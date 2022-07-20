Перетянули и обыграли. Работники «Томскнефти» заработали 35 медалей на «Трудовых резервах»

20 июля 2022 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сотрудники «Томскнефти» показали, что они могут добывать не только углеводороды, но и драгоценные металлы.

Подтверждением этому служит увесистая коллекция из 35 медалей различного достоинства, привезенных из Красноярска. Там стрежевские нефтяники блестяще показали себя на играх Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Стрежевчане заняли второе общекомандное место.

В нашем материале рассказываем, как работники «Томскнефти» обошли соперников и чем им запомнились соревнования, объединившие около 40 предприятий со всей России.

Быстрее и сильнее

Турнир среди производственных коллективов, корпоративных команд и спортивных объединений проходил 9–10 июля. Его участникам предстояло помериться силами в 17 командных и индивидуальных видах спорта — от футбола и волейбола до дартса и «народного» жима. От «Томскнефти» на турнир отправились 38 человек.

«Соревнования в Красноярске были самыми крупными для команды „Томскнефти“ в этом году, — рассказал руководитель спортивной делегации „Томскнефти“ Иван Яковлев. — Собирались, правда, впопыхах (приглашение всего за 2 недели прислали), поэтому не всех, кого бы хотелось, успели собрать. А так, уверен, могли бы и первое место взять».

Всего за два дня соревнований нефтяники сумели выиграть 16 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. По итогам состязаний самой успешной участницей сборной «Томскнефти» стала Татьяна Белова, выступавшая в категории 45+. Не ее счету победа в трех беговых и трех силовых видах спорта.

«Я довольна поездкой, тем более, что из-за пандемии мы давно не выезжали. Хорошо, что возобновили такие соревнования, — делится впечатлениями Татьяна. — Я участвовала и победила личном первенстве в беге на 100 и 800 метров, потом мы с ребятами смешанную эстафету бежали, тоже первое место взяли. „Народный“ жим — у меня первое место. Отжимания и кросс-фит (там по 4 упражнения 3 круга на время) — тоже „золото“. Всё — в один день. Начали с легкой атлетики, потом сразу пошли на силовые».

Командные игроки на работе, сотрудники «Томскнефти» прекрасно показали себя и в тех видах спорта, где нужно действовать совместно. Футболисты и баскетболистки взяли «бронзу», волейболистки — «серебро», мужская сборная по баскетболу — «золото».

Одна из стрежевчанок, опытная баскетболистка и волейболистка, параллельно дебютировавшая в перетягивании каната Наталья Козлова даже удостоилась номинаций «Лучший защитник» и «Лучший атакующий».

«Ощущения не передать словами, очень здорово, — рассказывает Наталья Козлова. — По жизни мне волейбол ближе, потому что еще со спортивной школы я им занимаюсь, а в баскетбол пришла в колледже. С канатом вот интересно получилось: мужчины были готовы к перетягиванию (у нас этот вид есть в спартакиаде Общества), а мы — нет. Они нам объяснили, как это делать, мы все — спортсмены, смогли теорию переложить на практику».

Также Наталья отметила поддержку болельщиков, которые очень помогли одержать победу в перетягивании каната.

«Здорово ездить такой большой командой, когда тебя действительно поддерживают, ты слышишь и чувствуешь это, — считает Наталья Козлова. — Я бы очень хотела поблагодарить руководство „Томскнефти“ за то, что нас вывезли на такие масштабные соревнования. И, конечно, спасибо коллегам — за по-настоящему командный дух, очень благодарна им за поддержку!».

Зрелищность перетягивания канала оценил еще один участник сборной «Томскнефти» Илья Медведев, ставший третьим в дартсе, уступив 5 очков сопернику, взявшему «серебро».

«Самое интересное и зрелищное было на канатах, эстафете и на волейболе у девчонок. Соревнования на двух стадионах проходили, так что мы не везде успевали за наших поболеть», — вспоминает Илья Медведев.

Не менее красивые победы одержали Денис Лавров, Арина Ивина, Артур Мустафин, Владимир Селезнёв, Владимир Иванов, Татьяна Скуратович, Евгения Краснова, Ильяс Алиев и Мария Насырова. Кроме того, стрежевчане взяли медали на каждой легкоатлетической дистанции, забрали весь комплект наград турнира по шашкам — в женском и мужском первенстве. Дмитрий Паршиков и Екатерина Пастухова выиграли «бронзу» в настольном теннисе, Константин Бутым стал третьим в армрестлинге и вторым в «народном» жиме. Также в силовых видах спорта обладателями наград стали Айдын Мехтиев, Анастасия Плотицына и Антон Демиденко. Кристина Нурмухаметова признана «Лучшим центровым».

Два июльских дня стали по-настоящему жаркими для участников сборной «Томскнефти». Выложившись на полную, они показали блестящий результат и привезли с соревнований не только внушительный набор наград, но и полный набор потрясающих впечатлений.

«От спортсменов — большая благодарность руководству предприятия за возможность выступить. Мы постарались достойно представить „Томскнефть“. Показали себя сильной, сплоченной, дружной командой», — отметил Иван Яковлев.

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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