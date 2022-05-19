Каникулы-2022: что готовит этим летом для стрежевчан детский лагерь СОК «Нефтяник»?

19 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В первый день лета в стрежевском спорткомплексе «Нефтяник» традиционно начнет работу дневной лагерь для детей, который более 20 лет организует АО «Томскнефть» ВНК.

Профсоюзная организация Общества уже провела отбор подростков в школу вожатых, составлена и программа на весь предстоящий сезон.

Подробности — в нашем материале.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Набор подростков в школу вожатых лагеря на базе СОК «Нефтяник» состоялся в конце апреля. Попробовать себя мог любой желающий, главное правило, которое строго соблюдается при каждом отборе — возраст от 14 до 17 лет.

— В первую очередь мы смотрим на опыт ребят — примеряли ли они уже на себя роль вожатых, знакомы ли с тем, как все устроено. Это очень важный момент, ведь они приходят в лагерь не отдыхать, а работать. Организовывать детей, следить за ними, готовить дополнительные мероприятия — подростки должны уметь все это делать, — говорит заведующая детским сектором лагеря Елена Фролова. — Конечно, это не означает, что мы берем только тех, кто уже был вожатым. Немало ребят приходят к нам впервые, но они настолько ответственно подходят к своему делу, изучают дополнительную информацию, проявляют инициативу, что не взять их невозможно. Тем же, кто не прошел отбор, мы советуем подготовиться получше и прийти к нам в следующий раз.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В этом году ребят, желающих поработать в летнем лагере, набралось больше ста, но отбор прошли только 18. В один сезон будут заняты шесть человек — по одному на каждый отряд.

— К вожатым предъявляются высокие требования, поэтому отбор ведется достаточно жесткий. Сначала мы организуем обучающий семинар-практикум абсолютно для всех, кто к нам пришел. Потом следует отборочный экзамен на конкурсной основе, где мы выбираем лучших из лучших, — рассказывает директор лагеря СОК «Нефтяник» Владимир Иванов. — У нас много тех, у кого уже есть опыт работы вожатым, кто-то только-только начинает. Но в основной массе — это дети, которые прежде были нашими воспитанниками, а теперь сами захотели попробовать себя в новой роли.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Выпускник 9 класса Владислав Тарасов уже поработал вожатым в прошлом году. Говорит, что для него общение с детьми «всегда здорово и интересно». А еще это хороший опыт взаимодействия в команде.

— Я уже около пяти лет работают аниматором, и в будущем планирую продолжить работать с детьми, хотел бы стать детским врачом, — говорит Владислав. — Да, летом хочется отдохнуть, но ведь вожатый — это всего на одну смену. Плюс игры, веселье с детьми — тоже отдых.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Юлия Москвина будет вожатой уже в третий раз:

— На мой взгляд, в работе с детьми самое сложное — сохранить баланс в отношениях. Нужно и найти с ними общий язык, подружиться, и в то же время сохранить за собой роль старшего. Мне это удается: за пределами лагеря я их друг, но пока мы здесь, общаемся исключительно как вожатый и воспитанники. Вообще для меня лагерь — это хобби, превращенное в работу. Когда нужно каждый раз показывать, чему ты уже успел научиться, каких результатов достиг.

За работу вожатым в лагере «Нефтяника» все подростки будут получать заработную плату. А еще этим летом 60 человек трудоустроят на «зелёное хозяйство» Стрежевого — по 20 на каждую смену. Первая подготовит землю и высадит цветы на территории административных зданий «Томскнефти», СОК «Нефтяник» и СОК «Буровик», а участники второй и третьей будут ухаживать за газонами.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Как и прошлые годы, этим летом в лагере на базе «Нефтяника» будут отдыхать ребята от 7 до 12 лет, распределенные на шесть отрядов. Это не только дети сотрудников компании «Томскнефть» и ее дочерних обществ, также путевки распространяются и среди жителей Стрежевого. Каждый день для всех детей будет организовано трехразовое питание, и самые разные спортивные занятия, в том числе в бассейне «Нефтяника».

Но есть и новшества: так, в этом году вместо четырех смен в лагере будут организованы три. Плюс увеличится количество отрядов — теперь их будет шесть.

— В выходные дни этим летом лагерь будет закрыт. Изменения обусловлены тем, что в субботу и воскресенье наполняемость была достаточно слабой, а лагерь работал на полную мощность, — рассказывает Владимир Иванов. — К слову, сейчас все путевки уже разобраны, свободных мест нет.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Тема нынешнего летнего сезона связана с объявленным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Программа мероприятий, по словам Владимира Иванова состоит из трех основных блоков. Первый — «Неделя кино», где ребята смогут попробовать себя в роли актеров, режиссеров, сценаристов. И даже снимут свой собственный фильм, а лучшие работы получат «оскар». Второй блок — «Неделя декоративно-прикладного искусства», третий — «Неделя творчества», в ходе которой для детей будут организованы занятия по хореографии, вокалу и другие.

Специалисты сектора физкультурно-массовых и корпоративных мероприятий разработали множество общелагерных событий. Это и выставка коллекций «Город мастеров», и спортивно-развлекательная программа «Фестиваль народов России», и церемония награждения «Оскар-2022!». Также внутри отрядов проведут различные мастер-классы и игры: «Квест-сундук», «Жонглирование», «Караоке-батл», «Песни под гитару — музыкальный час» и другие.

Профессиональный тренерский состав спортивного комплекса «Нефтяник» организует для воспитанников лагеря соревнования по различным видам спорта: футбол, плавание, пионербол.

— В проведении всех мероприятий примут участие специалисты извне, которые много знают по своей теме и могут научить ребят чему-то новому, — говорит Владимир Иванов. — Плюс в программе предусмотрен и дополнительный блок — дети по желанию смогут выполнять различные задания и получать за это бонусы, сувениры и подарки.

Текст: Анна Мацковская

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