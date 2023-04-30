ПрофОриентация. Как карьерные консультанты помогают менять работу

30 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня у работников есть множество возможностей круто изменить свою карьерную траекторию: попробовать себя в более привлекательной или прибыльной сфере.

О том, как карьерные консультанты могут помочь жителям Томской области построить свой уникальный путь, и как в этом может содействовать «Карьерная карта томича», рассказываем в третьем материале спецпроекта «ПрофОриентация», подготовленного совместно с региональным Департаментом труда и занятости населения.

Ключевым помощником, к которому могут обратиться все работники, желающие по той или иной причине сменить свою карьерную траекторию, являются карьерные консультанты. Уже более двух лет такую услугу предоставляют в томском Центре занятости населения. Как в случае со школьниками и студентами, в начале все желающие могут пройти профдиагностическое тестирование, по итогам которого психологи помогут соискателям выявить их сильные и слабые стороны.

— Очень много проблем у людей с тем, что они не знают, кем хотят быть. Поэтому и идет в ход сначала диагностика, самоопределение, особенно у возрастных людей, и только ко второй-третьей встрече мы начинаем работать непосредственно с поиском. Потом подключаются карьерные консультанты, которые умеют хорошо анализировать бэкграунд клиента, — рассказала начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Зачастую люди, даже с топовых позиций, не всегда адекватно оценивают свои возможности, не умеют корректно описывать свои достижения. В этом им и помогает карьерный консультант. Он собирает все, что уже имеется и смотрит, куда эти навыки и компетенции можно применить, если запланирован переход, например, если человек выгорел и хочет сменить направление своей деятельности.

Между тем, специалисты отмечают, что как в стране, так и в Томской области, услуги карьерных консультантов пока не пользуются большой популярностью — многие соискатели не всегда осознают их ценность.

Фото: Серафима Кузина

— Соискатели не всегда мотивированы, к сожалению, на работу с собой, — отмечает Людмила Дмитриева. — Мы же не обещаем, что возьмем за руку, приведем и посадим в кресло мечты с любимой работой и классной зарплатой. Мы только даем инструменты, которые позволят вам проанализировать свои возможности. И там требуется очень большая работа над собой. Соискателю реально даются домашние задания, которые нужно проделать, это все обсуждается со специалистом. И если у человека есть самодисциплина и он готов работать на свое развитие, тогда все получится.

В свою очередь карьерный консультант Центра занятости населения Елена Михальченко отмечает, что в последнее время услуги специалистов её профиля становятся всё более востребованными.

— Сейчас, когда есть результаты — успешное трудоустройство людей разных категорий, в том числе и предпенсионного возраста, спрос на такую услугу есть, — отмечает Елена Михальченко. — В среднем обращаются люди в возрасте от 30 до 45 лет. Запросы разные. Кто-то потерял работу и хочет устроиться по своей специальности. Кто-то проработал 10-15 лет на одном месте и у него никогда не было опыта самостоятельного поиска работы. Это могут быть и запросы по переходу из одной сферы в другую. Случается и профессиональное выгорание, когда человек не хочет продолжать работать в прежней области. Он хочет что-то поменять и мы начинаем искать его таланты и простраивать карьерный трек его карьеры номер два.

Мнение эксперта Анна Гомозова заместитель начальника департамента труда и занятости населения Томской области

Как воспользоваться услугой карьерного консультанта, и из каких этапов состоит процесс?

1. Подача заявление на портале «Работа России».

После регистрации на портале и подачи заявления соискателя ждет ряд встреч. Консультант Центра занятости населения Елена Михальченко поясняет:

— Я уточняю у соискателя запрос, иногда мы его вместе формулируем. Если совсем тяжело с пониманием, куда двигаться, мы подключаем психологов, которые проводят профтестирования. Дальше мы начинаем работать. Я даю определенные задания соискателю. Например, по выявлению его сфер интересов и талантов. Он выполняет их дома, мы встречаемся повторно и рассматриваем, что получилось, определяем сферу, куда ему двигаться, какие у него точки роста, что уже есть, а чего не хватает. Вычисляем, дорастет ли он на новом месте сразу, либо есть большой блок незакрытых вопросов, где требуется дополнительное обучение, либо переподготовка.

2. Составление резюме.

В этом соискателю также помогает специалист.

— Иногда люди не могут сформулировать свои навыки, опыт свой описать интересно для будущего работодателя, потому что очень часто используют фразы из должностной инструкции, а это одна вода, непонятно, чем человек занимался, — рассказала Елена Михальченко. — И на такие резюме обычно работодатель не откликается. Нужно обязательно показывать свои достижения, почему он будет интересен работодателю, какие его проблемы и задачи сможет решить.

3. Подготовка соискателя к прохождению интервью.

На этом этапе отрабатываются навыки самопрезентации и даже проходят репетиции, своего рода тестовые собеседования, где в качестве работодателя выступает карьерный консультант.

4. Определение круга потенциальных работодателей.

На следующем этапе соискатель вместе со специалистом определяют сферы интереса, выбирают потенциальные предприятия — как в Томской области, так и за его пределами.

5. Определение каналов поиска.

Последняя часть — это каналы поиска работы.

— Помимо HeadHunter, «Работы России» мы рекомендуем использовать сайты работодателей соцсети, как выходить с предложением о себе к работодателю, где бы хотелось работать, чем бы его заинтересовать, — отметила Елена Михальченко.

По её словам, прошедший полную сессию потенциальный работник в течение двух-трех недель успешно устраивается на новую работу.

— Например, у нас был соискатель, мужчина, 78-го года рождения. Он круто поменял свою жизнь. Первое образование у него — ТПУ и он работал в продажах, но не продажником, а что-то в духе «принеси-подай». Он вдруг решил, что его призвание — психология, — рассказала Елена Михальченко. — Он переобучился, ко мне пришел после того, как немного поработал в государственной компании, но за какие-то очень маленькие деньги, чтобы хоть немного набрать себе опыта. Работодатели ему отказывали, им казалось, что это странная история, что он совершенно не профильный, как психолог. Мы с ним проработали полную сессию, рассматривали вариант ухода в самозанятость, продвижение себя в соцсетях, написание контент-плана. В этот момент к нам как раз обратился МФЦ, они создали новое подразделение — колл-центр, и им потребовались психологи. А у него как раз уже было все готово — и резюме, и отрепетировано собеседование, мы отработали все сложные моменты. В итоге он прошел и набирается опыта как психолог колл-центра, а также параллельно ведет частную практику.

Чтобы повысить свои шансы на удачный поворот карьеры специалисты рекомендуют будущим соискателям четче формулировать свой запрос.

— Если есть запрос на переход в другую сферу, на поиск нового себя, то нужно подумать, что вам было интересно когда-то, какая была сфера интересов, откуда не хотелось уходить, где зажигало то, что делали. Нужно найти свои забытые таланты, подумать над ними, и уже с этими мыслями прийти к карьерным консультантам, — объясняет Елена Михальченко.

В то же время, чтобы оставаться конкурентоспособными, соискателям необходимо опираться на свою силу — то, что они умеют делать хорошо. Учитывать и развивать слабые стороны тоже нужно, но не делать на них основной упор.

— Нужно помнить про свою силу и нужно изучать, мониторить, какие навыки сейчас востребованы: «а что из этого мне интересно, в чем бы я хотел вариться, про что читаю, про что слушаю подкасты», — отметила Елена Михальченко.

У компаний копится своя база кейсов по карьерным изменениям. Так, например, с 2020 года внутри компании МТС работает собственная система профориентации. Сотрудники из телекоммуникаций могут поменять профиль, выбрать направление обучения и стать, например, маркетологами и продолжить работать в стенах компании.

Мнение работодателей Ольга Любимова специалист по работе с персоналом томского отделения МТС

Мнение работодателей Дарья Вихлянцева Специалист по работе с персоналом компании iLink

Фото: Серафима Кузина

Иллюстрация: 3DAddict, Томский Обзор

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