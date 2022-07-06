5 книг об... истории России от Дмитрия Конькова

Что стоит почитать всем, кто интересуется историей России?

Спросили об этом Дмитрия Конькова, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Древнего мира, Средних веков и методологии истории факультета исторических и политических наук ТГУ.

Дмитрий Коньков Фото: Сергей Захаров

Сергей Соловьев, «История России с древнейших времен»

Первое и самое главное издание для тех, кто хочет действительно подробно узнать об истории нашей страны — это работа Сергея Соловьева «История России с древнейших времен». Никто его еще не «переплюнул» — там свыше 20 томов, это труд всей его жизни. Пусть книжки, уже ставшие классикой, написаны в середине XIX века, но это просто magnum opus по истории России. Подобного захода на то, чтобы создать всеобъемлющую, предельно подробную историю страны, чтобы привлечь к ней максимально возможное количество источников, пока что больше не было. Впрочем, это особенность подхода к истории, который был в XIX веке, сейчас никто, наверное, не будет так делать. Дополнительный момент — если в советские времена еще издавались академические многотомные труды по истории России, то сейчас они устарели, я бы их не советовал, потому как их авторы придерживаются одностороннего подхода. Последние десятилетия шли разговоры о том, чтобы сделать подобное обновленное издание, это было бы очень актуально, но пока никто академической всеобъемлющей работы по истории России не выпустил. Поэтому остается многотомник Соловьева. Он успел добраться до конца XVIII века, остановился на начале Екатерининских времен. Описал все максимально подробно и хорошо читаемым языком. Его труды хорошо воспринимаются. Обычный человек, не историк, способен их осилить — если не испугается огромного количества имен разных деятелей.

Борис Флоря, «Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.)»

Следующий актуальный, на мой взгляд, автор — наш современник, прекрасный ученый, академик, историк Борис Флоря. Сравнительно недавно вышла его книга «Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.)». Работы Флори академические, но читаются очень хорошо и заметно отличаются от учебников. Он специалист по эпохе Смутного времени и после, то есть, по Ивану Грозному и XVII веку. Самое интересное в его книгах — Флоря дает картину истории России во взаимодействии с другими государствами, в первую очередь — с Литвой и Речью Посполитой, потом и с более дальними странами. Это его «фишка», в других учебниках мы привыкли видеть, что Россия — она сама по себе, весь мир крутится за ее пределами, а мы варимся в собственном соку, к нам только иногда кто-то забегает. А в книгах Флори хорошо показано, что у соседей тоже происходили свои процессы, и они отражались на истории России. Граница была вовсе не непроницаемой стеной, отделяющей нас от всего. Наоборот, было вполне хорошее взаимодействие, и мы постоянно находились под влиянием соседей. Этот взаимообмен, взаимопроницаемость Флоря читателю и демонстрирует. Смутное время он объясняет с этих же позиций. Московское княжество активно разрасталось, и отношения с новыми территориями, которые включались в состав Московии, в значительной степени были причиной того, что потом происходило внутри России. Это очень оригинальный, авторский взгляд, он освежает наши впечатления от истории. Читаются книги Флори хорошо, хотя это чисто академические работы — в них много научного аппарата, приводятся исторические источники.

Михаил Кром, «Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков»

Следующая книга, о которой расскажу, вышла недавно, в 2018 году. Это «Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков» Михаила Крома. Он заметный, авторитетный отечественный историк, работает в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Кром известен тем, что придерживается новейших, актуальных направлений европейской науки и при этом специализируется на истории России. Одна из его работ, о которой идет речь, посвящена обзору направлений в европейской исторической науки. «Историческая антропология» — это попытка отойти от обычной политической истории изучения войн, реформ и роли личностей, сфокусировавшись на культурных, ментальных, мировоззренческих процессах, показав, как разные социальные слои существовали в разные эпохи. Люди в другие времена не просто жили иначе — они и мыслили по-другому. Это часть тенденций в новейшей (условно, с 1980-х годов) европейской науке. У них они считаются общепринятыми, а у нас еще не совсем. Кром стремится рассматривать историю в антропологических и культурологических установках. Еще он, конечно, пользуется теорией модернизации, на чем специализируется весь Европейский университет в Петербурге. Эта теория, которая различает традиционное общество, модерное общество и как признак модерного современного общества воспринимает государство. С этой точки зрения он рассматривает становление Руси, объединение всех восточно-русских земель как возникновение модерного государства. Это новый взгляд на особенности нашей государственности и политики. Кром приводит источники, как люди того времени описывали свое государство, в котором они жили.

«Рождение государства» — книжка больше публицистическая, чем академическая, она написана облегченным языком, на грани научпопа, хотя может использоваться и как академическая работа. Там есть своя концепция, свое собственное видение.

Наталия Лебина, «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–1991»

Совершаем хронологический скачок и сразу перейдем к советскому времени. По нему есть много трудов интересных авторов, оно считается феноменом, его активно изучают и за рубежом, и у нас. Даже больше в других странах — в России стараются острые углы сглаживать или обходить. Что интересно, наши ученые стремятся отходить от политической, социально-экономической истории к культуре, к антропологическим, человеческим вещам. Изучают историю повседневности, что тоже можно отнести к новейшим европейским тенденциям. Советская повседневность становится предметом изучения. Она многим интересна — уже выросло не одно поколение, которое Советский союз не помнит и не знает, их представления о нем получены со слов родителей, бабушек и дедушек. И начинается мифологизация, какой там был лимонад по 5 копеек и колбаса по рублю… В исторических работах показывается, как советские люди сами воспринимали ту действительность, как они в ней жили.

Наталья Борисовна Лебина, ленинградский, петербургский историк сейчас активно разрабатывает историю советской повседневности. Ее книжка, которая так и называется «Советская повседневность: нормы и аномалии» уже издавалась дважды — работа популярна и вызвала хороший резонанс. В 2019 году вышла ее новая книга «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–1991». Лебина стремится восстановить, как менялась советская повседневность, причем берет период с 1917 года. Прочитать такую книгу будет интересно разным поколениям. Вообще любая работа по истории повседневности в неакадемической среде хорошо воспринимается — подобные исследования основаны на интервью, книгах, фильмах, воспоминаниях. Все реконструируется, восстанавливается, приводятся дневники и другие цитаты. Причем здесь не попсовая вещь типа «Один день из жизни древнего римлянина», а работа с хорошим академическим подходом, где все обосновано. Такая книга — не попытка сыграть на моде к повседневности, а исследование, имеющее под собой научную основу. Его автор — человек с академической подготовкой, доктор наук, один из главных специалистов по повседневности СССР.

Алексей Юрчак, «Это было навсегда, пока не кончилось»

Следующая книга тоже по истории СССР, она широко известна в узких кругах. «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексея Юрчака для всех историков, которые изучают этот период СССР — застой и ранние перестроечные времена — просто катехизис, настольная книга. Там предлагается совершенно новый взгляд на ситуацию, когда мы не считаем доходы и расходы СССР, сколько он нефти продал и самолетов построил. Мы смотрим на то, как обычные люди себя принимали. Что говорилось в официальных речах, по телевизору, в газетах, как жители СССР это читали, как при этом себя чувствовали, как связывали или не связывали это со своей жизнью. Самый интересный вывод, который там делается — эти политические высказывания и средства массовой информации создавали некоторое пространство магической самоуспокоенности и статичности. В нем на протяжении многих лет происходило повторение одними и теми же людьми одних и тех же текстов, лозунгов. Призывы звучали те же, только цифры съездов партии менялись. Это не имело отношения непосредственно к людям. Просто была некая мантра, создающая им какое-то ощущение безопасности, стабильности, статичности, а реальная жизнь существовала сама по себе, в пространстве вненаходимости. Юрчак пытается сопоставить, о чем говорили обычные люди и о чем велся официальный дискурс. Это были параллельные друг другу Вселенные.

Книга сложная, насыщенная терминологией. Но я думаю, что она сильно переворачивает сознание. Если ее кто-то осилит, то у него, возможно, произойдет инсайт. И, опять же, с позиции академического историка, такое исследование относится к актуальным, хорошим, свежим направлениям науки.

P.S.: Понимаю, что многим интересно почитать работы о революции и мировых войнах. Но им посвящены очень конъюнктурные книги. Я не могу сейчас назвать работу, которая была бы хотя бы близкой к объективности.

По истории Революции, Великой Отечественной войны в советское время были прекрасные подробные многотомные издания. В частности, «История гражданской войны в СССР» в пяти томах, выходившая с 1935 до 1960 года. Такое же издание было по Великой Отечественной войне: «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг» в шести томах (1960–1965 гг.) и в 12 томах (1973–1982 гг.). Чем больше томов в трудах по войне — тем лучше. И если выбирать, то оптимальнее всего те исследования, которые вышли в послесталинские времена, в 1970–80-е годы. Там уже нет сильного перекоса в идеологии и большой героизации. Такого рода издания до сих пор могут быть справочной информацией. Есть более новый многотомник, юбилейное издание по истории войны, вышедшее в 2000-х годах. Его я бы сильно не рекомендовал, он еще более идеологизирован, чем труды, что издавались в СССР.

Назову учебник, который я советую ребятам для подготовки к экзаменам: «История России. 1917-2009. Барсенков А.С., Вдовин А.И.», вышедший в 2010 году. Это третье издание, первое раскритиковали за национальный вопрос. На мой взгляд, людям, которые хотят ознакомиться с советским периодом бегло и через факты, он подойдет. Он сильно, до зубовного скрежета, старается сохранять объективность. В отличие от учебников 1990-х, там не сильно критикуется сталинский период, говорится и про жертвы, и про успехи. С другой стороны, получается, что идет некое обеление того времени. И отмечу, что нейтральность совсем изменяет авторам, когда речь идет про 1990-е и 2000-е. Там четко видны их политические пристрастия и негативная оценка реформ Гайдара и приватизации, по тем, цитатам, что они выбирают.

Но учебника, который можно было бы назвать объективным, пока нет.

Текст: Мария Симонова

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