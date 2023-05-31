Поддержка территорий: как «Томскнефть» помогает северным районам
Ежегодно компания «Томскнефть» помогает северным районам Томской области в благоустройстве и реализации социально значимых проектов.
Нефтяники традиционно выделяют средства на развитие детских садов, школ, учреждений культуры и спорта, а также на помощь ветеранам и инвалидам.
Среди территорий, участвующих в благотворительной программе компании «Томскнефть», — Каргасокский район. Там, в селе Павлово, идет большая работа по ремонту спортивного зала в местной школе:
«Мы завершили внешнюю отделку здания и основные внутренние работы, полностью поменяли инженерные системы и водоснабжение. В результате получим комфортное помещение для занятий ребятишек спортом. В Павлово у нас обучается 95 детей. Там работают хорошие тренеры, преподаватели физкультуры, и у ребят уже есть заметные достижения не только на районном уровне, но и на областном, и российском по полиатлону. Сейчас школьники начали активно заниматься боксом и самбо. Поэтому получился социально значимый объект», — рассказывает глава Каргасокского района Андрей Ащеулов.
В планах также завершить укладку финишного слоя полов и ремонт двух вспомогательных помещений. Работы еще идут, а здание спортзала уже привлекает внимание жителей села. Родителям школьников нравится деревянная отделка — пространство стало уютным и живым за счет ощутимого запаха свежей древесины.
Не менее важный проект, реализованный также при поддержке «Томскнефти», — это летний отдых детей. Каргасокский район — это северная территория, там много отдаленных поселков, и частая проблема для жителей — просто добраться до районного центра. От того же Нового Васюгана до Каргаска — 400 километров.
«Не все дети у нас имеют возможность с родителями выбраться в райцентр, стоимость поездки достаточно высокая, и поэтому очень важно, когда компания выделяет нам средства на летний отдых ребятишек. В прошлом году у нас такую возможность получили 186 детей. Они смогли отдохнуть на базе наших лагерей в Каргасокском районе, при школах, на базе интерната, где в учебные месяцы проживают и обучаются школьники из отдаленных поселков», — объясняет Ащеулов.
Также совместно с компанией «Томскнефть» район в 2022 году реализовал проект по ремонту карагасокского Дома детского творчества, отмечающего нынче 70-летие.
«Мы сделали ограждения, пандус. Теперь и дети, и взрослые с ограниченными возможностями могут спокойно посещать это образовательное учреждение. Также были отремонтированы центральное крыльцо, запасные выходы, произведен небольшой ремонт фасада, — рассказывает глава района. — В этом здании на сегодняшний день занимается более 460 детей из села Каргасок. Конечно, после ремонта им стало более комфортно находится в этом помещении. И я надеюсь, что дальше мы также будем развивать социальное партнерство с компанией „Томскнефть“, благодаря чему наши образовательные и культурные учреждения будут выглядеть все лучше».
Школы «Томскнефть» тоже не обошла стороной. В Каркаске в этом году начинается капитальный ремонт СОШ №2.
В Парабели по программе социального партнёрства обустроили газовую котельную. В соответствии с планом, там возвели пристройку, в которой теперь располагается резервное топливное хозяйство.
Регулярную помощь «Томскнефти» получает и Александровский район. Самым масштабным проектом сейчас является спортивный стадион «Геолог», завершения строительства которого ждут все жители:
«Это серьезный объект для нас. Процесс еще идет, но уже активно эксплуатируется ряд готовых зон — беговая дорожка, футбольное поле, универсальное поле для баскетбола. Дети занимаются, проводились спортивные соревнования. Пока только на уровне села, но я думаю, что в этом году объект будет сдан, и на нем будут проводится мероприятия не только для наших команд, но и для приезжих участников», — рассказывает глава Александровского района Виктор Мумбер.
Проект предполагает полное благоустройство пространства, чтобы оно было удобным как для спорта, так и для простых прогулок. Также в скором времени здесь появится хоккейная коробка для юных спортсменов. Для их удобства проектировщики предложили расположить раздевалки, душевые, рабочие кабинеты не в подтрибунных помещениях, как это предполагалось ранее, а в специальных модульных зданиях, закупленных на средства нефтяников.
Также в Александровском районе установили новые окна в местном музее и отремонтировали фасад Центра досуга и народного творчества. Здесь стало намного теплее и светлее. Для жителей это важно — учреждения являются культурным центром района, на площадке музея организуют выставки и проводят самые разные мероприятия для сельчан.
«Много сделано. Если взять по годам, то это значительные средства недропользователей, и „Томскнефть“ — одно из тех предприятий, которое регулярно поддерживаетнас. Это системная работа, и мы надеемся, что „Томскнефть“ будет ее продолжать», — заключил Виктор Мумбер.
Социальное сотрудничество между районом и предприятием идет и в сфере образования — в Александровском находится филиал Томского политехнического техникума, где обучаются, в том числе, будущие электромонтёры. Именно они после выпуска становятся свежими кадрами для дочернего общества «Томскнефти» — ООО «Энергонефть Томск». Компания укомплектовала для техникума компьютерный класс с многофункциональным устройством для печати, а ранее отремонтировала общежитие.
«В этих ребятах — следующее поколение наших специалистов, — отметили в АО „Томскнефть“ ВНК. — С большой долей вероятности выпускники техникума будут вскоре работать на промысле, месторождениях, в городе. Крайне важно, чтобы эти ребята развивались, получали профессиональное образование и имели возможность пользоваться теми ресурсами, которые им представляет современная система образования».
Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК
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