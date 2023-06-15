Три собаки, кошка и кот. Как в томской театральной семье появились пять любимых зверей

15 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Лай, шум, гам… И прямо на пороге нас радостно встречает маленькая стая из трех небольших собак, кошки и кота. Эти невероятно обаятельные питомцы живут в очень театральной семье — у Екатерины Мельдер и Данилы Дейкуна, актеров Томской драмы.

Мы говорили не об искусстве, а о любви к животным и истории каждого из этих пушистых друзей, но театр все-таки проник в нашу беседу. Рассказываем, как с ним связаны животные и как им живется в театральной семье.

Питомцы театральной семьи встречают гостей Фото: Серафима Кузина

Каково это — жить без животных — Катя Мельдер даже не может себе представить. Такого у нее просто почти не случалось. Она выросла в Каргаске, но не в частном, а в многоквартирном доме со своей территорией, где всегда бродили кошки, а на улице в будках жили три собаки.

Первая «домашняя» появилась в семье, когда Кате было 12 лет. Дворняжку, одиноко скитавшуюся по улице, хотела после работы подобрать мама Кати. Но ее опередила сестра, жившая в этом же доме. Так появился новый член семьи — Ляна.

— Детей у нас росло трое — я, мой старший брат и сын тетеньки, маминой сестры. Первое время мы выдирали друг у друга поводок, всем хотелось погулять с Ляной, а потом, конечно, никого было не заставить заниматься собакой. Ляна прожила у нас долго, лет 15. Ее не стало уже когда мы выросли и уехали учиться. Фото: Серафима Кузина

После школы Катя поступила в Томский колледж культуры. В общежитии о животных не было и речи. Но через пару лет Катю, как одну из самых аккуратных студенток, назначили воспитателем общежития. Это позволяло возвращаться в общежитие в любое время суток, а не до 23 часов, как требовали правила, пользоваться городским телефоном — тогда сотовые были предметом роскоши — и завести кошку. Ее Кате вскоре и подарили:

— Я тогда уже начала работать в театре «Скоморох», и 29 декабря, когда шли елочные представления, помощник режиссера Лариса Савченко принесла маленькую кошечку, сказав: «Ой, как она похожа на тебя!». Я стала отказываться: «Не надо, я живу в общежитии, и звери — это такая ответственность…». Она ответила: «Если ты не возьмешь, я ее на елках среди зрителей разыграю!». Я кошку, естественно, забрала. Вместе с нею мы жили в общежитии, переезжали, меняли квартиры.

Сегодня у Кати живет Моника — ее, как и большинство питомцев Кати, не покупали в питомнике, а спасли, просто подобрав на улице Фото: Серафима Кузина

Имя для новой кошки было выбрано неслучайно — Катя долго думала, как ее назвать. В то время она играла в детском спектакле «Русская соль» королевну Мелиссу. Коллеги и подсказали использовать имя. Мелисса была помесью персидской кошки и сибирского кота с отвратительным характером. Черепаховая — серая с персиковым — очень пушистая, крупная и со злым выражением «лица». Периодически Мелиссу водили на прогулки на шлейке. Для людей казалось диковинным, что кошку выгуливают, многие даже спрашивали, что это за зверь: «Не большая ли крыса?».

В театре все были наслышаны про Катину Мелиссу, даже шутили о кошке на капустниках и рассказывали байки, связанные с ее суровым характером.

— Я жила в отдельной квартире на 5 этаже, ко мне часто приходили в гости коллеги. Однажды они курили на кухне, и кошка прыгнула на форточку, — рассказывает Катя. — Юра Орлов (артист «Скомороха») начал ее снимать, она в своей манере злобно его поцарапала. Юра смотрит — у него на руке размашисто, но читаемо, кошечьими когтями написано… неприличное слово из трех букв! Тогда смартфонов с фотоаппаратами не было, запечатлеть это не удалось. Но Юра часто рассказывал эту историю. Фото: Серафима Кузина

Мелисса немного не дожила до своего 18-летия. Для Кати уход любимой кошки, с которой она прожила большую часть своей сознательной жизни, стал трагедией. Она не хотела заводить животных и месяц жила одна.

«Своя» буква

Марсель быстро превратился в Марсика Фото: Серафима Кузина

Ветеринары, у которых Катя стригла Мелиссу, предлагали подарить ей черного мейн-куна — объясняли, что из состояния потери животного лучше выходить, когда кто-то рядом.

— Мне давно хотелось мейн-куна — мечтала, чтобы у меня были маленькая собака и большой кот. Но тогда я посчитала, что мне никого не надо, и мейн-куна не взяла, — рассказывает Катя. — Прошла пара недель — и у нас появился дворовый кот Марсик. До него я сначала чуть не забрала у своей тетеньки тойтерьера Жашу. Этого щенка случайно нашел в лесу в Каргаске мой двоюродный брат. Когда он принес его домой, тетенька не могла понять, кто это, думала, лисенок. Его выходили — он был обезвоженный. У меня в тот момент началась «ломка»: я поняла, что не могу вставать и никого не кормить, не могу ложиться спать и никого не гладить. Но моя тетушка, тоже «жадная» до домашних животных, Жашу мне не отдала ни за какие коврижки. И тут мама упомянула, что в Каргаске подобрали красивого котика. Я попросила привезти его мне, но оказалось, что его уже пристроили в магазин. А там работали две сменщицы, одна любила животных, другая — нет. Вышла на работу та, которая не любила, она кота и выгнала. Мама шла мимо, его увидела и забрала для меня.

Черному пушистому коту сначала дали имя Марсель. Решили, это будет звучать элегантно. Но через две недели присмотрелись и подумали — кот на вид скорее уличный разбойник, чем утонченный Марсель. В тот момент в театре репетировали спектакль «Поминальная молитва». Катин муж Данила играл в нем роль Перчика. И это имя показалось идеально подходящим для нового кота. Но стоило его так назвать, как всегда отлично знавший туалет кот начал внезапно метить все углы в квартире. Через несколько дней его переименовали обратно в Марселя, и проблема пропала! Но имя постепенно трансформировалось в Марсика.

Марсик в доме за главного Фото: Серафима Кузина

Прошло время. Катя уже давно подумывала о малюсенькой собаке — как-то видела мини чихуахуа в ветклинике и сказала: «Такую я бы завела». Сказала и забыла. Но однажды ветеринары прислали Кате фото собаки с подписью: «Хотела маленькую собачку — забирай!». Было 17 октября, Катя хорошо запомнила дату — день рождения известного томского театрального режиссера Романа Виндермана, ее учителя.

— Я приехала в ветеринарку, слышу — кто-то лает. Спрашиваю своего ветеринара, Ольгу Павленко: «Кто там, твои?» Она отвечает: «Нет, твоя». Я стала отнекиваться, тогда Ольга предложила посмотреть на своего «Франкенштейна» — сильно покусанного йорка, которому она сделала пересадку кожи. Рядом с ним сидела маленькая, несчастная чихуахуа, от которой отказались хозяева.

Чихуахуа Маруся, от которой отказались хозяева Фото: Серафима Кузина

Катя посмотрела, посмотрела… И через несколько дней отправилась за отказницей. Как ее назвать, долго не знали. Подсказал опять театр. Незадолго до этого в Драме выпустили спектакль «Очень простая история». Он рассказывал о любви деревенской пары, чей роман развивался на глазах у задумчивой коровы, самовлюбленного петуха, мечтательной свиньи, мудрой лошади и доброго пса. В финале у главных героев рождалась девочка Маруся. Так новая Катина любимица и получила свое имя.

Марсель, хоть и напоминает пирата, кот дружелюбный Фото: Серафима Кузина

Марсик быстро сдружился с Марусей. А вскоре в семье появилась мини чихуахуа Нюша. Но, увы, ненадолго: из-за проблем со здоровьем малышка не перенесла стерилизацию и умерла через несколько дней. Все очень переживали. А Катя заметила, что Нюша — единственное из ее животных, чье имя начиналось не на букву «М». И решила, что теперь будет называть всех только на «свою» букву.

Моя семья и другие звери

Теперь в семье Екатерины Мельдер и Данилы Дейкуна три собаки, кот и кошка Фото: Серафима Кузина

Через пару лет, в 2022 году, семья задумалась о шпице. Собаку именно этой породы очень хотел сын Кати и Данила — Рома. И когда ветеринары предложили им забрать шпица, который не подходил для продажи из-за некоторых своих некондиционных особенностей, то познакомились с рыжим пушистым псом. Он их сразу очаровал. Договорились, что заберут его через некоторое время. Отказались от очередного предложения взять мейн-куна, поскольку тогда зверей будет слишком много и вместе с театром поехали на гастроли в Горно-Алтайск. Там монтировщик Драмы случайно подобрал маленького котенка.

Когда театр выезжал из гостиницы, Катя зашла в автобус и увидела коробку с крошечной кошкой.

— Вскоре она вылезла оттуда, прошла по салону, забралась ко мне на руки и спала так всю дорогу, — говорит Катя. — Пришлось ее забрать. Каково было удивление мамы и Ромы, когда я зашла домой с маленькой кошкой на руках. Мы отселили ее на карантин в отдельную комнату, я позвонила ветеринарам рассказать о новом питомце. Они посмеялись: «Конечно, мейн-кун ей не нужен, то ли дело дворовая кошка!».

Маленькая Моника из Горно-Алтайска выросла в красивую черепаховую кошечку Фото: Серафима Кузина

Имя котенок получил, конечно же, театральное — в Горно-Алтайск Драма приезжала со спектаклем «Король-олень». Там есть персонаж — птичка Моника, как раз на «М»! Все сложилось.

Так что шпиц появился в доме уже после Моники. «Некондиционного» пса подарили Роме, он и выбрал имя питомцу — не театральное, зато тоже на счастливую букву. Шпиц стал Мичиганом — в честь известного геймера Michigun.

Со временем Мичиган трансформировался в Мичика — слишком уж «игрушечным» оказался маленький шпиц. Фото: Серафима Кузина

К кошке старожилы Маруся и Марсик отнеслись хорошо. Марсик вообще вел себя как «старший брат», водил юную Монику по квартире и все ей показывал. Но когда домой принесли шпица, то обычно спокойный кот был возмущен. А Маруся вообще впала в депрессию:

— Когда в доме стало четверо животных, Маруся была потрясена — собаке казалось, что ее никто не любит, — полагает Катя. — Она бросила пить и есть, было физически плохо — ее тошнило. Все обследования показали — Маруся здорова, но у нее депрессия. Собаке назначили антидепрессанты, они помогли. Хотя я долгое время не подходила к Мичику, вела себя, будто его не существует, чтобы не травмировать Марусю.

Когда в доме появился шпиц все питомцы насторожились, а Маруся даже впала в депрессию. Фото: Серафима Кузина

— Шпиц оказался дико активным псом. В какой-то момент я подумала, зачем мы его взяли, столько животных, это безумие! И вообще, я всегда хотела мини чихуахуа, а его-то у меня нет... Помню, когда мы уже пообещали Роме шпица, а потом спонтанно подобрали кошку, я сказала мужу: «Моя мечта о мини чихуахуа теперь убита на корню». Стало грустно от понимания, что мини чихуахуа у меня никогда не будет. Это было в октябре. А в ноябре позвонили мои ветеринары: «У нас для тебя сюрприз, приезжай!». Я ответила: «Нет! Вы покажете мне мини чихуахуа! А у меня и так уже четверо животных!».

Но Катя все же не удержалась.

— Приехала — в клетке сидит малышка. Мне рассказали, что она из Новосибирска, родилась неполноценной, без хвоста, с проблемами внутренних органов. Ее отдали им на опыты. Но как только они ее увидели, сразу поняли, кому она достанется. Собаку уже стерилизовали, привели в порядок… Я не знала, что делать, не брать же пятого питомца?! Даня сказал, решай сама… Я поняла, если я ее не заберу, никогда себе не прощу!

Катя всегда мечтала о мини чихуахуа, и вот в прошлом году к уже имевшимся четырем животным прибавилась Муля. Фото: Серафима Кузина

В итоге в доме появилась и долгожданная мини чихуахуа. Сначала Катя хотела назвать собаку Мальвина, в честь героя из репетируемой тогда сказки о Буратино. Но потом стала видна проблема — Маруся, Марсик, Мальвина — все имена начинались слишком похоже... Так Мальвинка постепенно превратилась в Мулю. Сейчас у этого имени много вариаций — Мулен руж, Муленика, Мулентина и даже Муляж собаки.

Режим дня для зверей

Фото: Серафима Кузина

Как организован быт в квартире с пятью животными?

— Конечно, они внесли коррективы в нашу жизнь. Например, мы убрали все паласы — они воспринимают их как травку и ходят туда в туалет, — поясняет Катя. — На ежедневные прогулки чихуахуа, к счастью, можно не выводить, а вот Мичика нужно. Это то, что меня всегда смущало в собаках — очень привязывает ко времени. Лучше заводить те породы, кто точно ходит на пеленку. Правда, Мичик утром тоже так делает, а уже вечером его выгуливаем. В основном с ним гуляет Данил. Теперь он стал меньше хотеть завести лабрадора.

Наблюдать за взаимоотношениями зверей очень любопытно. Марсик оберегает Монику и дружит с Марусей. Все собаки иногда третируют Монику, но она тоже «непростая барышня». Любит всех провоцировать — то свесит хвост со стула, то высунет лапу из-под мойки, чтобы привлечь внимание других. Муля — очень шкодная собака, постоянно хватает вещи и тащит на свою лежанку.

Муля с трофеями Фото: Серафима Кузина

Спальные места у всех свои:

— Муля очень хрупкая, поэтому к себе на кровать мы ее не берем. У нее есть специальная лежанка в комнате. У Мичика — своя клетка, а когда ему жарко, он спит на полу возле балкона. Маруся — рядом со мной на подушке, стараясь изгнать Марсика и Монику, которые тоже часто приходят к нам спать, — рассказывает Катя.

Кроватка Мули Фото: Серафима Кузина

У Мули и Маруси есть своя одежда. Без нее чихуахуа было бы холодно во время выходов на улицу. Первую одежду для Маруси Катя связала сама — это сиреневые шапочка и платье. Собаке вещи понравились, она себя в них отлично чувствует. Теперь у нее уже целый гардероб — носочки, ботиночки, дождевик, зимний комбинезон, пуховик, курточка полегче, худи...

Гардероб Мули и Маруси Фото: Серафима Кузина

— Одно время мы каждый вечер после спектакля шли гулять, для этого Марусю наряжали. Она уже привыкла — если одежда, значит, мы идем на улицу! Это для нее повод развлечься, — объясняет Катя.

Модницы: Маруся и Муля в одинаковых худи Фото: Серафима Кузина

— Мичику одежда не нужна. Хотя лапки у него мерзнут, но носочки он не любит. Ему лучше попроситься на ручки. Муле досталась одежда Нюши. В нарядах она сразу замирает и не двигается. Мы одеваем ее только на улицу, чтобы ей не было холодно. А еще у нас у троих есть похожие розовые худи с капюшоном — у Маруси, Мули и у меня. Я сделала себе футболку, где мы с Марусей в них. Сначала хотела купить готовую с фото чихуахуа, а потом подумала, зачем мне чужая собака, когда есть своя, и заказала такую вещь.

Модель Маруся Фото: Серафима Кузина

Шить и вязать для собак тяжело — нужны хорошие лекала, чтобы животному ничего не жало. Сделав своими руками несколько вещей, Катя намучалась, поняла, почему одежда для зверей стоит так дорого, и теперь предпочитает ее покупать. Хотя иногда немного корректирует наряды, чтобы вещь лучше сидела на животном.

Отдельная история — уход за шерстью. С чихуахуа легко — им груминг не нужен. А вот Мичика приходится стричь каждый месяц, иначе его шерсть начинает скатываться. Это дорогое удовольствие, груминг обходится в 2000 рублей. Хорошо, что наркоз для стрижки не нужен. С каждым разом пес переносит визит к своему специалисту по прическам спокойнее и спокойнее. Также шпица надо постоянно расчесывать.

— У нас есть щетки разных форматов и размеров, разной степени жесткости — мелкая, средняя, покрупнее. А также фурминатор, он состригает шерсть во время вычесывания, — рассказывает Катя. — Мичика им чесать нельзя — шпицев опасно стричь наголо, у него будут проблемы с кожей, она потемнеет, начнет неприятно пахнуть. Шерсть может больше уже не вырасти. Котов я вычесываю. Мулю только и делаю, что им чешу. Марусю нет — она пушистая, жалко. Но уборки за зверями все равно много. Мы уже думали, не завести ли еще один робот-пылесос. Нынешний дышит на ладан.

Обед накрыт Фото: Серафима Кузина

— Кормим мы их сухим кормом премиум-класса. Это не дешево, но нам важно, чтобы всем было хорошо! У нас выработался режим. Когда были только Марсик и Маруся, необходимости в нем не было, у них постоянно стояла еда, корм мог спокойно лежать в тарелках часами. Сейчас такое уже невозможно — они способны отбирать его друг у друга до бесконечности, становятся просто сворой. Коты раньше ели на полу, теперь им мешают собаки. Даем им еду на подоконнике. Я встаю рано, чтобы их накормить, убрать. У зверей три горшка — два у собак, один у кошек... Как подумаешь, сколько всего нужно делать — кажется, кошмар, сколько суеты. Но потом наблюдаешь за их взаимоотношениями, как они себя ведут, как нас встречают — это очень мило!

Собака, которая выходит на сцену

Маруся почти все время проводит с Екатериной. Даже на работу в театр вместе с ней ездит. Фото: Серафима Кузина

Маруся чаще всех из питомцев «выходит в свет». Когда ее отдали Кате, она была забитая, ее советовали социализировать. Катя стала брать чихуахуа на работу. Там Маруся постоянно бегала за хозяйкой по театру, не сидела в гримерке. Несколько раз собака даже появлялась на сцене — Катя выходила с нею на руках в «Двенадцатой ночи», когда играла роль графини Оливии.

— Для нее я очень важна, она меня любит, — уверена Катя. — Маруся гордится, что она ходит со мной на работу. Мы с нею вообще много где были. На природу ездили, в Красноярск в гости. Она мой «хвостик», всегда около меня, а если потеряет из виду, то бегает, ищет по квартире. Еще Маруся очень умная собака. Мы поставили перегородку, чтобы звери не ходили в комнату к Роме. Она научилась ее сдвигать, а другие просто безуспешно скачут возле препятствия.

«Хвостик» Маруся с хозяйкой даже на интервью Фото: Серафима Кузина

Данила к питомцам, которых собрала в доме Катя, относится философски:

— Я вообще люблю всякую живность, люблю эти маленькие шерстяные комочки. Мич — «мой» пес, поскольку я в основном с ним гуляю, — поясняет Данила. — Хотя никогда не хотел такую собаку, хотел большую. Недавно мы с театром опять были на гастролях. Во время одной из остановок в пути увидели красивого кота. Я сразу сказал: «Только Мельдер не пускайте к нему! Посмотрите на кота, у него все хорошо. Мельдер, не подходи к коту!».

…Того кота они не забрали — пять очень любимых животных для одной семьи пока вполне достаточно.

Екатерина Мельдер и Данила Дейкун со своими питомцами Фото: Серафима Кузина

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».