«IT-Старт» — 2022:

В Томске завершился третий сезон профориентационного проекта для школьников

7 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Третий сезон сетевого профориентационного проекта для школьников «IT-Старт» завершился в Томске. В конце мая для его участников прошел большой интерактивный квиз.

В течение двух дней ученики из 25 школ Томска и Томского района, объединившись в команды, искали ответы на вопросы, которые для них подготовили бывалые айтишники.

Подробности — в нашем материале.

Проект «IT-старт», инициированный областным департаментом труда и занятости населения, Кадровым центром «Работа России» и работодателями сферы информационных технологий, начался в 2018 году. В третьем сезоне участие в нем принимают около 500 учащихся 8 и 10 классов из 25 школ города и 15 томских компаний. В частности, в числе партнеров проекта: Sibedge, Syncretis, Neo Stack Technology, первый интернет-провайдер «Томика», Connective Games, I-Link, ГК «Центр финансовых технологий», Aurigma, Центр цифрового образования детей «IT—CUBE.ТОМСК», MAG Development, Online-Media, «Школа 21», MCC Tomsk, Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Rubius, а также Департамент образования администрации Томска.

Подвести итог

Фото: Серафима Кузина

Финальный квиз для школьников проходил в два этапа. Всех участников текущего сезона проекта «IT-Старт» разбили на группы: первыми мерились силами ученики из Томского района, вторыми — из образовательных учреждений города.

В каждом случае квест проходили по одному сценарию: школьников разбивали на команды по 7-10 человек, причем таким образом, чтобы в каждую входили ученики из разных школ. Так у ребят появилась возможность не только расширить свой круг знакомств, но и основательно отработать навык коллективной работы.

Для начала все командам предложили выбрать название. Затем ребятам вкратце напомнили, как проходил для них проект «IT-Старт» в нынешнем учебном году: были и визиты в офисы томских ИТ-компаний, и профессиональные игры, и мастер-классы. Затем школьникам представили менторов из профильных организаций-участников проекта: они помогали участникам решать задания квиза.

Фото: Серафима Кузина

— Работать с вами было очень интересно, надеюсь, что и для вас участие в проекте станет ценным опытом, который поможет вам в будущей жизни. Мир ИT разнообразен: она открывает колоссальные возможности для безграничного профессионального развития, здесь каждый может найти что-то лично для себя, встретить новых друзей, единомышленников. Помните, что эта сфера всегда открыта для вас. Развивайтесь, учитесь, дерзайте, — обратилась к ребятам HR-менеджер одного из партнеров проекта — «Центра финансовых технологий» Екатерина Сватова.

HR-менеджер «ЦФТ» Екатерина Сватова Фото: Серафима Кузина

Директор Syncretis Ирина Осипова отметила, что компания принимает участие в проекте уже третий год подряд:

— Выбор профессии — один из самых сложных и интересных вопросов, которые приходится решать в течение жизни. Очень часто сложно в 16-18 лет понять, чем ты хочешь заниматься. Я очень надеюсь, что этот проект помог вам посмотреть на ИТ с новой стороны — немного глубже, шире. Кто-то из вас, наверное, решил, что это точно не для него, и это на самом деле тоже важный результат. Возможно, мы встретимся с вами спустя несколько лет, когда вы уже закончите школу, университет и придете к нам на работу. Наша компания реализует в Томске немало интересных проектов, в ходе «IT-старта» вы могли в этом убедиться.

Фото: Серафима Кузина

HR-менеджер компании Connective Games Евгения Шертух также обратилась к участникам проекта и поблагодарила Департамент труда и занятости населения Томской области и Кадровый центр «Работа России» за проделанную работу.

HR-менеджер компании Connective Games Евгения Шертух Фото: Серафима Кузина

— Я очень рада, что такое огромное количество молодых людей в этом возрасте интересуются ИТ. Эта сфера молодая и динамично развивающаяся, и тот интерес, который вы проявляете уже в школе, говорит о вашем серьезном подходе к выбору профессии. Надеюсь, что участие в проекте помогло вам получить представление, что такое ИТ и определиться со своим будущим. — А сегодняшнее мероприятие позволит вам еще больше погрузиться в эту сферу, понять, что такое работа в команде. Не потеряйте свой интерес, развивайте его, учитесь и добро пожаловать в наши ряды.

Работа в команде

Фото: Серафима Кузина

Квиз, который подготовили для участников «IT-старта» состоял из несколько десятков довольно каверзных вопросов от представителей ИT-компаний. Ребятам предстояло не только выбирать один из предложенных вариантов, но и отвечать на открытые вопросы.

Чтобы успешно справиться с испытанием, школьникам необходимо было вспомнить, что они увидели, услышали и уяснили в рамках нынешнего сезона проекта. Квиз требовал от участников комплексных знаний — от специфики работы некоторых языков программирования и паттернов разработки пользовательских интерфейсов до названий популярных фильмов об ИТ и правилах составления резюме. При этом для ответа на каждый вопрос отводилось определенное время, поэтому ребятам приходилось быстро и собранно принимать решения. Что, в общем, не мешало им периодически находить поводы для шуток.

Первый день квиза для школьников из Томского района Фото: Серафима Кузина

Второй день квиза для школьников из Томска Фото: Серафима Кузина

Оба финальных квиза проходили напряженно: лидеров и их ближайших соперников отделяло друг от друга всего несколько очков. В любой момент ситуация могла измениться.

Выход в финал

Фото: Серафима Кузина

По итогам первого дня победу в квизе среди школьников из Томского района одержала команда «Апельсины». Второе место — у команды «Единицы», третье у — «Умников». Среди школьников Томска лучшей стала команда «8» (по номеру стола, за которым они сидели). На втором месте оказалась команда «Тройка», на третьем — «Зеленые подсолнухи».

Все победители, призеры и все участники получили дипломы и памятные подарки. Также по итогам двух дней квиза директор Кадрового центра «Работа России» Оксана Кравченко вручила благодарственные письма руководителям образовательных организаций, которые приняли активное участие в подготовке проекта.

Награждение участников, победителей и организаторов третьего сезона проекта «IT-старт» Фото: Серафима Кузина

Оксана Кравченко Директор Кадрового центра «Работа России» От имени всей Службы занятости Томской области мы благодарим томские ИТ-компании, которые создали все условия для реализации проекта, активно принимали участие в организации всех мероприятий, стараясь сделать их максимально интересными и полезными для школьников. Отмечу, что в течение всего проекта я видела, очень живой интерес со стороны ребят. Надеюсь, что все вы взяли от участия в «IT-старте» по максимуму. Хочу пожелать, чтобы вы провели летние каникулы с пользой для себя. Вы стоите на пороге большого выбора, перед вами открыт весь мир, и ваша главная задача — найти правильный для себя путь. А наша задача — всеми силами вам помогать.

Несмотря на то, что официально третий сезон проекта «IT-Старт» завершен, для его участников погружение в мир томского ИТ еще не закончилось. Впереди школьников ждут дополнительные профориентационные мероприятия: специалисты Кадрового центра «Работа России» проведут для них серию мастер-классов по составлению резюме и самопрезентации. После этого ребят ждут собеседования с работодателями и выход на летнюю стажировку.

Текст: Егор Хворенков

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