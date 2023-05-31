Поддержка территорий: как «Томскнефть» помогает северным районам

31 мая 2023 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Ежегодно компания «Томскнефть» помогает северным районам Томской области в благоустройстве и реализации социально значимых проектов.

Нефтяники традиционно выделяют средства на развитие детских садов, школ, учреждений культуры и спорта, а также на помощь ветеранам и инвалидам.

Спортзал в павловской школе Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Среди территорий, участвующих в благотворительной программе компании «Томскнефть», — Каргасокский район. Там, в селе Павлово, идет большая работа по ремонту спортивного зала в местной школе:

«Мы завершили внешнюю отделку здания и основные внутренние работы, полностью поменяли инженерные системы и водоснабжение. В результате получим комфортное помещение для занятий ребятишек спортом. В Павлово у нас обучается 95 детей. Там работают хорошие тренеры, преподаватели физкультуры, и у ребят уже есть заметные достижения не только на районном уровне, но и на областном, и российском по полиатлону. Сейчас школьники начали активно заниматься боксом и самбо. Поэтому получился социально значимый объект», — рассказывает глава Каргасокского района Андрей Ащеулов.

Глава Каргасокского района Андрей Ащеулов (справа) инспектирует ход ремонтных работ Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В планах также завершить укладку финишного слоя полов и ремонт двух вспомогательных помещений. Работы еще идут, а здание спортзала уже привлекает внимание жителей села. Родителям школьников нравится деревянная отделка — пространство стало уютным и живым за счет ощутимого запаха свежей древесины.

Работы по ремонту спортзала продолжатся внутри и снаружи. Они завершатся уже летом этого года. Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Не менее важный проект, реализованный также при поддержке «Томскнефти», — это летний отдых детей. Каргасокский район — это северная территория, там много отдаленных поселков, и частая проблема для жителей — просто добраться до районного центра. От того же Нового Васюгана до Каргаска — 400 километров.

«Не все дети у нас имеют возможность с родителями выбраться в райцентр, стоимость поездки достаточно высокая, и поэтому очень важно, когда компания выделяет нам средства на летний отдых ребятишек. В прошлом году у нас такую возможность получили 186 детей. Они смогли отдохнуть на базе наших лагерей в Каргасокском районе, при школах, на базе интерната, где в учебные месяцы проживают и обучаются школьники из отдаленных поселков», — объясняет Ащеулов.

В Доме детского творчества Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Также совместно с компанией «Томскнефть» район в 2022 году реализовал проект по ремонту карагасокского Дома детского творчества, отмечающего нынче 70-летие.

«Мы сделали ограждения, пандус. Теперь и дети, и взрослые с ограниченными возможностями могут спокойно посещать это образовательное учреждение. Также были отремонтированы центральное крыльцо, запасные выходы, произведен небольшой ремонт фасада, — рассказывает глава района. — В этом здании на сегодняшний день занимается более 460 детей из села Каргасок. Конечно, после ремонта им стало более комфортно находится в этом помещении. И я надеюсь, что дальше мы также будем развивать социальное партнерство с компанией „Томскнефть“, благодаря чему наши образовательные и культурные учреждения будут выглядеть все лучше».

Школы «Томскнефть» тоже не обошла стороной. В Каркаске в этом году начинается капитальный ремонт СОШ №2.

Сейчас кирпичное здание учебного корпуса не действует, но совсем скоро тут разместятся кабинеты технологии, школьная лыжная база и другие учебные помещения. Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Еще одна средняя школа, но с завершенным ремонтом, находится в поселке Заводской Парабельского района. Там на деньги нефтяников обновили спортивный зал, где учащиеся уже занимаются. Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Парабели по программе социального партнёрства обустроили газовую котельную. В соответствии с планом, там возвели пристройку, в которой теперь располагается резервное топливное хозяйство.

Котельная в Парабели Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Регулярную помощь «Томскнефти» получает и Александровский район. Самым масштабным проектом сейчас является спортивный стадион «Геолог», завершения строительства которого ждут все жители:

«Это серьезный объект для нас. Процесс еще идет, но уже активно эксплуатируется ряд готовых зон — беговая дорожка, футбольное поле, универсальное поле для баскетбола. Дети занимаются, проводились спортивные соревнования. Пока только на уровне села, но я думаю, что в этом году объект будет сдан, и на нем будут проводится мероприятия не только для наших команд, но и для приезжих участников», — рассказывает глава Александровского района Виктор Мумбер.

Проект предполагает полное благоустройство пространства, чтобы оно было удобным как для спорта, так и для простых прогулок. Также в скором времени здесь появится хоккейная коробка для юных спортсменов. Для их удобства проектировщики предложили расположить раздевалки, душевые, рабочие кабинеты не в подтрибунных помещениях, как это предполагалось ранее, а в специальных модульных зданиях, закупленных на средства нефтяников.

План обустройства стадиона «Геолог» в селе Александровское Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Также в Александровском районе установили новые окна в местном музее и отремонтировали фасад Центра досуга и народного творчества. Здесь стало намного теплее и светлее. Для жителей это важно — учреждения являются культурным центром района, на площадке музея организуют выставки и проводят самые разные мероприятия для сельчан.

«Много сделано. Если взять по годам, то это значительные средства недропользователей, и „Томскнефть“ — одно из тех предприятий, которое регулярно поддерживаетнас. Это системная работа, и мы надеемся, что „Томскнефть“ будет ее продолжать», — заключил Виктор Мумбер.

В александровском музее Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Социальное сотрудничество между районом и предприятием идет и в сфере образования — в Александровском находится филиал Томского политехнического техникума, где обучаются, в том числе, будущие электромонтёры. Именно они после выпуска становятся свежими кадрами для дочернего общества «Томскнефти» — ООО «Энергонефть Томск». Компания укомплектовала для техникума компьютерный класс с многофункциональным устройством для печати, а ранее отремонтировала общежитие.

Компьютерный класс в филиале Томского политехнического техникума Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«В этих ребятах — следующее поколение наших специалистов, — отметили в АО „Томскнефть“ ВНК. — С большой долей вероятности выпускники техникума будут вскоре работать на промысле, месторождениях, в городе. Крайне важно, чтобы эти ребята развивались, получали профессиональное образование и имели возможность пользоваться теми ресурсами, которые им представляет современная система образования».

Целевую спонсорскую помощь во всех северных района области «Томскнефть» оказывает ветеранам войны. Среди них, например, труженица тыла Анна Ивановна Новосельцева. На деньги нефтяников на ее доме была заменена кровля. Также в рамках поддержки ветеранов компания выделяет средства на приобретение лекарств, лечение, решение бытовых вопросов и выплаты к праздникам. Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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