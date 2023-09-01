Воскресенская церковь: необычная конструкция 220-летнего храма в Томске

1 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Один из самых известных открыточных видов Томска — Воскресенская церковь. Она расположена на одноименной горе, в том месте, где когда-то возник город, и сама имеет долгую историю.

В этом году Воскресенке исполнилось уже 220 лет. По случаю юбилея, рассказываем интересные детали из жизни здания в нашем спецпроекте.

Воскресенка уже более двух веков является украшением Октябрьского взвоза Фото: Серафима Кузина

Видели ли вы, как один из старейших храмов Томска устроен внутри? У здания довольно необычная конструкция: внутри она двухэтажная. Внутреннее пространство Воскресенской церкви, где осуществляются богослужения, поделено на два придела, верхний и нижний. Они находятся друг над другом, а не в одной плоскости, как это чаще всего встречается в храмах. Это имеет практический смысл:

— До революции приделы использовали так: один был летний, холодный, туда переезжали летом и службы проходили в верхнем приделе, — объясняет иерей Дионисий Мелентьев, настоятель Воскресенской церкви. — А вниз переезжали к зиме, так как отапливать легче маленькое помещение. Поэтому нижний придел так и называли — «зимним». На дореволюционных фотографиях видно поленницы дров, сложенные вокруг храма. Внутри были печи, до ремонта сохранялись и продухи.

Здание отапливали дровами более ста лет, центральное отопление здесь провели только в ХХ веке. Освящение нижнего придела состоялось 18 октября 1803 года. Верхний придел был освящен только через четыре года. Посмотрите, как выглядят приделы сегодня.

Верхний придел Фото: Серафима Кузина

Нижний придел Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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