Красиво и удобно. Томские студенты отправились в городскую экспедицию на поиски креативных решений

12 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В понедельник, 10 октября, в кадровом центре «Работа России» официально стартовала городская экспедиция «Сибирь. Креативные индустрии» 2022. В течение недели 60 студентов вузов, училищ и колледжей под руководством опытных экспертов создадут собственные проекты и маршруты, помогающие сделать город в целом и его отдельные места удобнее и красивее.

О том, куда и как будет направлена креативная энергия, и что из этого получится — разбираемся в нашем материале.

Город креативных

Сам проект представляет собой серию мастер-классов, лекций, полевых исследований, групповой работы, собранных в практико-ориентированный проектировочный семинар. На выходе должны получиться предпринимательские проекты, сопровождающие тему развития городских сервисов для туристов и местных жителей, например, кафе или общественных пространств. Параллельно участники повысят свои компетенции — узнают, что такое сервис, как делать удобный дизайн, писать тексты, проводить полевые исследования, а также собирать и представлять свои проекты.

«Креативные индустрии необходимы Томску для создания новых типов продуктов на основании научно-технологических разработок университетов и научных институтов. Томск, благодаря реализации продукта для молодых ученых, исследователей и студентов, может стать настоящей столицей молодых ученых, стартапов, соединяющих науку, бизнес и государственный интерес, — отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Стартующий сегодня семинар нацелен на поиск новых проектов в сфере креативных индустрий, определение новых сценариев занятости. Здесь собрались представители всех вузов, техникумов, центров трудоустройства, их руководители».

В свою очередь основатель INRU Интеллектуальные события Александра Бобрецова рассказала о том, что включают в себя креативные индустрии и какова их роль в развитии регионов, что важно учесть при создании и масштабировании проектов, а также как такие решения воздействуют на жителей городов.

«Наша задача не просто в лекционном режиме в течение недели послушать, а именно самим зайти в креативные индустрии и почувствовать: хорошо ли вы там себя ощущаете или нет, — отметила Александра Бобрецова. — что мы будем делать все эти пять дней? По сути, мы зайдем в исследовательский процесс, потому что основатель итальянской системы дизайна Роберто Кавалли говорил: „Радикальность инноваций зависит от глубины исследования“. Если вы хотите сделать что-то новое, то нужно сначала понять, что вообще происходит, это самая главная задача, которая стоит перед нами на эти пять дней».

фото Штуганова - или перенести это ниже, тут вопросики

«Я давно интересуюсь креативными индустриями, в последний год начала углубляться в эту тему. Узнала о семинаре от своей научной руководительницы и решила принять участие, — рассказала участница проекта, студентка 4 курса ТГУ Алина Штуганова. — Я хочу получить новые знания и советы от практикующих специалистов, рассмотреть кейсы и смогу задать интересующие вопросы по моей дипломной работе. Ну и понятное дело, новые знакомства очень важны».

Старт экспедиции

Всего организаторы получили более 120 заявок от потенциальных участников. О своем желании присоединиться к семинару сообщили студенты с первого по четвертые курсы и даже магистры, обучающиеся на различных направлениях — от дизайна и истории до педагогики.

«Ребята до сих пор нам пишут, что хотят поучаствовать. В какой-то моменты мы думали, что не сумеем все заявки обработать. Ребята присылали классные резюме, мотивационные письма и нам даже пришлось делать отбор», — поделились члены команды «Сибирь. Креативные индустрии».

Экспедиция будет проходить в течение 5 дней. В это время участников ждет интенсивная программа. Она включает в себя лекции мастеров своего дела из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов. Им расскажут о сервис-дизайне, инструментах изучения города, городском креативном продукте, технологии построении городского маршрута, об общественных пространствах и о том, как правильно презентовать свои проекты.

Помимо лекционной части ребят, разделенных на команды, ждет выход в город, где они займутся исследованием: проанализируют маршруты, изучат различные общественные пространства (например, «IT-Куб» или Центр иммерсивного искусства «Особняк»). Участники оценят их по определенным критериям и в результате сформулируют свои варианты по их улучшению, которые представят в пятый день в рамках разработанных проектов.

«У нас есть несколько категорий — это студенческий туризм, дизайн общественных пространств, навигация в городе. Часть проекта включает построение маршрутов», — объясняют члены организаторы.

Полевая практика

Одна из команд приступила к исследованию города под руководством куратора Фото: Серафима Кузина

После изучения теории одна из команд направилась в Центр иммерсивного искусства «Особняк». Здесь директор этого пространства Алена Шафер рассказала о проекте и проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться. В свою очередь участники экспедиции сразу начали формировать конкретные предложения. Например, начать проводить в особняке кинопоказы, чтобы привлекать дополнительную аудиторию.

Евгений Вышегородцев Фото: Серафима Кузина

«Я графический дизайнер и думаю, что какие-то мои навыки можно будет применить в рамках проекта, — поделился впечатлениями студент 4 курса ТПУ Евгений Вышегородцев. — Мне будет интересно приятно провести время на семинаре, поработать с людьми и быть полезным — например, куратору нашей группы Алёне Борисовне. Я бы хотел вместе с командой внести какой-то вклад в это пространство —Особняк. Меня всегда впечатляли такие старые здания, у нас в Томске их не так, чтобы часто посещаешь, редко удается побывать внутри старинного дома с высокими потолками. А еще нам очень понравилось то, как Алёна презентовала себя, это как-то откликнулось».

Собрание в «Особняке» Фото: Серафима Кузина

«В этом году мы хотим, чтобы ребята подумали над своими точками притяжения, городскими пространствами и маршрутами. Мы вовлекли университеты в процесс их формирования для студентов и жителей города. Этот проект больше всего нацелен на построение маршрутов внутреннего туризма для жителей города и, в то же время, формирования сообщества активных ребят, которые уже сейчас готовы развивать город и собственные проекты. Поэтому мы надеемся, что у ребят возникнут концепты, заготовки, полноценных маршрутов и личных проектов, в том числе предпринимательских. А наши кураторы готовы помочь им превратить это в полноценный проект с помощью грантов или каких-то других вложений, — рассказала один из организаторов городской экспедиции, руководитель проекта Интеллектуальных событий INRU Екатерина Долгих (Санкт-Петербург). — Ребята все очень замотивированые, заинтересованые и идейные, все с радостью идут в новые места и с любопытством исследуют город».

Работа в группах Фото: Департамент труда и занятости Томской области

Впереди у групп еще несколько дней насыщенной работы на лекциях, а также живого изучения города, его общественных пространств и новых возможностей.

Фото: Серафима Кузина

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