципе, сам праздник небольшой, но те храмы, которые освещаются в честь него, называются Воскресенскими.

Настоятель Воскресенской церкви, иерей Дионисий Мелентьев
Фото: Серафима Кузина

Безымянную на тот момент гору постепенно так и стали называть — Воскресенской.

Деревянная церковь просуществовала почти два века. А в 1789 году взамен ветхого здания началось строительство нового двухэтажного, из камня. В 2023 году Воскресенке исполнилось 220 лет.

Вид на Октябрьский взвоз из окна приходского дома
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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