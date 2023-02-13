Горячая ванна под открытым небом. Чем томский Север удивляет туристов?

13 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алёна Попова

Принимать ванну и одновременно созерцать красоты Севера — дело вполне реальное. Даже в самый морозный день вода из парабельского источника «Чистый Яр» бьет горячая. Искупаться в ней можно, чтобы получить необычный опыт, а заодно и поправить здоровье.

Рассказываем подробнее о том, в чем польза таких ванн с горячей водой, как до них добраться и с какими неожиданностями можно столкнуться.

Ванны с водой из горячего источника «Чистый Яр». На территории их оборудовано всего три, и каждая вмешает до пяти человек. Фото: Алёна Попова

Гидротермальный источник «Чистый Яр» находится в 18 километрах на север от поселка Парабель Томской области. Приезжают туда чаще всего в холодное время года за новыми ощущениями и, конечно же, чтобы почувствовать себя настоящим сибиряком, который не боится морозов. Ведь не только принятие уличной ванны — испытание для организма, но и даже сама дорога до места — своего рода проверка. Во-первых, нужно не замерзнуть, пока едешь в транспорте, во-вторых, обязательным условием зимнего маршрута является прохождение ледовой переправы. Проехать ее нельзя, по правилам нужно именно пройти, а те, кто живет в Сибири знает, что иногда и пяти минут на улице хватает, чтобы замёрзнуть, особенно, когда к морозу прибавляется еще и леденящий ветер в лицо.

Но любителей активного и полезного отдыха подобные трудности не пугают. Местные жители говорят, что зимой к источнику выстраиваются очереди из машин. Кто-то приезжает, чтобы получить необычный опыт, ведь горячих ключей в Сибири не так много. Кто-то — чтобы побывать на уникальном курорте с живописным видом на Обь. А кто-то и за оздоровлением.

Температура воды в такой ванне около 40 °C° Фото: Алёна Попова

Согласно исследованиям Томского НИИ курортологии и физиотерапии, которое было проведено в 70-е годы прошлого века, вода в источнике является минеральной и характеризуется хлоридно-натриевым кальциевым составом. Среди характеризующих ее элементов ученые назвали бром, кремневую кислоту и сероводород, который, к слову сказать, придает воде специфический запах. Первые три минуты он сильно бьет в нос, но вскоре к «аромату» привыкаешь. Считается, что принятие ванн и душа с такой водой помогает в лечении разных болезней, в том числе остеохондроза, кожных и сосудистых заболеваний. Но можно искупаться и просто так, для собственного удовольствия.

Деревянные домики, сдающиеся в аренду даже на час. Как раз чтобы после ванн отдохнуть и набраться сил. Фото: Алёна Попова

Интересно, что источник «Чистый Яр» был обнаружен совершенно случайно в середине XX века, когда в этих местах искали нефть. «Черного золота» не оказалось, а вот бьющая из земли горячая вода нашлась. На выходе ее температура достигает 52 °C°, в ванных снижается до 35-40 °C°. О том, что вода горячая, можно понять, даже не дотрагиваясь: над ваннами, которых, кстати, всего три, стоит пар. Из-за разницы температур все пространство вокруг них в инее и льду, поэтому нужно быть очень аккуратным при заходе в воду.

Пространство, куда можно положить полотенце и вещи находится под крышей, а вот сами ванны — под открытым небом. Фото: Алёна Попова

Сама процедура купания длится всего 15-20 минут, больше — может негативно сказаться на самочувствии. Но и этого времени вполне достаточно, тем более, что самое занятное, на наш взгляд, происходит уже после купания: завернувшись в полотенце, ты бежишь по морозу пару метров из ванны прямо в теплую раздевалку, потрясая сосульками на волосах.

Раздевалки очень теплые, в них стоят печки-буржуйки Фото: Алёна Попова

Одна ванна рассчитана на пять человек, стоимость ее посещения — 500 рублей. За день человек может совершить несколько купаний, но интервал между ними должен быть более трех часов. Это время можно провести в кафе и подкрепиться местными угощениями. А можно отдохнуть в уютном деревянном домике. Арендовать его можно на несколько часов или даже на несколько дней, чтобы в течение этого времени повторить принятие оздоравливающих ванн. Апартаментов для посетителей на территории базы пять, большая часть из них одноместные. Они оборудованы всем необходимым для жизни, хотя и без шика —гости получат аутентичный опыт деревенской жизни, где и печку надо топить, и вода течет не из крана.

Домики расположены прямо на берегу Оби, поэтому пейзажи здесь открываются завораживающие Фото: Алёна Попова

Летом источник «Чистый Яр» тоже принимает посетителей, но добраться до него можно только на паромной переправе. В теплые месяцы, конечно, не получится принять ванну в мороз, но у летнего варианта есть свой колорит. В это время года туристы обычно приезжают туда со спальниками и палатками и разворачивают на территории базы целые поселения.

Удивительно, но даже тогда место не перестает быть тихим и уединённым. Время здесь словно останавливается. И внезапно, среди старых сибирских елей и сосен, попавший сюда человек обретает гармонию с миром.

Текст, фото: Алёна Попова

Материал подготовлен по итогам пресс-тура на Север Томской области, организованного в середине декабря 2022 года при поддержке администрации региона. В нем приняли участие представители из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

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