ПрофОриентация. Как «Карьерная карта томича» поможет школьникам и работодателям

30 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Более 30% школьников не знают, кем они хотят стать. Определиться с будущей профессией мешает множество факторов — незнание рынка труда и его возможностей, отсутствие «единого окна» по профориентации и профессиональной помощи по построению индивидуальных карьерных траекторий.

Каким сами подростки представляют себе рынок труда и чего от них ждут работодатели — разбираемся в первом материале спецпроекта «ПрофОриентация», подготовленного совместно с Департаментом труда и занятости населения Томской области.

Вопрос профориентации школьников сегодня ставит в тупик многих. Ситуацию усугубляет многообразие профориентационных проектов, отсутствие единого комплексного подхода в вопросах профориентации и путаница в головах всех вовлеченных в процесс сторон — от подростков и их родителей, до работодателей, которые заново открывают для себя пользу профориентации со школы.

В Кадровом центре «Работа России» города Томска намерены помочь разобраться в ситуации и тем, и другим, наладив сразу несколько процессов, связанных с построением будущей карьеры у молодых людей. В первую очередь, это обеспечение коммуникации между подростками (и их родителями) и другими участниками: работодателями, вузами, СПО и учреждениями дополнительного образования.

Людмила Дмитриева на встрече с учениками Гуманитарного лицея Фото: Савелий Петрушев

Есть и ряд вполне практических инструментов, которые параллельно применяют в Центре, например, профтестирование:

— В основном нам поступают запросы от педагогов-профориентологов — это реакция на обращения к ним самих детей, либо наличие понимания у педагога того, что подростки еще не думают о поступлении и не мотивированы. Тогда они идут к нам. Школьники тоже попадают к нам на профориентацию, тогда мы задаем им вопросы: кем хотите быть, определились или нет. И часто дети нам признаются, что очень боятся не пройти в вуз. Получается, что они живут в страхе: поступить любой ценой, не задумываясь о том, туда ли они попадут, куда хотят, или нет, — рассказывает заместитель директора — начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

По её словам, в большинстве случаев профориентационная работа в школе сводится к групповом тестированию и поездкам с экскурсиями на предприятия. Но в Центре детей начинают более подробно знакомить с миром профессий.

Профтестирование занимает около двух часов. За это время специалисты Кадрового центра выявляют сильные и слабые стороны школьников, а затем вместе с психологом обсуждают тот потенциал, который они формируют.

— Мы выявляем, как правило, какие-то личностные особенности, предрасположенности к определенной сфере деятельности. С учетом результатов тестирования, проводится интервью с ребенком, после чего с ним обсуждают варианты — кем он может стать при своих склонностях, — отмечает Людмила Дмитриева.

Это позволяет и разобраться школьникам в себе, и помочь в тех ситуациях, когда подростки увлечены карьерными планами, которые не сопоставимы с их возможностями. И даже посоветовать не увлекаться модными специальностями, что часто происходит под влиянием родителей или поверхностного информационного шума в обществе.

«Космический урок» в «Кванториуме» Фото: Серафима Кузина

Последнее подтверждают и педагоги томского детского технопарка «Кванториум», отмечая, что самым популярным направлением сегодня является ИТ. Однако именно здесь происходит наибольший отток учеников.

— В ИТ стремятся — там много получают, много людей требуется в профессии. Но при этом другие направления, которые могут быть не менее перспективными с точки зрения карьеры, остаются за бортом, — рассказывают специалисты «Кванториума». — Поэтому мы проводим специальные профориентационные мастер-классы, на которых, в первую очередь, погружаем родителей в процесс. Они испытывают себя в роли ребенка, работают в паре с ним и таким образом начинают лучше понимать его возможности.

— У школьников главная проблема — очень узкий круг знаний о профессиях. Они знают о том, что на слуху: учитель, врач, водитель и так далее. И порой даже на элементарные вопросы ответить не могут на наших квизах или викторинах, не ориентируются в теме, — отмечает Людмила Дмитриева. — Но школьники очень хотят, чтобы с ними просто разговаривали, как со взрослыми, отвечали на вопросы. Поэтому мы после тестирования проводим индивидуальную беседу с ребенком, объясняем ему его слабые и сильные стороны. Если ребенок заинтересован, мы подключаем более индивидуальную работу. Он может прийти в Центр с родителями, пройти более глубокое тестирование.

Помимо профтестирования, Центр участвует в реализации еще трех больших профориентационных проектов для школьников. Первый из них — «IT-Старт» — в рамках которого ребят знакомят с устройством и профессиями мира информационных технологий.

— Имея поверхностные представления про сферу, например, думая, что ИТ — только для программистов, и попадая в реальную компанию, которая работает в Томске, они видят весь пул профессий, которые актуальны для этой отрасли, — рассказала Людмила Дмитриева.

Еще один проект рассказывает о нынешнем состоянии работников легкой промышленности — «На всю катушку». Ученикам объясняют, как устроено современное швейное дело, какие зарплаты и условия работы в цехах региона.

— Таким образом, мы развенчиваем стереотипы о «непрестижной» профессии швеи. Из-за них родители не хотят отдавать детей в эту сферу и дети не хотят туда идти. Мы показываем, как на самом деле сегодня круто устроена отрасль, показываем, что швея может получать до 100 тыс. рублей, работая на современном оборудовании в современном цехе, — отметила Людмила Дмитриева.

Третий проект — «Трудовое лето» — направлен на непосредственное погружение школьников в рабочий процесс томских предприятий. Его участники на месяц выходят на работу в самые разные компании во время своих летних каникул.

— Важно же не только выбрать профессию на этапе школьной профориентации, но и попробовать себя в работе. У многих проблемы с коммуникацией, это совсем другая трудовая дисциплина, попадая на предприятие они погружаются в нее. Спрос огромный. Если раньше дети шли с целью просто заработать, то теперь они хотят не просто выполнять простую работу, а поучаствовать в рабочем процессе. Такие же проекты просят организовать представители пищевой промышленности», — уточнила Людмила Дмитриева.

Школьники, с которыми мы поговорили, отмечают недостаточную осведомленность в вопросах своего будущего трудоустройства, говоря, что профориентационная деятельность должна быть более прозрачной для подростков.

— Всё интересно, и всё страшно! В целом, мы все понимаем по поводу профессий, но хотелось бы больше предметных историй, чтобы понимать, что конкретно происходит, а не информацию в общем. Спросить хочется о профессии у какого-то конкретного человека, а куда с этим обращаться — не понятно, — считает десятиклассница Меланья.

— Конечно, со сферой — гуманитарной или технической — стоит определиться классу к седьмому, чтобы у тебя было некоторое время для развития необходимых навыков. Если ты хочешь стать техническим специалистом — надо учить математику-информатику, если гуманитарным — литературу и язык, — отмечает ученик 10 класса МАО «Томский гуманитарный лицей» Дмитрий. — Но с конкретной профессией стоит определяться только к 11 классу, потому что сейчас очень быстро меняется мир. Если ты определился с профессией в 7 классе, то к 11 она может уже и устареть. Надо постепенно сужать круг своих интересов, все пробовать понемногу, что тебе нравится, что нет, что умеешь, к чему нет способностей. И постепенно прийти к какой-то одной профессии. Можно поработать в ней, потом перейти в смежную, потом еще. У нас же сейчас университеты обучают не на конкретных специалистов, а просто дают общую базу, чтобы ты сам потом мог выбрать, чем заниматься, что делать.

Кто-то отмечает, что, даже не смотря на определенность в направлении обучения, остаются вопросы с последующим трудоустройством.

— Я понимаю, в какую сторону собираюсь идти, какие предметы буду сдавать. Это либо медиажурналистика, либо филология. Мне эти две специальности по душе, но я не знаю, что именно мне ближе. И есть проблема, что ты отучился, а потом совершенно не понятно, что делать с этим дальше. Например, став филологом, можно работать учителем, но где работать дальше, если я хочу развиваться и уйти в творчество — это будет непонятно. Из-за этого не ясно, и в какой вуз идти, — уточняет Яна.

— В существующих программах профориентации есть направление по куче профессий, но при этом четкого понимания, что подразумевает конкретная профессия — нет. Как пробовать, где про это читать — большая проблема, — говорит Ольга.

— Нам интересны обществознание, история. Но когда встает вопрос об их сдаче и поступлении куда-то на историческое или экономическое направление, то нет четкого представления о профессиях. Я очень слабо представляю, кем можно работать с экономическим образованием» — подтверждает Марианна.

Также школьники отмечают, что помочь разобраться с неопределенностью могли бы специально обученные люди, готовые в деталях рассказать о «всём, что возможно» относительно выбранных направлений и потенциальных профессиях в них.

В свою очередь работодатели отмечают, что школьникам нужно подробно рассказывать о максимально возможном числе профессий, подчеркивая их актуальность.

— Наша компания уже много лет работает со школьниками. Совместно с Кадровым центром «Работа России» мы реализуем программу «Трудовое лето» и в течение летних каникул приглашаем к нам на трудоустройство школьников. Они занимаются работами по благоустройству территории, помогают на упаковке продукции, работают с документами на складе, в архиве и других службах, — рассказала начальник службы управления персоналом Томской электронной компании Елена Кулагина.

Она также отметила, что среди таких школьников есть те, кто активно интересуется предприятием, а также те, кто приходит просто заработать деньги, возможно на какую-то крупную покупку.

По словам Кулагиной, чтобы в будущем стать востребованными на рынке труда сегодняшним школьникам необходимо активно участвовать в проводимых томскими организациями мероприятиях, уточнять, чем занимается тот или иной специалист, узнавать об уровне заработных плат. Таким образом они смогут составить представление о направлении в котором им лучше всего двигаться при построении карьерной траектории. Найдя наиболее интересную специальность и поступив в образовательное учреждение, где готовят соответствующих специалистов, необходимо стараться пройти практику именно на будущем месте работы.

— На мой взгляд, лет с 13-14 ребят можно ориентировать, рассказывать про профессии. Когда мы говорим о таких востребованных профессиях, как наладчик станков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик — тех специальностях, которые незаслуженно обделены вниманием абитуриентов, они высоко оплачиваемые, — отметила Елена Кулагина. — И когда ребята могут увидеть, что выходит из-под рук токаря или фрезеровщика и как это потом попадает в изделие, у них загораются глаза. Многим стоит обратить внимание на средне-профессиональное образование, рабочие профессии сейчас на рынке труда очень нужны. Мы всегда готовы рассмотреть кандидатов с таким профилем. Нужно рассказывать про разные профессии, чтобы у ребенка был выбор.

Обсуждение проекта «Карьерна карта томича» с учениками Гуманитарного лицея Фото: Савелий Петрушев

Для того, чтобы решить часть проблем с профориентацией школьников, в региональном Департаменте труда и занятости населения стартовала работа над проектом «Карьерная карта томича». Он делается по заказу Минтруда и призван как раз помочь разобраться с ключевыми вопросами.

Анна Гомозова представляет проект «Карьерная карта томича» ученикам Гуманитарного лицея Фото: Савелий Петрушев

— Профориентация сегодня — это ядро, на котором держится будущее благополучие человека. От этого зависит выбор твоей образовательной траектории, реализация себя, как профессионала. Наша задача на всех этапах взросления человека продумать мероприятия, ресурсы, сервисы, то, какие проекты нужны, чтобы все это работало на улучшение качества профориентации, а в последующим на кадровые дефициты и эффективный рынок труда, — рассказала начальник Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Михаил Карев рассказывает школьникам о своей карьерной траектории ученикам Гуманитарного лицея Фото: Савелий Петрушев

— Тема сложная. Нет идеальной картины ни в одном из субъектов РФ. У нас большая работа: попробовать ее создать — сложить эту модель, аккумулировать ресурсы, собрать все лучшее, что есть в нашем регионе и попробовать сделать что-то работающее, — отметила Светлана Грузных.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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