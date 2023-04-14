ПрофОриентация. Как «Карта томича» поможет студентам и их будущим работодателям

14 апреля 2023 / Томский Обзор

В России далеко не все работают по специальности. Согласно статистике Фонда общественного мнения, лишь 30% опрошенных развивают свою карьеру по выбранному ранее направлению.

Такая ситуация складывается из множества факторов: от страха, завышенных ожиданий, динамично меняющегося рынка труда, невозможности получить квалифицированную карьерную консультацию из-за чего выпускники плохо представляют, что им предстоит делать на рабочем месте.

Как в Томской области работают с профориентацией студентов и при чем здесь «Карьерная карта томича», рассказываем во втором материале спецпроекта «ПрофОриентация», подготовленного совместно с Департаментом труда и занятости населения.

Темой профориентацией студентов в Томской области занимается целая группа акторов. В неё входят как центры карьеры при образовательных учреждениях, представители крупных работодателей, заинтересованные в притоке новых кадров, так и органы власти — в том числе, Департамент труда и занятости населения.

— У нас спрашивают: «Почему студенты, они же вроде бы определились, зачем им профориентация?» Но многие поступили просто по стечению обстоятельств, или куда набрали достаточное количество баллов. Иногда на первом курсе, иногда позже, они начинают понимать, что точно не пойдут работать по выбранной специальности. Но продолжают учиться, чтобы получить «корочки», — поясняет заместитель директора — начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

Фото: Серафима Кузина

Специалисты сталкиваются и с тем, что студентам не показывают те перспективы, которые ждут их после получения конкретной профессии.

— Например, раз поступаешь в педагогический, значит, будешь работать учителем в школе. Но это же не так. Выпускники педагогического могут стать самозанятыми, могут пойти в органы власти. То есть, студентам не показывают карьерные сценарии, где они смогут потом применить свои навыки и компетенции, — отметила Людмила Дмитриева. Еще одна проблема, с которой сталкиваются, по ее словам, вчерашние студенты — отсутствие навыка самопрезентации на рынке труда. Это мешает работодателям адекватно оценить молодого кандидата.

— Самопрезентация у нас вообще хромает. Студенты считают, что ничего не могут сказать работодателю о себе, потому что у них нет опыта работы. У некоторых из них в резюме после выпуска только фамилия, имя отчество и даты обучения в вузе, — рассказала Людмила Дмитриева. — Мы учим их упаковывать всю свою практику, стажировки в хорошее описание полученных навыков, готовим к встрече с работодателями.

Доцент отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки Томского политеха Елена Родионова рассказывает — как правило, из группы первокурсников в 25 человек осознанно поступают на выбранные специальности только пять.

— Остальных либо родители отправили, либо они что-то читали сами, — поясняет Родионова. — Мы порой и в 40-50 лет не знаем своего места, а как его найти вчерашним выпускникам? Если раньше мы могли одну профессию на протяжении всей жизни оттачивать, то сегодня они меняются очень быстро. Пока ты на кого-то учишься, к выпуску специальность может быть уже неактуальна. Поэтому сегодня студентам приходится быть мобильными. Ищущие, жаждущие, с горящими глазами легко встраиваются.

Елена Родионова со студентами ТПУ Фото: из архива Е. Родионовой

При этом сами студенты отмечают, что им очень интересно общаться со специалистами-практиками, больше узнавать о своей будущей работе.

— В ноябре мы проводили карьерные консультации. Туда были приглашены HR-специалисты разных предприятий — «Томской генерации», «Газпрома» и других. Мы распределили сферы — ИТ, нефтегазовое дело, энергетика. Студенты записывались заранее и проходили, своего рода, собеседование, — рассказала Елена Родионова. — Мои студенты-первокурсники вышли с горящими глазами, кого-то с третьего курса позвали на практику. Нужно взаимодействовать с работодателем, чтобы студенты могли пощупать эту будущую профессию, это очень важно.

Об этом же говорит и старший преподаватель кафедры теории и истории архитектуры Томского государственного архитектурно-строительного университета Ирина Веревкина.

Ирина Веревкина Фото: Серафима Кузина

— Я считаю, что нашим-студентам архитекторам не хватает выездов непосредственно на площадки, где могут быть и обмеры, когда вам придется в грязный подвал в туфельках заходить, и другие реальные задачи, — отмечает Ирина Веревкина. — Объектные экскурсии студентам важны, в том числе, для понимания значимости их будущей работы — они же как раз создают среду для людей.

По словам Веревкиной, чтобы стать успешным архитектором, студентам необходимо развивать кругозор и насмотренность, ведь в творческой профессии вдохновение можно черпать откуда угодно.

В свою очередь, старший преподаватель отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета Андрей Коломейцев отмечает, что его подопечные, как правило, имеют общее представление о том, чем бы они хотели заниматься. А вот деталей не хватает.

Андрей Коломейцев Фото: Серафима Кузина

— У меня студенты направления «Электроника и наноэлектроника». Они хотят программировать микроконтроллеры, создавать электронные схемы, а вот понимание подзадач у ребят более расплывчато, — отметил Коломейцев. — Его мы формируем творческими проектами, учебно-исследовательской деятельностью, которая выливается в студенческую выпускную квалификационную работу. Для нее они, как правило, берут проект, который будет доведен до рабочего макета, а может и до реализации. На этом этапе студенты сталкиваются с реальностью, где начинают понимать, что инженерная деятельность — это много разных аспектов. И тогда они более конкретно осознают, чем занимаются. Бывают студенты, которые доводят проект до конца, а потом говорят, что хотели бы сменить вид деятельности. Но, как правило, их не больше 10%.

При этом, по словам Андрея Коломейцева, студентов сейчас больше, чем их предшественников, интересует образовательный процесс, они более требовательны к нему и чаще дают обратную связь преподавателю. Также у них есть запрос и на большую практическую ориентацию.

— В современном инженерном образовании есть тенденция — обучение должно быть практикоориентированным. Поэтому мы стараемся привлекать наших бывших выпускников, чтобы они читали лекции из той области, где работают, и чтобы помимо лекционного материала, передавали еще и практический опыт. Сами студенты ощущают в этом случае авторитетность лектора, его практический опыт, и достаточно хорошо воспринимают информацию, которую он дает, — отмечает Андрей Коломейцев.

По его мнению, чтобы не «потеряться» и после выпуска стать конкурентоспособными на рынке труда, молодым людям стоит больше общаться с преподавателями. Многие готовы идти навстречу, взаимодействовать, и те, кто регулярно работают с наставниками, показывают лучший результат. А чтобы помочь разобраться в себе, в профориентации может пригодиться даже нейросеть, например, ChatGPT.

— Если есть какие-то сомнения, поговорите с нейросетью — она вас не осудит и расскажет достаточно подробно о разных вопросах. Не стоит ей абсолютно доверяться, но можно использовать для принятия решений. Как стороннее независимое мнение — это очень интересный инструмент, — считает Андрей Коломейцев.

Мнение студентов Иван Вдовин третьекурсник Инженерной школы природных ресурсов ТПУ

Мнение студентов Виталина Ерохина студентка 2 курса Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ

Мнение студентов Кирилл Олешко студент Инженерной школы энергетики ТПУ, 4 курс

Директор Юридической поддержки СИБУР, замдиректора Института юридического менеджмента Высшей школы экономики Алексей Никифоров рассказывает — проблем с поиском молодых кадров для юридических служб сегодня не возникает, поскольку сильных юридических факультетов по-прежнему достаточно. Конкурс на каждую вакансию, по его словам, один из самых высоких на рынке, поэтому недостатка в кандидатах, как таковых, нет. Однако есть нехватка хороших кандидатов. Образование, которое дают на юридических специальностях отстаёт от потребностей реальной деятельности в компаниях.

— Я говорю не только о базовых юридических знаниях, например, умении толковать правовые нормы или готовить договоры, правовые заключения. Речь также идет и о таких практических навыках, как работа с компьютерными программами. Зачастую у студентов отсутствует понимание того, что предлагает российский рынок юридических технологий, как взаимодействовать с коллегами по цеху, в каких сообществах. Этому всему студентам приходится учиться, когда они приходят на работу в компанию. Если говорить о нашем опыте, то мы встречаем отсутствие или недостаточную развитость базовых навыков для работы в нашей компании. Например, грамотность, неумение коротко и ясно излагать мысли, работать с ИТ-программами, такими как Word, Excel. При этом мы уверены: чтобы ликвидировать этот разрыв между тем, что даёт высшая юридическая школа, и тем, что требует практика, необходимо участие и вузов, и работодателей. Это ответственность обеих сторон, поэтому мы как компания всячески пытаемся этот недостаток нивелировать, прививая студентам навыки работы в больших юридических службах, показывая, какие практики есть, рассказываем об этом опыте, которого у них ещё не было. Однако у нас, к сожалению, нет возможности охватить все вузы России.

Директор Юридической поддержки СИБУР, замдиректора Института юридического менеджмента Высшей школы экономики Алексей Никифоров Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

В компании есть стажерская программа для студентов юридических факультетов, которая работает с 2016 года. Стартовой площадкой для нее, по словам Никифорова, стал Юридический институт ТГУ, а в этом году, наряду с сибирскими вузами ТГУ и ОмГУ, ДВФУ, к проекту также подключились три вуза из Татарстана.

— За 8 лет через программу прошло около 400 студентов, из них 20 были трудоустроены на предприятия в разных регионах присутствия нашей компании. Часть из них продолжают трудиться и на данный момент составляют основной костяк нашей команды, — рассказывает Никифоров. Есть в компании подобные программы и на других направлениях.

Студентам он советует обратить внимание на три момента. Во-первых, изучение английского, как для того, чтобы работать на нем, так и для того, чтобы читать актуальную литературу, не дожидаясь ее перевода на русский язык. Во-вторых, изучение программных продуктов и освоение базовых навыков программирования для работы с профессиональными приложениями. И работа над своими коммуникативными навыками, чтобы качественно консультировать клиентов, понимать их, правильно выявлять запрос и помогать в решении задачи.

— Если сравнивать нас с техническими, инженерными специальностями, сферой энергетики, то юристы находятся не в самом плохом положении. Но карьерные пути в нашей профессии сейчас меняются. Я думаю, что мы сейчас не можем предположить, какие практики юридической работы будут общераспространены через 8-10 лет даже в России, не говоря уже о международной практике, — отмечает он.

Начальник службы управления персоналом Томской электронной компании Елена Кулагина отмечает, что молодые кандидаты сегодня интересуются в первую очередь тем, где смогут приложить свои знания и реализоваться, как профессионал.

— У нас есть разного рода варианты. Это договорная работа, когда к нам приходят студенты на практику — и преддипломную, и производственную. Мы сотрудничаем с профильным Экономико-промышленным колледжем с выездными выступлениями, проводим экскурсии на предприятие, — рассказывает Кулагина.

В ТЭК отмечают — для успешного в будущем выхода на рынок труда студентам необходимо интересоваться жизнью профильных компаний, которые работают в городе. Как минимум — посещать организовываемые ими мероприятия.

Помочь студентам определиться со своей карьерной траекторией сможет проект «Карьерная карта томича», разрабатываемый по заказу Минтруда.

— «Карьерная карта томича» — это большой проект. Это своего рода, ресурс «одного окна» по профориентации. Вся информация, касающаяся профессионального самоопределения будет распределяться на одной информационной витрине: какие проекты в регионе и России существуют, как записаться на экскурсию, как найти нужного консультанта, который тебе поможет определиться, — рассказала заместитель начальника департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас создатели карты собирают запросы от студентов, школьников, преподавателей и других участников системы образования и рынка труда. После проведения фокус-групп разработчики представят портал-навигатор по всем имеющимся в регионе возможностям профессионального самоопределения.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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